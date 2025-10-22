Kỷ lục người giữ chức bộ trưởng Giáo dục lâu nhất

Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời ngày 2/9/1945. Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT) là một trong những bộ được thành lập ngay từ những ngày đầu. Bộ trưởng đầu tiên là GS Vũ Đình Hòe. Ông Vũ Đình Hoè sinh năm 1912 tại Hải Dương, là hậu duệ đời thứ tư của tiến sĩ Vũ Tông Phan. Trước khi đảm nhiệm vị trí bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục, ông từng là luật sư, nhà báo. Ảnh: Tư liệu.

GS Vũ Đình Hòe làm Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục từ 2/9/1945 đến 2/3/1946, tức 6 tháng. Ông cũng là người đứng đầu ngành giáo dục trong thời gian ngắn nhất. Nhà báo Kiều Mai Sơn, trong cuốn Chân dung 15 vị Bộ trưởng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (8.1945), nhận xét tuy chỉ có 6 tháng ở cương vị bộ trưởng, ông Vũ Đình Hòe đã làm được nhiều việc quan trọng, đáng kể là ba chủ trương “tạo nền” cho giáo dục cách mạng Việt Nam. Một là quyết tâm thanh toán nạn mù chữ trong vòng một năm với mức tốn phí tiền bạc không đáng kể, vì chủ yếu dựa vào sức dân. Hai là dạy học bằng tiếng Việt ở tất cả cấp, kể cả bậc đại học. Ba là nhanh chóng thực hiện cải cách giáo dục, thay thế hẳn nền giáo dục nhồi sọ của thực dân Pháp trước đây bằng nền giáo dục mới theo phương châm dân chủ, khoa học, tiến bộ. Trong ảnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòe dự buổi Lễ khai giảng đầu tiên của trường Đại học Việt Nam. Ảnh: Tư liệu.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, GS Nguyễn Văn Huyên (1905-1975) là người giữ chức Bộ trưởng GD&ĐT lâu nhất, từ ngày 3/11/1946 đến ngày ông qua đời - 19/10/1975. Sau khi nhậm chức, đất nước vừa kháng chiến vừa lao động, học tập, Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên đã tổ chức và chủ trì nhiều hội nghị giáo dục với những nhà quản lý, trí thức và nhà giáo có uy tín để thảo luận và định ra nhiều chủ trương giáo dục phù hợp với thực tiễn kháng chiến. Ngoài xóa mù chữ, tổ chức lớp học trong kháng chiến, đào tạo giáo viên, ông còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ học đường, nâng cao dân trí, phát triển sự nghiệp giáo dục miền núi, phát triển sử học và quốc văn vì đó là những lợi khí rèn tinh thần, tư tưởng dân tộc. Vị bộ trưởng gần 30 năm tại vị đã đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Ảnh: Tư liệu gia đình.

Trong số 13 bộ trưởng GD&ĐT tính đến hiện tại, chỉ duy nhất bà Nguyễn Thị Bình là nữ. Bà Bình tên thật là Nguyễn Châu Sa, sinh ngày 26/5/1927, quê ở xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ). Sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 thắng lợi, nước nhà thống nhất, bà Nguyễn Thị Bình được Quốc hội cử làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục từ ngày 26/7/1976 đến 2/1987. Bà là người đặt nền móng vững chắc cho nền giáo dục Việt Nam thống nhất 2 miền Nam - Bắc. Ảnh: Tư liệu.

Tên tuổi của GS Tạ Quang Bửu gắn liền với pháo cối, súng hỏa mai, hỏa thần B40, đạn chống tăng. Ông không chỉ là một nhà khoa học, còn là nhà toán học Việt Nam; nguyên bộ trưởng Quốc phòng (tháng 8/1947 đến tháng 8/1948), bộ trưởng Đại học và Trung học chuyên nghiệp (1/10/1965-3/7/1976) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: HUST.

Ông Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966, quê Hải Phòng, là phó giáo sư, tiến sĩ ngành Ngữ văn. Tháng 4/2021, ông được bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng GD&ĐT. Trước đó, ông từng là phó hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), rồi phó giám đốc, giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Bộ GD&ĐT.

