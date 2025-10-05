Bộ GD&ĐT chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng cho biết trong thời gian qua, bộ cùng chính quyền các địa phương đã có nhiều văn bản chấn chỉnh tình trạng lạm thu của các cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT khẳng định bộ đã có nhiều biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm. Ảnh: Nam Khánh.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào chiều 5/10, một phóng viên nêu rằng tình trạng lạm thu tái diễn nhiều năm, dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, nhưng những khoản đóng góp xã hội hóa tự nguyện vẫn bị biến tướng thành bắt buộc.

Qua đó, phóng viên đặt câu hỏi liệu Bộ GD&ĐT có biện pháp gì để phân định rõ ràng, tránh tình trạng ép buộc phụ huynh và đâu là giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm tình trạng lạm thu trong năm học 2025-2026.

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng cho biết trong thời gian qua, bộ cùng chính quyền các địa phương đã có nhiều văn bản chấn chỉnh tình trạng lạm thu của các cơ sở giáo dục.

Cụ thể, năm học 2025 -2026 này, Bộ GD&ĐT đã có văn bản 5542 ngày 12/9/2025 gửi các bộ, ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục về thực hiện chính sách học phí, miễn giảm học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Văn bản này đề cập 9 nhóm giải pháp dài hạn và ngắn hạn để chấn chỉnh tình trạng lạm thu, cụ thể như sau.

Thứ nhất, bộ đã có văn bản yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chính sách giáo dục cũng như các quy định về học phí, miễn giảm, hỗ trợ về học phí theo đúng Nghị định 238 ngày 3/9/2025 của Chính phủ.

Thứ hai, bộ quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định. Bộ đồng thời nghiêm cấm tất cả trường hợp, cơ sở giáo dục tự đặt ra các khoản thu trái quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ ba, việc vận động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phải đảm bảo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền

Thứ tư, các cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm các quy định về niêm yết, công khai thông tin giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn, đảm bảo công khai, minh bạch.

Thứ năm, nhiều địa phương đã có sự chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn với tinh thần thực hiện theo đúng danh mục mà Hội đồng Nhân dân ban hành. Nhà trường cũng không được gộp nhiều khoản thu, không thu trước nhiều kỳ và không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu trái quy định.

Thứ sáu, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để có điều chỉnh bổ sung đảm bảo quyền của người học, đặc biệt là học sinh và các cha mẹ học sinh.

Thứ bảy, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình, bộ sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khi phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thứ tám, Bộ GD&ĐT kiến nghị với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thường xuyên giám sát việc này ở cả cấp trung ương và địa phương.

Thứ chín, bộ đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, thanh tra để chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng này ngay tại cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn.