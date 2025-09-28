Loạt tỉnh, thành siết chặt thu chi trường học, chống lạm thu

Nhiều địa phương có hướng dẫn chi tiết từng khoản thu trong trường học, giúp phụ huynh dễ theo dõi, tránh tình trạng phải đóng góp ngoài quy định.

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.HCM) trong lễ khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đến hẹn lại lên, cứ đầu năm học, câu chuyện về các khoản thu, vận động tài trợ trường học lại nóng lên tại các diễn đàn mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc.

Để khắc phục tình trạng này, nhiều tỉnh, thành đã công bố hướng dẫn chi tiết các khoản thu trường học trong năm học 2025-2026 để phụ huynh dễ theo dõi.

Tại TP.HCM, Sở GD&ĐT nêu Quốc hội đã có nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí, áp dụng từ năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục công lập tạm thời không triển khai thu học phí cho đến khi HĐND TP ban hành nghị quyết quy định.

Ngoài học phí, phụ huynh có thể phải đóng thêm các khoản thu dịch vụ, hoạt động, đề án giáo dục, tùy theo cấp học.

Với các khoản thu dịch vụ, các trường căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của học sinh, thống nhất với phụ huynh mức thu cụ thể nhưng không vượt mức trần do HĐND thành phố quy định. Tỷ lệ tăng (nếu có) không quá 15% so với mức thu đã thực hiện năm học 2024-2025.

9 khoản thu dịch vụ trong trường học được HĐND thông qua như sau:

Trong đó, nhóm 1 là trẻ em, học sinh, học viên học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường; nhóm 2 là trẻ em học, sinh, học viên học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, đặc khu.

Về các khoản thu dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, sở quy định có 15 khoản thu, bao gồm 10 khoản thu thuộc chương trình nhà trường và 5 khoản thu tổ chức dịch vụ khác cho học sinh như sau:

Các khoản này không có mức trần cụ thể mà các trường được dự xây dựng dự toán theo nguyên tắc thu đủ bù chi, dựa trên sự tự nguyện, thống nhất với phụ huynh, phù hợp với thực tế trên địa bàn.

Sở yêu cầu các trường có sự kế thừa từ năm học trước, đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ và sử dụng đúng mục đích, công khai với phụ huynh. Mức thu cần tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Tỷ lệ tăng mức thu (nếu có) không quá 15% so với năm ngoái. Các trường có trách nhiệm giải trình trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, người học và xã hội về tổ chức, quản lý hoạt động và chất lượng đào tạo của mình.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng mới ban hành quy định, hướng dẫn chi tiết thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2025-2026.

Theo đó, đối với tổ chức bán trú trong trường học, mức thu tối đa là 140.000 đồng/học sinh/tháng. Về thuê khoán người nấu ăn bán trú, các đơn vị đã được ngân sách nhà nước cấp, hỗ trợ kinh phí trong dự toán thì không được thu khoản này. Các trường không được ngân sách cấp thì mức thu tối đa là 75.000 đồng/học sinh/tháng.

Về đồ dùng bán trú, đối với học sinh tuyển mới đầu cấp, mức thu tối đa 400.000 đồng/học sinh, những năm tiếp theo tối đa 200.000 đồng/học sinh.

Về tiền ăn bán trú, nhà trường phải thỏa thuận với ban đại diện cha mẹ học sinh về mức thu, phương thức thu, nội dung chi (xây dựng kế hoạch cụ thể) đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi và được thông qua hội đồng nhà trường bằng biên bản.

Về hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, mức thu tối đa 12.000 đồng/học sinh/tiết học (số tiết học không được quá theo quy định hiện hành).

Các khoản hỗ trợ hoạt động giáo dục như trông học sinh tiểu học tiết cuối buổi chiều, mức thu tối đa 92.000 đồng/học sinh/tháng (không quá 4.000 đồng/học sinh/tiết x tối đa 23 tiết/tháng). Chăm sóc trẻ trong các ngày nghỉ, ngày hè, mức thu tối đa 45.000 đồng/học sinh/ngày.

Về trông giữ xe, mức thu đối với xe đạp tối đa 20.000 đồng/tháng; với xe đạp điện, xe máy, xe máy điện tối đa 40.000 đồng/tháng.

Với sổ, thẻ theo dõi học sinh, tài khoản trực tuyến, sổ theo dõi trẻ điện tử (dành cho học sinh mầm non), trường thu tối đa 50.000 đồng/học sinh/năm học. Sổ liên lạc điện tử, trường thu tối đa 50.000 đồng/học sinh/năm học. Thuê bao tài khoản học, ôn luyện, thi trực tuyến (dành cho học sinh THPT), trường thu tối đa 100.000 đồng/học sinh/năm.

Về nước uống, mức thu tối đa 12.000 đồng/học sinh/tháng. Tiền vệ sinh trường lớp, khu vệ sinh, áp dụng đối với học sinh cấp học mầm non và cấp học tiểu học, mức thu tối đa 15.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức thu học phẩm phục vụ thi, kiểm tra đối với học sinh tiểu học tối đa 63.000 đồng/học sinh/năm học; đối với học sinh THCS, THPT thu tối đa 84.000 đồng/học sinh/năm học.

Tại Lâm Đồng, theo văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu trong năm học 2025-2026 của sở này, các khoản không thu bao gồm dạy thêm, học thêm trong nhà trường; thu hộ các khoản thu của tổ chức, đoàn thể trong nhà trường; kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh; không tổ chức thu tiền mua đồng phục cho học sinh trong nhà trường.

Bên cạnh đó, các trường cũng không được thu tiền phù hiệu, thẻ học sinh; không thu tiền photo tài liệu phục vụ ôn tập, kiểm tra; vệ sinh sân trường, khu vực vệ sinh của học sinh theo nhu cầu (đối với cấp THCS, THPT); không thu tiền nước uống của học sinh.

Các nội dung sổ liên lạc điện tử, nhắn tin điểm học sinh… (ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ liên lạc giữa phụ huynh và nhà trường), đưa đón học sinh, hoạt động trải nghiệm ngoài chương trình giáo dục là các khoản thu theo thỏa thuận, các cơ sở giáo dục thống nhất với cha mẹ học sinh (nếu có nhu cầu) để thực hiện theo nguyên tắc thu đủ chi.