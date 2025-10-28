Mưa lũ kỷ lục, học sinh Huế, Đà Nẵng tiếp tục nghỉ học

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài và nước sông dâng cao, nhiều địa phương ở Huế và Đà Nẵng quyết định tiếp tục cho học sinh tiếp tục nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Học sinh tại Huế tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: Hữu Phúc.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, nước sông dâng cao, Sở GD&ĐT TP Huế đã có công văn gửi các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn, thông báo tiếp tục cho học sinh toàn thành phố nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố tại cuộc họp phòng chống lũ sáng 27/10/2025, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị giáo dục duy trì trực 24/24 giờ, thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”, đồng thời chủ động di dời tài sản, máy móc, thiết bị, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn để tránh hư hại, mất mát.

Các trường cũng cần giữ liên lạc thường xuyên với cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ để kịp thời ứng phó nếu có sự cố. Bộ phận trực trường học được yêu cầu mở cửa phục vụ người dân có nhu cầu trú tránh lũ.

Về việc dạy học, Sở GD&ĐT nêu rằng trong giai đoạn hiện nay, nếu điều kiện cho phép, các trường có thể tổ chức dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, đối với những nơi không đảm bảo điều kiện, việc dạy bù sẽ được bố trí vào quỹ thời gian dự phòng hoặc các ngày thứ bảy, chủ nhật sau khi thời tiết ổn định.

Các nhà trường được khuyến khích tăng cường kết nối với phụ huynh để giao bài tập, hướng dẫn ôn luyện, đồng thời cập nhật tình hình mưa lũ và quản lý học sinh trong thời gian nghỉ.

Sở cũng lưu ý các trường phối hợp nhắc nhở học sinh phòng tránh nguy cơ đuối nước, đặc biệt khi địa hình thay đổi sau lũ.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và sự chỉ đạo của chính quyền địa phương để chủ động triển khai công tác dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập bình thường khi điều kiện cho phép.

Tại Đà Nẵng, hàng chục phường và trường học trực thuộc Sở GD&ĐT TP cũng đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trong những ngày mưa lũ.

Sở chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục căn cứ điều kiện thực tế để chủ động quyết định việc cho học sinh nghỉ học trong những ngày tiếp theo.

UBND một số phường trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng ra văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục có phương án di chuyển tài sản, tài liệu đến vị trí an toàn và thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ngoài ra, các trường cũng cần chủ động dọn dẹp trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường khi điều kiện an toàn và tổ chức phương án dạy bù để đảm bảo chương trình theo quy định.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Trị cũng đã quyết định cho học sinh tạm nghỉ học để tránh bão lũ, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, nhằm chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan, đơn vị đã ban hành công văn yêu cầu các trường theo dõi sát diễn biến mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đồng thời kịp thời thông tin, cảnh báo đến giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Căn cứ vào tình hình cụ thể tại từng địa phương, thủ trưởng các đơn vị được quyền chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học khi có nguy cơ mất an toàn; tuyệt đối không tổ chức dạy học hay di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Sở GD&ĐT nhấn mạnh việc tạm dừng dạy học là biện pháp cần thiết trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho học sinh, giáo viên và nhà trường.