Đại học Harvard vẫn chưa hết chao đảo

Đại học Harvard (Mỹ) đang thực hiện một đợt cắt giảm mạnh tay đối với chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ ở nhiều ngành.

Tình hình tài chính của Harvard bắt đầu xấu đi từ mùa xuân năm ngoái. Ảnh: Thecrimson.

Theo The Harvard Crimson, quyết định này mới được khoa Nghệ thuật và Khoa học (FAS) của Đại học Harvard công bố. Đây là bộ phận học thuật lớn nhất của trường, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động giáo dục ở cả bậc đại học và sau đại học.

Theo thông báo, trong hai năm tới, mức cắt giảm đặc biệt nghiêm trọng ở khối Khoa học (hơn 75%) và khối Nghệ thuật và Nhân văn (khoảng 60%). Nhiều ngành thuộc khối Khoa học Xã hội cũng đối mặt với mức giảm dự kiến từ 50% đến 70%.

Đáng chú ý, ngành Ngôn ngữ Đức dự kiến mất toàn bộ chỉ tiêu tiến sĩ, ngành Sinh học tiến hóa và Sinh vật học chỉ còn 3 chỉ tiêu (giảm 75% chỉ tiêu). Trong khi đó, ngành Lịch sử sẽ chỉ nhận 5 sinh viên, giảm mạnh so với 13 sinh viên ở năm ngoái.

Ngành Xã hội học cho biết đã tuyển 6 nghiên cứu sinh mới cho năm học 2026-2027, nhưng sẽ không có chỉ tiêu cho năm tiếp theo. Ngành Sinh học Phân tử và Tế bào, Hóa học và Hóa sinh học đều chỉ được tuyển 4-5 chỉ tiêu.

Việc cắt giảm chỉ tiêu này là hành động cụ thể hóa thông báo cuối tháng 9 của bà Hopi E. Hoekstra, Trưởng khoa FAS. Bà Hoekstra viện dẫn sự không chắc chắn về nguồn tài trợ nghiên cứu và việc tăng thuế tài trợ (ước tính có thể khiến Harvard thiệt hại 300 triệu USD mỗi năm) là nguyên nhân gây ra áp lực tài chính lớn.

Vị trưởng khoa giải thích quyết định này là nhằm "cân bằng trách nhiệm học thuật và tài chính" của FAS. Bà cho biết trường đã cân nhắc kỹ lưỡng, thậm chí đã xem xét khả năng tạm dừng hoàn toàn việc tuyển sinh tiến sĩ - một động thái đã được nhiều trường khác thực hiện.

Tình hình tài chính của Harvard xấu đi từ mùa xuân năm ngoái, do những bất ổn liên quan đến việc đóng băng tài trợ liên bang từ chính quyền Trump. Mặc dù triển vọng tài chính đã cải thiện đôi chút sau một phán quyết của tòa án vào tháng 9 (yêu cầu khôi phục hàng tỷ đô la tài trợ), khó khăn về ngân sách vẫn chưa kết thúc.

Trong báo cáo tài chính năm 2025, trường đã báo cáo mức lỗ hoạt động 113 triệu USD . Harvard chỉ ra "sự gián đoạn chính trị và kinh tế", bao gồm việc chính quyền Trump đóng băng các quỹ liên bang, là nguyên nhân gây ra thâm hụt ngân sách kể từ năm 2020.

Để đối phó, FAS đã áp dụng lệnh dừng tuyển dụng nhân viên toàn thời gian, giữ ngân sách không đổi và dừng các dự án, chi tiêu không thiết yếu. Thậm chí, một số trường khác như trường Y Harvard cũng phải cắt giảm ngân sách cho hoạt động nghiên cứu ít nhất 20% vào cuối năm tài chính.