Ai là nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới?

Khi trở thành thủ tướng Phần Lan vào tháng 12/2019, bà Marin mới 34 tuổi và là nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới. Bà giữ chức vụ đến tháng 4/2023. Trong nhiệm kỳ của mình, bà đã đưa Phần Lan vượt qua đại dịch Covid-19 và góp phần giúp Helsinki trở thành thành viên NATO. Ảnh: Reuters.

Ngày 16/8/2024, Hạ viện Thái Lan đã bầu lãnh đạo đảng Pheu Thai - bà Paetongtarn Shinawatra - làm thủ tướng thứ 31, với 319 phiếu thuận, 145 phiếu chống và 27 phiếu trắng. Ở tuổi 37, bà Paetongtarn trở thành nữ thủ tướng thứ 2 và thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Thái Lan, đồng thời là người đứng đầu chính phủ trẻ nhất châu Á. Bà từng theo học Đại học Chulalongkorn (Bangkok) và Đại học Surrey (Anh), rồi tham gia quản lý doanh nghiệp gia đình trước khi chính thức bước vào chính trường năm 2023, dẫn dắt đảng Pheu Thai dưới sự hậu thuẫn của cha là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ảnh: Bangkok Post.

Ngày 29/8/2025, Tòa Hiến pháp Thái Lan phế truất Thủ tướng Paetongtarn với lý do vi phạm quy tắc về đạo đức công vụ. Trước đó, ngày 1/7, bà bị Tòa Hiến pháp đình chỉ chức vụ sau vụ rò rỉ đoạn ghi âm cuộc gọi giữa bà với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hồi tháng 6/2025. Như vậy, bà Paetongtarn Shinawatra đã giữ chức Thủ tướng Thái Lan được 1 năm và 13 ngày. Ảnh: Reuters.

Ngày 10/5/2018, ông Mahathir Mohamad chiến thắng cuộc bầu cử, trở thành Thủ tướng Malaysia. Thời điểm đó, ông đã 92 tuổi, là thủ tướng cao tuổi nhất thế giới. Tháng 2/2020, ông Mahathir từ chức sau những bất đồng với các đối tác chính trị trong liên minh cầm quyền Pakatan Harapan. Sau đó, ông tiếp tục giữ ghế nghị sĩ tại quốc hội Malaysia đến năm 2022.

Ông Mahathir Mohamad gia nhập Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) vào năm 1946, khoảng hơn một thập kỷ trước khi Malaysia tuyên bố độc lập khỏi Anh. Từ năm 1981, ông giữ chức thủ tướng Malaysia trong 22 năm cho tới khi nghỉ hưu vào năm 2003. Tới năm 2016, ông quyết định quay lại chính trường khi vụ bê bối về quỹ đầu tư nhà nước của cựu thủ tướng Najib Razak gây phẫn nộ. Ảnh: Reuters.

Ngày 20/10/2025, Quốc hội Nhật Bản đã bầu bà Sanae Takaichi làm Thủ tướng. Bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Bà Sanae Takaichi sinh ngày 7/3/1961 tại thành phố Yamatokōriyama, tỉnh Nara, Nhật Bản. Nữ thủ tướng xuất thân từ gia đình không có truyền thống làm chính trị, cha bà làm việc cho một công ty ôtô liên kết với Toyota, còn mẹ là sĩ quan cảnh sát ở tỉnh Nara. Ảnh: Reuters.

