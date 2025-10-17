Trẻ tiêu chảy sau lũ, một phường ở Tuyên Quang phải cho tạm nghỉ học

Ghi nhận nhiều học sinh bị sốt, nôn, tiêu chảy, phường này cho các trường tạm ngừng dạy học để dọn dẹp vệ sinh và khử khuẩn khuôn viên trường học.

Trường THCS Yên Biên phối hợp với ngành y tế phun khử khuẩn trường lớp học. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Mới đây, UBND phường Hà Giang 2 ban hành công văn về việc cho học sinh trên địa bàn tạm nghỉ học để kiểm tra, khử khuẩn và đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường sau đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 10.

Theo đó, toàn bộ học sinh các cấp mầm non, tiểu học và THCS địa bàn phường được tạm nghỉ từ ngày 16 đến hết ngày 19/10.

Trong thời gian này, UBND phường phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Hà Giang, các trạm y tế và lực lượng dân quân tự vệ triển khai đồng bộ các biện pháp phun khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, bếp ăn, hệ thống nước sinh hoạt và khuôn viên nhà trường.

Công văn cũng thông tin rằng một số trường học trên địa bàn ghi nhận tình trạng học sinh có biểu hiện sốt, nôn, tiêu chảy sau đợt mưa lũ. Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh, các cơ sở giáo dục được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong việc kiểm tra sức khỏe học sinh, thống kê các trường hợp bất thường và hoàn thành công tác khử khuẩn trước 17 giờ ngày 17/10.

Trong thời gian học sinh nghỉ, cán bộ, giáo viên và nhân viên vẫn làm việc bình thường để thực hiện công tác vệ sinh, chuẩn bị điều kiện an toàn đón học sinh trở lại trường. Các trường cũng có trách nhiệm thông tin đầy đủ đến phụ huynh, tránh lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

UBND phường Hà Giang 2 khẳng định việc cho học sinh tạm nghỉ học là biện pháp chủ động nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh sau mưa lũ. Học sinh sẽ trở lại trường khi môi trường học tập được xác nhận an toàn tuyệt đối.

Thời điểm chính thức cho học sinh đi học trở lại sẽ được thông báo sau khi có kết quả kiểm tra từ cơ quan chức năng.

Trước đó, theo Báo Tuyên Quang, từ ngày 14/10, trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hà Giang 2) ghi nhận nhiều trường hợp trẻ và giáo viên có biểu hiện bất thường về sức khỏe như nôn, sốt, đi ngoài phân lỏng.

Chỉ trong sáng 14/10, 11/21 trẻ của lớp 18-24 tháng tuổi đã phải nghỉ học do có các triệu chứng trên. Đến chiều 15/10, thêm 2 trẻ xuất hiện triệu chứng tương tự.

Vào sáng 16/10, trường này ghi nhận 6 trẻ tại lớp 3 tuổi cùng 2 giáo viên lớp 18-24 tháng tuổi có triệu chứng nôn, sốt, đi ngoài phân lỏng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Phòng An toàn thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) và Trung tâm Y tế khu vực Hà Giang thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành điều tra nguyên nhân, lấy mẫu bệnh phẩm và mẫu nước tại trường để xét nghiệm.

Đồng thời, đoàn cũng kiểm tra quy trình an toàn thực phẩm trong nhà trường và nguồn nước sinh hoạt tại khu dân cư có trẻ mắc triệu chứng.

Hiện các cơ quan chuyên môn của ngành y tế đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp với trường Mầm non Hoa Hồng và các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cho học sinh và giáo viên.