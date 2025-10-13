Hàng trăm trường học hư hại do bão lũ, thủ tướng yêu cầu báo cáo

Sau bão số 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan đánh giá và khắc phục thiệt hại cho ngành giáo dục.

Trường PTDTBT tiểu học B Thuận Hoà (xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang) tan hoang vì mưa bão. Ảnh: FBNT.

Các địa phương nhận được công điện số 196/CĐ-TTg ngày 12/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ, Sơn La, Lạng Sơn, Điện Biên, Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Tuyên Quang.

Tổng hợp thiệt hại và báo cáo về Bộ GD&ĐT

Trong công điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rằng những ngày qua, bão Matmo đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố ở Bắc Trung bộ và Bắc bộ.

Trong đó, ngành giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề với hàng trăm trường học bị hư hại; sách vở, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập bị nước cuốn trôi, rách nát không thể sử dụng ảnh hưởng trực tiếp đến công tác dạy và học.

Để kịp thời đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại, phục vụ công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả, sớm đưa học sinh trở lại trường học, thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành khẩn trương rà soát, thống kê tình hình thiệt hại.

Các nội dung cần tập trung rà soát bao gồm:

Thiệt hại về người: Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bị thương vong (phân loại theo mức độ: tử vong, bị thương), kèm theo thông tin hỗ trợ ban đầu (nếu có).

Trước 15h ngày 14/10, các địa phương nêu trên cần tổng hợp báo cáo thiệt hại và nhu cầu bổ sung sách vở, thiết bị giảng dạy để gửi về Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động sử dụng ngân sách của địa phương, hỗ trợ của trung ương và các nguồn huy động hợp pháp khác để kịp thời khắc phục các thiệt hại do bão số 11 gây ra; bảo đảm các điều kiện về giáo viên, trường lớp, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập, vệ sinh trường học cho học sinh tới trường.

Cơ sở vật chất của trường Mầm non Huống Thượng (tỉnh Thái Nguyên) ngập trong bùn đất. Ảnh: FBNT.

Các bộ khác cũng được giao nhiệm vụ

Về phía Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ có phương án hỗ trợ kịp thời sách vở, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập cho những trường học bị thiệt hại, nhằm nhanh chóng khôi phục hoạt động dạy và học, bảo đảm điều kiện học tập an toàn, đầy đủ cho học sinh.

Bộ GD&ĐT cũng được giao làm đầu mối tổng hợp báo cáo thiệt hại từ các tỉnh, thành phố, bổ sung thông tin, số liệu từ các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc (nếu có), qua đó hoàn thiện báo cáo tổng thể thiệt hại và trình thủ tướng trước 15h ngày 15/10/2025.

Về phía Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thủ tướng yêu cầu các bộ này tiếp tục chỉ đạo những đơn vị đóng quân trên địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương dọn dẹp trường học, rà soát và thống kê thiệt hại theo đề nghị của UBND các tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính lại được giao nhiệm vụ cân đối, bố trí nguồn lực hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ, trong đó bao gồm thiệt hại về trường lớp, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để bảo đảm hoạt động dạy học trở lại bình thường.