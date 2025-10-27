Kỷ lục buồn ở Nhật Bản

Số vụ học sinh (từ tiểu học đến trung học) ở Nhật Bản tự tử đã chạm mức kỷ lục trong năm 2024.

Số ca tự tử ở học sinh, sinh viên Nhật Bản đạt kỷ lục trong năm 2024. Ảnh: iStock.

Theo dữ liệu do Bộ Y tế Nhật Bản mới công bố, năm 2024, tổng số vụ tự tử ở nước này là 20.320, giảm 1.517 ca so với năm trước và là mức thấp thứ hai kể từ khi Bộ Y tế bắt đầu thống kê vào năm 1978.

Tuy nhiên, số vụ tự tử trong độ tuổi từ 15 đến 29 lên tới 3.125 ca, đánh dấu năm thứ năm liên tiếp con số này vượt quá 3.000.

Nhóm duy nhất có số vụ tự tử tăng so với năm trước là học sinh, sinh viên (thường là từ 6 đến 22 tuổi). Bên cạnh đó, những người tự kết liễu đời mình do các vấn đề ở trường học cũng gia tăng.

Cụ thể, ở bậc tiểu học, số ca tự tử là 15, THCS là 163 và THPT là 351 ca. Trong khi đó, số vụ tự tử ở sinh viên đại học là 434, tăng 24 vụ so với năm trước đó. Đỉnh điểm về số vụ tự tử ở cả nam và nữ là ở tuổi 21 - thời điểm nhiều người tìm việc trước khi tốt nghiệp đại học.

Để phục vụ cho nghiên cứu này, các quan chức Bộ Y tế đã thống kê tối đa bốn lý do khác nhau cho mỗi vụ tự tử, dựa trên thư tuyệt mệnh hoặc lời khai từ người thân. Trong đó, lo lắng về con đường sự nghiệp được xác định là một trong những lý do dẫn đến tự tử. Các lý do khác bao gồm kết quả học tập kém và các vấn đề sức khỏe, chẳng hạn trầm cảm.

Một xu hướng đáng chú ý trong dữ liệu là sự gia tăng số vụ tự tử ở phụ nữ trẻ, độ tuổi từ 15 đến 29. Cụ thể, năm 2024, số nam giới ở độ tuổi 20 tự tử nhiều hơn nữ giới, nhưng ở độ tuổi từ 15-19, số nữ giới tự kết liễu đời mình đã vượt qua nam giới.

Trong số phụ nữ ở độ tuổi 20, khoảng 43% có tiền sử cố gắng tự tử, sử dụng thuốc quá liều là phương thức phổ biến nhất. Điều này phản ánh xu hướng đáng lo ngại trong nhóm lạm dụng và dùng thuốc không kê đơn quá liều.

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết đang tìm cách phát triển các cơ sở y tế cộng đồng để hỗ trợ những cá nhân đã từng cố gắng tự tử, giúp ngăn chặn họ tự kết liễu đời mình.