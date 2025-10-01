Lại thêm một tân sinh viên bị bắt cóc online, suýt bị đưa vào TP.HCM

Nam sinh bị kẻ tự xưng là công an dụ dỗ thuê nhà nghỉ để chuẩn bị di chuyển vào TP.HCM. Rất may Công an phường Tương Mai đã kịp thời giải cứu sau khi nhận trình báo từ gia đình.

N. bị kẻ gian dụ dỗ đến nhà nghỉ, yêu cầu không được liên lạc với người khác. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Cụ thể, vào khoảng 12h ngày 29/9, Công an phường Tương Mai nhận được tin báo của gia đình nam sinh tên N. (sinh năm 2007, quê Hải Phòng, hiện là sinh viên đại học tại Hà Nội) về việc nhận được tin nhắn yêu cầu chuyển 450 triệu đồng để N. đi du học.

Gia đình ngay sau đó đã đến nơi trọ của nam sinh tại Hà Nội để tìm kiếm nhưng không thấy. Nghi ngờ con em mình bị khống chế, gia đình đã lập tức trình báo cơ quan công an.

Nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu lừa đảo theo hình thức “bắt cóc online”, Công an phường Tương Mai đã khẩn trương triển khai biện pháp xác minh, đồng thời trấn an gia đình.

Sau gần 8 giờ, lực lượng chức năng đã tìm thấy N. tại một nhà nghỉ trên đường Võ Văn Kiệt (Hà Nội).

Qua làm việc, nam sinh N. cho biết vào buổi sáng cùng ngày, cậu đã nhận điện thoại của một người tự xưng là Công an TP Đà Nẵng, thông báo rằng cậu liên quan đến một vụ án.

Các đối tượng yêu cầu N. không được liên lạc với bất kỳ ai, đồng thời dụ dỗ nam sinh thuê nhà nghỉ để chuẩn bị di chuyển vào TP.HCM. Rất may, cơ quan công an đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

Những ngày gần đây, TP Hà Nội liên tiếp ghi nhận loạt trường hợp tân sinh viên bị lừa tiền, bắt cóc online. Do đó, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác, chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về những phương thức, thủ đoạn của kẻ phạm tội.

Về phía nhà trường, công an yêu cầu các trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền, cảnh báo để nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên.

Mỗi người trẻ cũng cần trang bị kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã số sinh viên cho người lạ và không làm theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội từ những người tự xưng là công an, viện kiểm sát hay tòa án.

Công an TP Hà Nội cũng lưu ý cha mẹ khi nhận được yêu cầu chuyển tiền cho con em trong những tình huống bất thường phải trực tiếp liên hệ, kiểm tra, xác minh kỹ thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý, tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.