Mẹ bị lừa gần 200 triệu đồng khi tìm khóa tu cho con

Công an TP Hà Nội cho biết một phụ huynh ở Hà Nội đã mất gần 200 triệu đồng vì đăng ký tham gia khóa tu mùa hè giả mạo.

Mới đây, Công an phường Ngọc Hà, TP Hà Nội, tiếp nhận tin trình báo của chị N. (sinh năm 1994; trú tại Hà Nội) về việc bị lừa khi đăng ký khóa tu trên mạng.

Chị N. cho biết do có nhu cầu cho con gái tập khóa tu nên lên mạng xã hội để tìm hiểu. Khi nhắn tin liên hệ một trang Facebook có tên “Khóa tu mùa hè”, chị được hướng dẫn làm thêm các nhiệm vụ mua vật phẩm, tăng tương tác cho nhà tài trợ để hoàn thành hồ sơ.

Người mẹ đã thực hiện hơn 100 giao dịch với tổng số tiền lên đến gần 200 triệu đồng. Phát hiện mình bị lừa, chị N. đã trình báo đến cơ quan công an.

Người dân cần cảnh giác khi nhận được các lời mời làm nhiệm vụ online. Ảnh: CAHN.

Để phòng tránh thủ đoạn lừa đảo nêu trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cẩn trọng khi tìm hiểu các thông tin về các khóa tu trên mạng xã hội.

Người dân tuyệt đối không đăng ký qua website, fanpage, tài khoản mạng xã hội kêu gọi tham gia, đóng tiền, ủng hộ, từ thiện. Cần kiểm tra tính minh bạch của fanpage thông qua các dấu hiệu như fanpage mới lập hoặc có sự thay đổi tên nhiều lần.

Cùng với đó là theo dõi thông tin trên các trang thông tin chính thống về các khóa tu tại các cơ sở Phật giáo.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Trước đó, tháng 3/2024, sau khi bị kẻ xấu dẫn dắt, một bà mẹ cũng bị lừa 2,8 tỷ đồng khi đăng ký cho con tham gia khóa "tu sinh mùa hè".