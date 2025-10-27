Ngôi trường nào ở Việt Nam từng có 6 hiệu trưởng người Pháp?

Đại học Y Hà Nội từng có 6 hiệu trưởng là bác sĩ người Pháp. Người đầu tiên là bác sĩ Alexandre Yersin. Ông giữ chức hiệu trưởng trong 2,5 năm với quyết tâm xây dựng một trường Y chính quy và hiện đại ở Đông Nam Á, có quy chế tương tự như Đại học Y Paris. Tiếp đến là bác sĩ Cognaq (từ năm 1904 đến năm 1921), bác sĩ Degocre (1922-1929), Leroy des Barres (1929-1934), Galliard (1935-1944) và giáo sư của Đại học Quân Y Pháp Huard (1944-1945). Ảnh: Website nhà trường.

Đại học Y Hà Nội tiền thân là École de Médecine de Hanoi (Trường Y khoa Hà Nội) do Pháp thành lập năm 1902. Thời điểm đó, trường có nhiệm vụ đào tạo các thầy thuốc người châu Á có khả năng đảm nhiệm, cùng với các thầy thuốc người Pháp và dưới sự chỉ đạo của họ, công tác y tế ở Đông Dương và các chức vụ bên ngoài. Nhiệm vụ thứ hai là góp phần nghiên cứu khoa học về căn nguyên và điều trị các bệnh của người Âu và người bản xứ ở Viễn Đông. Ảnh: Website nhà trường.

Sau cách mạng tháng 8/1945 thành công, trường được đổi tên thành trường Đại học Y Dược Việt Nam. Đến năm 1961, trường tách ra thành Đại học Dược Hà Nội và Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Website nhà trường.

Sau GS Huard, từ năm 1945, GS Hồ Đắc Di đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội. Ông được phong giáo sư từ năm 1944 và là giáo sư người Việt duy nhất ở trường này thời điểm đó. Ông là ngọn cờ và trụ cột của trường Y - Dược sau khởi nghĩa tháng 8 và trong kháng chiến chống Pháp. Cùng với GS Tôn Thất Tùng, GS Hồ Đắc Di có công đầu trong duy trì hoạt động của trường và trong đào tạo các thế hệ bác sĩ lão thành hiện nay của Việt Nam. Ảnh: Website nhà trường.

GS Hồ Đắc Di (bên phải) giữ chức vụ hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội từ năm 1945 đến năm 1976, tức 31 năm. Ông sinh nǎm 1900, mất ngày 25/6/1984. Ông đã dành tất cả tâm huyết, trí tuệ và thời gian của mình cho việc đào tạo y khoa, nghiên cứu, khám chữa bệnh và tìm ra những phương pháp phẫu thuật mới.

Match Day tại Đại học Y Hà Nội là sự kiện thường niên, nơi các tân bác sĩ nội trú được chọn chuyên ngành đào tạo theo thứ tự điểm thi đầu vào. Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc thù, tinh hoa của ngành y. Mô hình này xuất phát từ Pháp, sau đó lan sang các nước châu Âu, Mỹ và khắp thế giới. Việt Nam hiện có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó, Đại học Y Hà Nội thuộc diện lâu đời nhất, từ năm 1974. Ảnh: FBNT.

