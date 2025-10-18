Tỉnh, thành nào sở hữu nhiều trường chuyên nhất?

Trước khi sáp nhập, Hà Nội là địa phương có nhiều trường THPT chuyên (trực thuộc Sở GD&ĐT) nhất cả nước, gồm THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Chu Văn An, chuyên Nguyễn Huệ và chuyên Sơn Tây. Tuy nhiên, sau sáp nhập, TP.HCM và Lâm Đồng cũng có 4 trường chuyên như Hà Nội. Cụ thể, ngoài hai trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa thuộc địa bàn cũ, TP.HCM có thêm chuyên Hùng Vương (thuộc Bình Dương cũ) và chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Còn tại Lâm Đồng, 4 trường chuyên bao gồm chuyên Thăng Long, chuyên Bảo Lộc, chuyên Trần Hưng Đạo (thuộc Bình Thuận cũ) và chuyên Nguyễn Chí Thanh (Đắk Nông cũ). Ảnh: Phương Lâm.

Trường Quốc học Huế, nay là trường THPT chuyên Quốc học - Huế, được thành lập theo dụ của vua Thành Thái, ký ngày 17/9 năm Thành Thái thứ 8 (23/10/1986). Địa điểm của trường nằm xoay ra đường Jules Ferry (hiện là đường Lê Lợi). Năm 1915, Trường Quốc học được xây dựng lại theo kiểu Tây Âu. Về cơ bản, kiến trúc đó được duy trì đến ngày nay. Gần 130 năm thành lập, trường chuyên Quốc học - Huế nổi tiếng khi có nhiều nhà lãnh đạo từng theo học như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Trần Phú, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp... Nhiều cựu học sinh của trường cũng từng đoạt giải cao ở các kỳ thi trong nước và quốc tế. Năm 1990, trường được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt vào năm 2020. Ảnh: Sở Du lịch TP Huế.

Lê Quý Đôn là nhà bác học lớn nhất của Việt Nam ở thế kỷ XVIII. Với tài trí thông minh và kiến thức uyên bác, ông đã để lại cho hậu thế khoảng 40 bộ sách bao quát hầu hết tri thức đương thời như lịch sử, địa lý, thi ca, nhiều tác phẩm khảo cứu, diễn nghĩa, chú giải, bài giảng các kinh điển, cổ thư và nhiều tác phẩm thơ Nôm. Hiện nay, 8 trường THPT chuyên mang tên Lê Quý Đôn, thuộc các tỉnh Khánh Hòa, Đà Nẵng, Điện Biên, Gia Lai, Lai Châu , TP.HCM, Quảng Trị. Đáng chú ý, tỉnh Khánh Hoà mới (sáp nhập từ Khánh Hoà và Ninh Thuận) có 2 trường chuyên cùng tên Lê Quý Đôn. Ảnh: Báo Thái Bình.

Theo thống kê, tính đến nay, học sinh chuyên Khoa học Tự nhiên đã giành được 249/770 huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế, chiếm 32% số huy chương của cả nước. Trong đó, trường có tới 79/198 huy chương vàng, chiếm 40%. Đặc biệt, 10 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế được điểm tuyệt đối (42/42) thì có tới 6 học sinh trường chuyên Tự nhiên. Trong số 9 học sinh Việt Nam giành được 2 huy chương vàng Olympic Toán quốc tế liên tiếp, có 6 học sinh của chuyên Tổng hợp - Khoa học Tự nhiên. Trường cũng là đơn vị duy nhất từng 4 lần đảm nhận toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic quốc tế (3 lần đội tuyển Tin học các năm 2003, 2015, 2024 và một lần đội tuyển Vật lý năm 1999).

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.