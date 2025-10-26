Những màn ăn mừng ấn tượng trong trận chung kết Olympia 2025

Trận chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 là cuộc so tài của bốn nam sinh Lê Quang Duy Khoa (trường THPT chuyên Quốc học - Huế, vị trí số 1); Đoàn Thanh Tùng (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, Khánh Hòa, vị trí số 2); Trần Bùi Bảo Khánh (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội, vị trí số 3); Nguyễn Nhựt Lam (trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp, vị trí số 4).

Trước khi bắt đầu cuộc thi, bốn thí sinh dẫn khán giả đến với quê hương mình qua những phần giới thiệu đặc sắc. Đoàn Thanh Tùng đã bật khóc vì xúc động khi nhìn thấy bạn bè và thầy cô ở điểm cầu Khánh Hòa không quản ngại mưa lớn để cổ vũ cho mình. Dù trời mưa tầm tã, hàng nghìn học sinh và giáo viên vẫn nhiệt tình biểu diễn các tiết mục văn hóa đặc sắc như bài chòi, rap và carnival để ủng hộ em.

Trong khi đó, Bảo Khánh tự hào trước màn màn diễu hành gây choáng ngợp của 14 khối chuyên trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Nam sinh bày tỏ sự cảm ơn, thả tim và tự tin bước vào trận đấu.

Ở phần thi Khởi động, Nhựt Lam khom lưng, cúi người để đọc các câu hỏi trên màn hình máy tính nhanh hơn.

Màn rượt đuổi của các nhà leo núi trở nên kịch tính ở phần thi Vượt chướng ngại vật. Bốn thí sinh cùng đi tìm từ khóa có 21 chữ cái, thông qua 4 hàng ngang cùng hình ảnh gợi ý. Trước khi MC đọc câu hỏi số 3, Tùng bất ngờ bấm chuông, đưa ra từ khóa là "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", song giật mình thốt lên "ồ" ngay sau đó. Cả trường quay "nín thở". Khi MC hỏi đã đếm kỹ từ khóa chưa, Tùng nói đã quên đếm, song muốn được trải qua cảm giác bấm chuông ở trận đấu cuối cùng. “Em là người xuất sắc”, khi MC Khánh Vy hô lớn, tất cả như bùng nổ. Từ người có điểm số thấp nhất, Tùng vươn lên tạm dẫn đầu đoàn leo núi với 100 điểm.

Xuyên suốt các phần thi, Bảo Khánh gây ấn tượng với sự điềm tĩnh, tự tin ngay cả trong những tình huống căng thẳng. Tuy vậy, sau mỗi câu trả lời đúng, nam sinh luôn có những màn ăn mừng rất "cháy", nhất là khi trả lời đúng cả 3 câu trong phần Về đích.

Duy Khoa "về đích" thứ ba với gói câu hỏi 80 điểm. Ở câu hỏi thứ hai, nam sinh được yêu cầu tính tốc độ âm trong gang. Dù đã đưa ra con số chính xác, phần trả lời của em vẫn không được tính đúng vì quên một điều quan trọng - làm tròn đến chữ số hàng đơn vị. Dù không mất điểm do Bảo Khánh giành quyền và trả lời sai, Duy Khoa liên tục ôm đầu và tỏ ra tiếc nuối.

Nhựt Lam là người "về đích" cuối cùng. Lam chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi số hai. Trước khi nhận câu hỏi, nam sinh ngồi xuống để tập trung hơn. Câu này yêu cầu trả lời bằng tiếng Anh từ nội dung trao đổi của 2 MC kênh truyền hình đối ngoại Vietnam Today. Lam tự tin đọc câu trả lời rất nhanh ngay sau khi câu hỏi kết thúc, khiến MC Khánh Vy phải thốt lên "Một thế hệ tài năng của Việt Nam".

Sau những màn rượt đuổi điểm số kịch tính, bốn thí sinh ôm nhau chúc mừng. Các em không còn là những đối thủ căng thẳng trên sàn đấu tri thức, mà là những người bạn, những "nhà leo núi" đã cùng nhau vượt qua giới hạn của bản thân.

Trước giây phút được xướng tên là nhà vô địch, Bảo Khánh vội chạy xuống khu vực khán giả, nhận lá cờ màu xanh của khối chuyên Sinh - trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Khoảnh khắc học trò khoác cờ lên sân khấu nhận giải thưởng, cô Bùi Thị Thu Hà (giáo viên chủ nhiệm của Khánh) nói "thực sự rất tuyệt vời và tự hào".

Với 215 điểm, Trần Bùi Bảo Khánh trở thành tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025, đem vòng nguyệt quế thứ hai về cho Hà Nội sau 15 năm. Phần thưởng của Khánh là 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng ), được quy đổi sang học phí nếu em du học. Tuy nhiên, Khánh chưa quyết định sẽ học trong nước hay ở nước ngoài. Nam sinh chia sẻ khả năng cao em sẽ theo đuổi các ngành liên quan đến khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

