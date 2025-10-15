6 điều người hướng nội luôn tránh né

1. Nói chuyện phiếm: Theo các chuyên gia tâm lý, nếu phải ra ngoài để giao tiếp xã hội, người hướng nội sẽ chọn môi trường họ cảm thấy thoải mái và an toàn cùng với bạn bè thân thiết. Họ cảm thấy bị rút cạn năng lượng bởi kiểu trò chuyện xã giao hời hợt mà người hướng ngoại thường thích thú. Điều này xuất phát từ nhu cầu ưu tiên không gian riêng tư của họ. Ảnh: Phương Lâm.

2. Những chuyến thăm không báo trước: Tương tác xã hội là một phần thiết yếu và lành mạnh trong cuộc sống hàng ngày, nhưng đối với người hướng nội, việc tham gia các hoạt động này cần sự cân nhắc kỹ lưỡng chứ không đơn giản là bước ra khỏi nhà. Chính vì vậy, họ thường tránh những chuyến thăm không báo trước để có thời gian chuẩn bị tinh thần và nạp lại năng lượng cho những tương tác xã hội có kế hoạch. Ảnh: Pexels.

3. Tranh luận nhóm: Dù đó là cuộc họp giải quyết mâu thuẫn tại nơi làm việc hay một buổi thảo luận sôi nổi giữa nhiều bạn bè, người hướng nội đều muốn tránh né. Họ cảm thấy choáng ngợp và kiệt sức bởi các cuộc trò chuyện và xung đột nhóm quá khích. Thay vào đó, họ thích các cuộc thảo luận bình tĩnh, chỉ có 1-2 người, nơi mang lại sự yên tĩnh và không gian để họ có thể điều chỉnh cảm xúc, suy ngẫm sâu sắc và tạo ra những kết nối có chủ đích. Ảnh: Pexels.

4. Mối quan hệ hời hợt: Đối với người hướng nội, việc duy trì năng lượng và sự thoải mái đòi hỏi sự cân bằng giữa thời gian ở một mình và tương tác xã hội có ý nghĩa. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi họ có xu hướng tránh các mối quan hệ hời hợt. Họ thà cô đơn còn hơn là xây dựng một danh sách bạn bè xã giao chỉ khiến họ cạn kiệt năng lượng trong các cuộc gặp gỡ và sự kiện xã hội. Ảnh: Pexels.

5. Các bữa tiệc đông đúc: Đối với hầu hết người hướng nội, việc bị bao quanh bởi đám đông và tiếng ồn tại một bữa tiệc đông đúc là một trải nghiệm quá sức. Họ có xu hướng tìm đến một góc yên lặng, nơi có thể quan sát mọi thứ từ xa hoặc thậm chí rời khỏi bữa tiệc sớm để trở về với thế giới nội tâm của mình. Ảnh: Phương Lâm.

6. Sửa lỗi người khác: Người hướng nội cần thời gian ở một mình và suy ngẫm để thực sự thấu hiểu và sắp xếp các cảm xúc, suy nghĩ của mình. Vì vậy, ngay tại thời điểm xảy ra sự việc, họ thường thiếu từ ngữ để đứng lên bảo vệ mình hay sửa lỗi, phản biện người khác. Tuy nhiên, chính thời gian, sự suy ngẫm sẽ mang lại cho họ sự thấu đáo và tự tin để nói lên ý kiến của mình sau đó. Ảnh: Phương Lâm.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.