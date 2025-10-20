Loạt trường học ở TP.HCM đính chính việc thu quỹ ban phụ huynh

Trong tháng 10, các trường học ở TP.HCM ra văn bản thông tin về việc thu quỹ, đồng thời đề nghị cha mẹ học sinh không tham gia, không ủng hộ các hoạt động thu quỹ tự phát.

Các trường ở TP.HCM khẳng định không thực hiện thu quỹ ban phụ huynh. Ảnh: Pexels.

Mới đây, vào ngày 17/10, trường Tiểu học Trường Thạnh (phường Long Phước) lên tiếng đính chính về việc thực hiện các khoản thu.

Cụ thể, bà Lê Thị Mỹ Nga, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết hiện trường Tiểu học Trường Thạnh không thực hiện thu kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Đồng thời, nhà trường cũng không tổ chức vận động, quyên góp, chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; không vận động mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập cho lớp hoặc cho trường bằng hình thức thu tiền từ cha mẹ học sinh.

Trường Tiểu học Trường Thạnh đồng thời khẳng định trường không ủy quyền hoặc chỉ đạo bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thực hiện các nội dung trên. Vì vậy, nhà trường đề nghị cha mẹ học sinh không tham gia, không ủng hộ các hoạt động này để tránh những hiểu lầm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của nhà trường.

"Mọi thông tin, thông báo chính thức của trường đều được hiệu trưởng trực tiếp ban hành và gửi đến quý cha mẹ học sinh thông qua giáo viên chủ nhiệm của lớp. Nhà trường rất mong quý cha mẹ học sinh đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, công khai và đúng quy định", hiệu trưởng nêu trong thông báo.

Trước đó, vào ngày 7/10, trường THCS Chánh Hưng (phường Chánh Hưng, TP.HCM) cũng ra thông báo về việc không thu kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, không vận động quỹ lớp, quỹ trường trong năm học 2025-2026.

Theo đó, nhà trường cho biết trường không thu kinh phí vận động của cha mẹ học sinh, đồng thời không vận động quỹ lớp, quỹ trường hay các khoản chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và kinh phí mua sắm cơ sở vật chất.

Nhà trường nhấn mạnh quyết định này nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình học sinh và tạo điều kiện để học sinh có cơ hội tham gia đầy đủ hoạt động học tập và ngoại khóa tại trường.

"Mọi thông tin thu chi đều do hiệu trưởng phê duyệt và thông qua giáo viên chủ nhiệm để thông báo đến cha mẹ học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường và các lớp không thực hiện bất kỳ khoản thu nào ngoài quy định", hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

Tương tự, trường THCS Huỳnh Văn Nghệ (phường An Hội Tân) nêu rằng kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh được thực hiện theo thông tư 55 của Bộ GD&ĐT.

Do đó, nhà trường đề nghị ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, lớp và giáo viên chủ nhiệm không được vận động thu quỹ trường, quỹ lớp.

Từ đầu năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT TP.HCM đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý các khoản thu, chi và công tác vận động tài trợ trong năm học 2025-2026.

Cụ thể, Sở GD&ĐT nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu ngoài quy định. Kinh phí hoạt động của ban đại diện chỉ được sử dụng cho hoạt động trực tiếp của ban, không dùng cho các mục đích như bảo vệ cơ sở vật chất, vệ sinh, khen thưởng giáo viên, hay mua sắm trang thiết bị cho nhà trường.

"Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh được thông qua sự ủng hộ tự nguyện, không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh. Việc thu, chi kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ", Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh.