Cách nhà giàu tuyển gia sư cho con gây ngỡ ngàng

Một gia đình giàu có ở ngoại ô London (Anh) đã mạnh tay chi tiền thuê gia sư cho con trai 1 tuổi, hy vọng con được cung cấp "môi trường văn hóa Anh toàn diện".

Các nam sinh của Eton College - trường nội trú dành cho con em giới tinh anh tại Anh. Ảnh: Eton College.

Theo quảng cáo của công ty tìm gia sư Tutors International, một gia đình giàu có ở ngoại ô London muốn tìm gia sư cho con trai 1 tuổi, mục tiêu là giành được suất vào được những trường hàng đầu như Eton, St Paul’s, Westminster hoặc Harrow.

Đây đều là các trường nội trú nam sinh tại Anh, dành cho học sinh 13-18 tuổi, có yêu cầu đầu vào khắt khe, phù hợp với tầng lớp xã hội cao.

"Cha mẹ cậu bé đang tìm cách nuôi dưỡng một đứa trẻ thực sự song văn hóa. Trước đây, họ từng thuê gia sư cho con trai lớn từ năm 5 tuổi, nhưng nhận ra thời điểm đó là quá muộn để đạt được mục tiêu. Do đó, họ tìm kiếm một gia sư ngay từ bây giờ", đoạn quảng cáo nêu.

Mỗi năm, gia sư sẽ nhận lương 180.000 bảng Anh (khoảng 6,3 tỷ đồng ). Tuy nhiên, họ phải đáp ứng những yêu cầu như tạo cho đứa trẻ "một môi trường văn hóa Anh toàn diện", phát âm chuẩn Anh, am hiểu về lý thuyết âm nhạc, các môn thể thao quý tộc như cricket, polo, rugby, tennis và đua thuyền, có chứng chỉ sơ cứu.

Bên cạnh đó, các ứng viên "phi thường" phải quen thuộc với các phương pháp giáo dục sớm tiên tiến như Montessori và Reggio Emilia.

Yêu cầu bắt buộc là ứng viên phải tốt nghiệp những trường đại học tốt nhất ở Anh, được nuôi dưỡng trong nền tảng xã hội phù hợp, lịch thiệp, có giá trị đạo đức tốt và tuyệt đối không hút thuốc. Ngoài lương, gia sư sẽ được miễn phí đỗ xe và nghỉ phép 4 tuần một năm.

"Về lâu dài, gia đình kỳ vọng con trai sẽ trúng tuyển vào các trường danh giá hàng đầu như Eton, St Paul’s, Westminster hay Harrow. Do đó, việc giáo dục sớm phải được thiết kế để chuẩn bị cho đứa trẻ một cuộc sống ở tầng lớp thượng lưu", quảng cáo nhấn mạnh.

Gia đình lưu ý cậu bé nên được tiếp xúc với các trải nghiệm tinh túy của nước Anh để mài giũa thói quen, quan điểm, thị hiếu và sở thích thể thao của mình. Ví dụ như như xem cricket ở Lord's (sân vận động có từ thể kỷ 18), tennis ở Wimbledon hay rugby ở Twickenham (quê hương của môn bóng bầu dục).

Ngoài ra, gia sư có thể lồng ghép việc học vào các chuyến thăm bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật và nhà hát. Thông qua các hoạt động này, trẻ sẽ có kiến thức cơ bản về màu sắc, con số, chữ cái, kể chuyện, nhận biết hương vị và cảm thụ âm nhạc.

Tutors International khẳng định thông tin tìm kiếm gia sư là có thật và yêu cầu các ứng viên phải có kinh nghiệm làm việc trong các tư dinh, đại sứ quán hoặc gia đình hoàng gia.