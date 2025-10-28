Nữ sinh bị 'công an dỏm' lừa vào nhà nghỉ, suýt mất nửa tỷ đồng

Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Ngọc Hà vừa giải cứu một nữ sinh khỏi bẫy “bắt cóc online”.

Công an phường bàn giao nữ sinh cho gia đình. Ảnh: CAHN.

Trước đó, ngày 25/10, Công an phường Ngọc Hà tiếp nhận tin báo của gia đình em N. (20 tuổi, trú tại Phú Thọ; hiện là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) về việc sáng cùng ngày, gia đình nhận được thông tin N. bị một nhóm đối tượng bắt cóc, khống chế và uy hiếp, yêu cầu chuyển số tiền chuộc 550 triệu đồng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Ban Chỉ huy Công an phường Ngọc Hà đã huy động lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc. Đến 19h15 cùng ngày, Công an phường Ngọc Hà đã tìm thấy N. tại một khách sạn trên địa bàn.

Qua làm việc, N. cho biết tối ngày 24/10, nữ sinh nhận được điện thoại của một người tự xưng là công an TP.HCM, thông báo N. liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu chuyển tiền để chứng minh không liên quan vụ án.

Khi chị N. nói không có tiền, đối tượng hướng dẫn cô thuê nhà nghỉ và gọi cho gia đình thông báo bị bắt cóc. Sau khi được giải cứu, Công an phường Ngọc Hà đã động viên và giải thích cho N. về thủ đoạn lừa đảo.

Trước tình trạng nhiều người dân, trong đó có học sinh, sinh viên bị các đối tượng giả danh công an đe dọa “bắt cóc online”, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Nhà trường cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức, phòng chống lừa đảo.

Đối với học sinh, sinh viên, thanh niên, các em cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã số sinh viên cho người lạ; không làm theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội từ những người tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án…

Đối với cha mẹ, khi được yêu cầu chuyển tiền cho con có dấu hiệu bất thường, phụ huynh phải trực tiếp liên hệ, kiểm tra, xác minh kỹ thông tin.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.