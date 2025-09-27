Tân sinh viên sập bẫy của 'công an giả', suýt bị bắt cóc online

Công an TP Hà Nội cho biết mới đây, Công an phường Láng đã giải cứu một tân sinh viên thoát khỏi bẫy bắt cóc online.

Công an phường Láng giải cứu L. sau khi gia đình nam sinh trình báo. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Cụ thể, vào tối 24/9, Công an phường Láng nhận được tin báo của gia đình nam sinh tên L. (sinh năm 2007 tại Phú Thọ, hiện là sinh viên học tập tại Hà Nội) về việc L. có dấu hiệu bị bắt cóc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường đã hướng dẫn gia đình bình tĩnh, không chuyển tiền cho các đối tượng và nhanh chóng tổ chức xác minh vụ việc cũng như tổ chức tìm kiếm nam sinh.

Sau đó, Công an phường đã cùng gia đình tìm thấy L. tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Chí Thanh và động viên ổn định tinh thần cho cậu.

Qua làm việc, L. cho biết chiều cùng ngày, cậu nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an TP.HCM. Người này thông báo nam sinh có liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền.

Đối tượng này đã hướng dẫn L. thuê nhà nghỉ và tìm cách xin tiền từ gia đình. Do lo sợ, nam sinh đã thuê nhà nghỉ trên địa bàn phường Láng và gọi cho gia đình.

Thông tin thêm về tình trạng bắt cóc online trong thời gian gần đây, Trung tá Nguyễn Duy Định, Trưởng Công an phường Láng, nói rằng đối tượng lừa đảo qua mạng đã nhắm đến các học sinh, sinh viên để thao túng tâm lý, “bắt cóc online” rồi đòi tiền chuộc từ người thân.

"Ngoài việc gia đình phải thường xuyên duy trì sự kết nối, tuyên truyền, giáo dục con em mình, các trường học cũng cần đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật, cảnh báo các phương thức thủ đoạn lừa đảo của tội phạm để nâng cao cảnh giác cho học sinh, sinh viên”, Trung tá Nguyễn Duy Định nhấn mạnh.

Trước khi vụ việc của L. xảy ra, một nam sinh khác tên P., cũng là tân sinh viên đang học tập tại Hà Nội, đã bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt 450 triệu đồng.

Chiêu thức lừa đảo P. cũng tương tự L., cậu nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ công an, thông báo cậu có liên quan đến một vụ án. Đối tượng tự xưng là công an này đã yêu cầu P. chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp để “chứng minh tài sản hợp pháp”. Vì lo sợ, P. đã chuyển 450 triệu đồng. Sau đó, khi phát hiện bị lừa, nam sinh nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo vụ việc.