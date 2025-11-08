Trường học vận động gần 1 tỷ đồng xã hội hoá, hiệu trưởng nói gì?

Trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đưa ra kế hoạch vận động tài trợ xã hội hoá với tổng gần 1 tỷ đồng. Phụ huynh phản ánh trường thu cào bằng, có hạng mục chưa phù hợp với quy định.

Hàng loạt hạng mục, trong đó nội dung cải tạo nhà nghỉ cho giáo viên trái quy định. Ảnh: Tiền Phong.

Những ngày qua, nhiều phụ huynh có con theo học tại trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh) phản ánh về việc nhà trường triển khai nhiều khoản vận động xã hội hóa chưa phù hợp, đặc biệt chia bình quân 850.000 đồng/học sinh gây bức xúc.

Choáng với loạt hạng mục vận động

Qua tìm hiểu, năm học 2025-2026, trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn (xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) đã ban hành kế hoạch vận động tài trợ, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phục vụ hoạt động giáo dục với nhiều hạng mục khác nhau.

Theo nội dung văn bản, nhà trường dự kiến vận động tài trợ cho hàng loạt hạng mục với tổng kinh phí hơn 934 triệu đồng.

Bên cạnh các khoản tài trợ bằng tiền, trường cũng kêu gọi tài trợ bằng hiện vật, gồm 10 cây cảnh, cây bóng mát đã lớn (đường kính từ 0,25m trở lên) và 150 đầu sách phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

Trong phụ lục kế hoạch vận động tài trợ do trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn ban hành, có 16 hạng mục cần huy động để tu sửa và mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất.

Nhóm trang thiết bị, nhà trường dự kiến mua bàn ghế học sinh tại phòng học với kinh phí gần 185 triệu đồng; bàn ghế cho phòng tin học hơn 34 triệu đồng; mua bàn để dụng cụ, thiết bị dạy tại lớp học (9 bộ), đơn giá gần 19 triệu đồng; bảng trượt chống lóa tại các phòng học bộ môn (7 chiếc) với giá hơn 52 triệu đồng.

Còn nhóm cơ sở vật chất gồm 12 hạng mục, trong đó có phá dỡ nhà nội trú cũ, thu gom vật liệu, xử lý xỉ thải xây dựng phía sau nhà đa năng, san lấp mặt bằng phòng học và nhà xe học sinh tiểu học… với tổng chi phí 36 triệu đồng. Đối với hạng mục làm mới và di chuyển nhà xe học sinh THCS, trường dự kiến kinh phí khoảng 130 triệu đồng.

Ngoài ra, trường còn liệt kê chi tiết nhiều hạng mục khác như làm hệ thống tưới nước, trồng cây cảnh (hơn 79 triệu đồng); phá dỡ bồn hoa cũ, hư hỏng, không còn phù hợp (36 triệu đồng); làm vườn hoa hai bên cổng chính và phụ (hơn 39 triệu đồng); san lấp, cải tạo sân thể dục khối tiểu học (45 triệu đồng)…

Đáng chú ý, trong kế hoạch vận động tài trợ của trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn có một số hạng mục gây băn khoăn. Cụ thể, nhà trường dự kiến làm vách ngăn 2 phòng họp cũ thành 3 phòng tổ chuyên môn, đồng thời cải tạo 4 phòng nội trú thành phòng nghỉ giáo viên, phòng Đoàn - Đội, phòng Đảng - Đoàn thể và phòng kho với tổng kinh phí hơn 45 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trường cũng dự kiến sơn hàng rào trước đường liên thôn, phòng nghỉ giáo viên, phòng Đoàn - Đội, phòng Đảng - Đoàn thể và phòng chuyên môn với kinh phí hơn 48 triệu đồng.

Nhiều phụ huynh cho rằng việc đưa phòng nghỉ giáo viên và một số công trình phục vụ nội bộ vào danh mục vận động xã hội hóa là chưa phù hợp với quy định về xã hội hóa trong giáo dục.

Trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn (Hà Tĩnh). Ảnh: Tiền Phong.

Hiệu trưởng nói gì về các khoản thu?

Trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Vũ Việt Thành, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn, cho biết năm nay, trường vận động xã hội hoá làm một số hạng mục tại trường với tổng kinh phí hơn 934 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc phụ huynh phản ánh thu cào bằng, lãnh đạo trường khẳng định chủ trương vận động xã hội hoá chỉ thực hiện trên tinh thần tự nguyện. Có thể một số giáo viên chủ nhiệm chưa hiểu đúng chủ trương nên phổ biến với phụ huynh sai.

Theo lãnh đạo trường trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn, các hạng mục đưa vào vận động xã hội hoá là những hạng mục đã khảo sát thực tế, cần được sửa chữa, mua sắm phục vụ năm học mới. Những hạng mục này đã được sắp xếp theo thứ tự, cần sẽ làm trước.

"Kế hoạch này đã được UBND phường Kỳ Văn phê duyệt xét theo nhu cầu thực tế từ trường trình lên. Quan điểm nhà trường là tự nguyện, ai tài trợ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, có nguồn sẽ làm ưu tiên các hạng mục quan trọng trước. Đối với tổng kinh phí nhìn thì nhiều, nhưng đó là hai cấp với hơn 1.100 học sinh", ông Vũ Việt Thành chia sẻ.

Khi hỏi đến việc triển vận động tài trợ để cải tạo phòng nghỉ cho giáo viên liệu đã đúng quy định, lãnh đạo trường cho biết: "Cái này để chúng tôi kiểm tra lại. Còn theo tôi nghĩ nếu có điều kiện mà làm được thì tốt. Đây chỉ mới kêu gọi tài trợ, nếu xin làm được thì tốt, không thì thôi".

Liên quan đến bản kế hoạch vận động tài trợ, trong đó số tiền kêu gọi được chia theo từng khối lớp gây xôn xao, lãnh đạo trường trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn khẳng định đó chỉ là bản dự thảo, chưa ban hành. Văn bản này trước đó đưa ra để lấy ý kiến hội đồng, còn trường thực hiện vận động xã hội hoá theo hình thức tự nguyện.