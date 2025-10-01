Đầu tư cho con học tiếng Anh từ 1 tuổi

Dù con mới ở độ tuổi tập nói, phụ huynh vẫn sẵn sàng đầu tư cho con học tiếng Anh. Nhiều trung tâm cũng chạy đua mở lớp cho trẻ ở độ tuổi mẫu giáo.

Phụ huynh sẵn sàng đầu tư tiền, cho con học tiếng Anh ngay khi đang tập nói. Ảnh: Pexels.

Con trai mới 21 tháng tuổi, đang ở độ tuổi tập nói, nhưng anh Đức Trường, phụ huynh tại TP.HCM, đã bắt đầu tìm trung tâm cho con học tiếng Anh. Hiện tại, người cha tìm được một trường Anh ngữ dành cho trẻ từ 1 tuổi với mức học phí khoảng 34 triệu đồng/năm.

Theo quảng cáo của trung tâm này, phương pháp dạy ở đây là thuận tự nhiên, mô phỏng lại cơ chế học tiếng mẹ đẻ của một đứa trẻ từ thuở lọt lòng, “chính điều này giúp mọi đứa trẻ từ đủ 1 tuổi đều có thể học tiếng Anh”.

“1.000 ngày đầu đời là giai đoạn vàng để con khởi đầu hành trình tiếng Anh. Mỗi ngày con lớn lên là mỗi cơ hội phát triển, và khi con được tiếp cận sớm, khả năng thẩm thấu và tiếp thu tiếng Anh sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đừng để ngày hôm nay trôi qua mà bỏ lỡ cơ hội quý giá ấy, vì mỗi khoảnh khắc hiện tại là nền tảng cho tương lai của con”, trung tâm đưa ra lời mời gọi hấp dẫn.

Con chưa nói thạo tiếng Việt đã tính chuyện học tiếng Anh

Chia sẻ với Tri thức - Znews, anh Trường cho biết lý do lớn nhất anh muốn cho con đi học tiếng Anh ở độ tuổi này là để giải phóng năng lượng và giúp con cải thiện khả năng nói, giao tiếp vì hiện tại, con anh nói khá ít.

Hơn nữa, người cha cũng muốn cho con tiếp xúc với môi trường tiếng Anh sớm để con hình thành phản xạ sử dụng ngôn ngữ tốt hơn.

Tuy nhiên, anh Trường không đặt nặng việc con phải nói được tiếng Anh ở độ tuổi này mà chỉ mong con được vừa học vừa chơi, đúng với lứa tuổi, quan trọng hơn là để con được tương tác với con người, hạn chế xem tivi, điện thoại.

Trung tâm tiếng Anh mà anh Trường tìm được mỗi tuần học 2 buổi, mỗi buổi 45 phút. Khi tham khảo chương trình, người cha đánh giá chất lượng tại đây khá tốt vì có một buổi học chính, một buổi chơi thể thao và giáo viên sẽ nói tiếng Anh với học sinh.

“Tôi thấy giáo viên trung tâm này trẻ, nói tiếng Anh tốt, chương trình học cũng khá logic vì có thể tạo ra môi trường cho con nói tiếng Anh sớm. Nếu học, con tôi dù nhỏ vẫn có thể nói những câu tiếng Anh cơ bản”, người cha chia sẻ.

Phụ huynh cho con học tiếng Anh sớm để cải thiện kỹ năng nói và nâng cao phản xạ ngôn ngữ tự nhiên. Ảnh minh họa: Pexels.

Không riêng anh Trường, không ít phụ huynh cũng có nhu cầu cho con học tiếng Anh từ khi 1-2 tuổi.

Chị Trần Lan, phụ huynh tại Hà Nội, cũng quyết định cho con tiếp xúc với tiếng Anh từ khi lên 2 tuổi. Vài tháng trôi qua, con gái chị đã biết nói những câu tiếng Anh cơ bản như chào hỏi, giới thiệu tên, tuổi. Cô bé cũng có thể gọi tên một số con vật, màu sắc bằng tiếng Anh.

Khác với anh Trường muốn tìm trung tâm tiếng Anh cho con, chị Lan lại thuê cháu họ để làm “gia sư” tại nhà. Hàng ngày, “cô giáo” đảm nhận vai trò giao tiếp, trò chuyện với con chị Lan bằng tiếng Anh.

“Sắp tới, tôi sẽ cho con đi nhà trẻ, có thể tôi sẽ tìm trường song ngữ để con được giao tiếp tiếng Anh thường xuyên hơn”, chị Lan chia sẻ.

Để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, các trung tâm cũng mở các lớp dạy tiếng Anh cho trẻ 1-3 tuổi và quảng cáo rầm rộ trên mọi nền tảng.

Ví dụ, một chuỗi trung tâm có cơ sở trên cả nước giới thiệu khóa học dành cho trẻ từ 3 tuổi, kèm theo lời giới thiệu rằng đây là giai đoạn "vàng" giúp trẻ tiếp thu ngôn ngữ mới nhanh chóng.

Khóa học tiếng Anh cơ bản, tập trung vào khả năng nghe nói, giúp con phản xạ với ngôn ngữ và phát âm chuẩn bản xứ từ nhỏ, qua đó có thể xây dựng nền tảng vững chắc để trẻ học tốt tiếng Anh ở cấp độ cao hơn.

Một chuỗi trung tâm khác cũng giới thiệu khóa tiếng Anh cho trẻ từ 3 tuổi, giúp bé làm quen tiếng Anh qua trò chơi, bài hát và kể chuyện sinh động. Trẻ khi tham gia khóa học này có thể phát triển khả năng nghe - nói tự nhiên, hình thành sự tự tin và yêu thích ngôn ngữ ngay từ những năm đầu đời.

Trung tâm này dự kiến lộ trình học cho trẻ theo 4 cấp độ, mỗi cấp độ gồm 24 tuần, mỗi tuần 2 buổi học và thời lượng mỗi buổi kéo dài 90 phút. Nội dung khóa học chủ yếu là rèn phản xạ giao tiếp qua tình huống quen thuộc, phát âm từ vựng cơ bản và làm quen với tiếng Anh qua các trò chơi vận động, hoạt động quen thuộc thường ngày.

Học tiếng Anh từ 1 tuổi, lợi hay hại?

Không chủ đích cho con học tiếng Anh từ 1 tuổi, song hai con gái của chị Phạm An (phụ huynh tại Hà Nội) cũng được tiếp cận ngôn ngữ này từ sớm.

Khi con được 17 tháng, chị đăng ký cho con học trường mầm non tư thục, học phí 8-8,5 triệu đồng/tháng. Mỗi ngày, con sẽ được học tiếng Anh 30 phút ở trường.

Tuy nhiên, quan điểm của chị An là ở lứa tuổi mầm non, tiếng mẹ đẻ sẽ là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, phải đến khi con hơn 2 tuổi, bắt đầu nghe hiểu, không nói ngọng, phản xạ, giao tiếp bằng tiếng Việt tốt, chị mới bắt đầu cho con học ngoại ngữ một cách bài bản.

Chị An mua một số cuốn sách liên quan đến nội dung con thích, tạo hứng thú cho con khi con tiếp cận sách tiếng Anh. Ảnh: NVCC.

Ngoài học 30 phút ở trường, chị tăng cường bằng cách mở cho con nghe truyện cổ tích, bài hát, hoạt hình bằng tiếng Anh, để con làm quen dần với ngôn ngữ mới.

Khi con lên 4 tuổi, chị An đầu tư nghiêm túc hơn để tranh thủ giai đoạn “vàng” phát triển ngôn ngữ ở trẻ.

Ngoài việc bố mẹ hỗ trợ ở nhà, con phải có môi trường tốt để phát triển giao tiếp. Song, không muốn con phải chạy đua học tiếng Anh ở trung tâm và tránh áp lực, người mẹ quyết định chuyển con sang học trường tư có tiếng về dạy học ngoại ngữ.

“Học phí khoảng 10 triệu đồng/tháng, đưa đón cũng xa hơn nhưng xứng đáng. Ban đầu, con học song ngữ, sau đó là 100% học bằng tiếng Anh với giáo viên bản ngữ”, người mẹ chia sẻ.

Ngoài ra, ở nhà, bố mẹ cũng hỗ trợ con bài bản hơn. Mỗi ngày, con sẽ nghe chương trình tiếng Anh trong 30 phút, được làm bài tập, giao tiếp với AI... Hiện tại, khi 5 tuổi, khả năng sử dụng tiếng Anh của con tốt lên rõ rệt.

“Con có thể đọc được sách truyện bằng tiếng Anh ở mức tương đối, hiểu được nội dung chính khi xem hoạt hình mà không cần phụ đề, có thể trò chuyện những câu đơn giản…”, chị An kể.

Nhiều phụ huynh cho rằng trẻ sẽ quên mất ngôn ngữ mẹ đẻ nếu cho học tiếng Anh quá sớm, chị An cho rằng quan điểm này không hoàn toàn đúng. Với gia đình chị, tiếng Việt là ngôn ngữ con cần ưu tiên nhất và phải giỏi trước khi học bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

Chị kể khi về nhà, dù có thể nói tiếng Anh, bố mẹ vẫn giao tiếp với con bằng tiếng Việt và trau dồi từ vựng cho con. Vì vậy, đến hiện tại, con không gặp bất kỳ xáo trộn nào khi học tiếng Việt.

Chị Trần Lan cũng nói rằng con chị không gặp xáo trộn gì trong giao tiếp hàng ngày. Con vẫn có thể nói chuyện với gia đình bằng tiếng Việt, trả lời những câu tiếng Anh cơ bản khi được hỏi. Người mẹ tin rằng việc tiếp xúc với tiếng Anh ở độ tuổi này không xấu, ngược lại có thể luyện cho con tư duy ngôn ngữ và khả năng phản ứng nhanh nhạy khi giao tiếp.

Anh Đức Trường cũng nêu quan điểm tương tự. Hiện tại, do chưa tìm được nơi học phù hợp, người cha vẫn cho con ở nhà và thỉnh thoảng giao tiếp tiếng Anh với con để con làm quen dần.

Sắp tới, anh sẽ tìm trung tâm mới cho con với mức học phí phù hợp hơn. Mục tiêu lớn nhất của gia đình anh vẫn là cho con giải phóng năng lượng và được giao tiếp bằng lời nhiều hơn, tránh tiếp xúc quá sớm với các thiết bị công nghệ.