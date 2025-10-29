Thủ khoa Bắc Đại 'quay xe' làm diễn viên vì muốn sống tự do

Từng là thủ khoa thi đại học của tỉnh, tốt nghiệp đại học hàng đầu Trung Quốc và có công việc đáng mơ ước, Zeng Shuangyi vẫn từ bỏ để theo đuổi diễn xuất.

Zheng gây chú ý tại Produce Camp 2020. Ảnh: SCMP.

Zeng Shuangyi (30 tuổi, đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) thu hút sự chú ý của công chúng sau khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Produce Camp 2020.

Tại đây, cô là thí sinh duy nhất trong số 101 thực tập sinh không ký hợp đồng với công ty quản lý. Ngoài ra, cô gái gây bất ngờ khi là cựu sinh viên của Đại học Bắc Kinh - trường hàng đầu tại đất nước tỷ dân.

Theo đó, năm 2013, trong kỳ thi tuyển sinh đại học, Zheng là thủ khoa của Phúc Điền, tỉnh Phúc Kiến. Cô được nhận vào trường Nguyên Bồi (Yuanpei School) của Đại học Bắc Kinh.

Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng kinh tế, Zeng làm việc tại một công ty tài chính ở Hong Kong (Trung Quốc). Với nhiều người, đây là công việc đáng mơ ước. Tuy nhiên, Zeng cho rằng công việc lương cao này đã khiến cô trải qua khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời mình.

Cô gái cho biết chỉ có thể tìm thấy ý nghĩa ở những công việc khơi dậy đam mê của mình, trong đó có diễn xuất.

Zheng kể cô nhận ra mình yêu thích diễn xuất từ khi 5 tuổi. Khi ấy, cô đồng cảm sâu sắc với một nhân vật nữ trong phim truyền hình. Cô lớn lên với các lớp học khiêu vũ nhưng sau này, không được sự đồng ý của mẹ, Zheng phải từ bỏ việc trở thành vũ công chuyên nghiệp.

Sau khi từ bỏ công việc tài chính, cô gái trẻ đã có sự thay đổi đáng kể về chất lượng cuộc sống. Cô chuyển từ một căn hộ studio ở trung tâm Bắc Kinh sang một phòng trọ ở ngoại ô, chuyển từ taxi sang tàu điện ngầm để đi lại và hiếm khi mua quần áo cao cấp. Đổi lại, Zeng nhận được thứ mà cô gọi là "cuộc sống tự do".

“Tôi biết mình muốn gì và kết quả tồi tệ nhất có thể là gì, nhưng tôi sẵn sàng tự tạo con đường riêng, dù nó đầy rẫy đau đớn và thử thách", cô bày tỏ sự kiên định.

Thời gian đầu theo đuổi nghề diễn, Zeng thường giấu nhẹm thông tin học vấn của mình vì lo sợ đạo diễn sẽ đóng khung cô vào các vai diễn thông minh. Tuy nhiên, hiện tại, cô đã chấp nhận danh tính “cựu sinh viên Bắc Đại” vì nó giúp cô có thêm cơ hội thử vai và tăng độ nhận diện.

Dù đã có 260.000 người theo dõi và tham gia các vai phụ trong phim truyền hình như The Burning River (2020) và Under the Skin 2 (2024), Zeng Shuangyi vẫn khao khát có được một vai diễn để đời để khẳng định giá trị bản thân và thoát khỏi cái mác “cử nhân Bắc Đại đi đóng phim".