7 dấu hiệu bất thường ở trẻ

1. Ám ảnh với các thói quen: Trẻ tự ép mình xếp đồ vật theo một trật tự nhất định, rửa tay liên tục hoặc lặp đi lặp lại một hành động cụ thể. Khi những hành vi này không còn mang tính vui chơi hay học hỏi mà trở thành nỗi ám ảnh, gây căng thẳng nếu không thực hiện được, đó là lúc cha mẹ cần quan tâm nghiêm túc. Những thói quen ám ảnh này thường là biểu hiện của rối loạn lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế hoặc một nỗ lực của trẻ nhằm kiểm soát cảm xúc bất an.

2. Có nỗi sợ hãi bất thường: Trẻ đột nhiên có những nỗi sợ hãi vô lý, chẳng hạn như sợ đi thang máy, sợ ánh sáng... Đây có thể là dấu hiệu chúng cảm thấy quá tải về mặt cảm xúc và đang tìm cách thể hiện sự lo lắng đó qua các vật thể cụ thể.

3. Tăng thời gian ở một mình và thiếu năng lượng: TS Hayley van Zwanenberg, bác sĩ tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên ở Anh, cảnh báo phụ huynh hãy cảnh giác với đứa trẻ tự cô lập mình, luôn có tâm trạng buồn bã dai dẳng và thiếu năng lượng. Những dấu hiệu này không nên bị xem nhẹ hoặc cho rằng đó chỉ là tâm lý tuổi mới lớn. Rất có thể trẻ đang trải qua các vấn đề như trầm cảm hoặc lo âu.

4. Giấu giếm mọi thứ: Việc trẻ em kết bạn mới là điều bình thường và tích cực. Tuy nhiên, nếu trẻ đột ngột ngừng chơi với nhóm bạn cũ và bắt đầu chơi với một nhóm bạn hoàn toàn mới, đây có thể là một dấu hiệu đáng lo ngại. Cha mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân của sự thay đổi này. Điều gì đã thu hút con đến với nhóm bạn mới? Nguyên nhân của việc tan vỡ với nhóm bạn cũ là gì? Thực tế, mối quan hệ bạn bè rất quan trọng đối với trẻ em. Việc tan vỡ tình bạn có thể gây tổn thương cảm xúc cho trẻ. Ảnh: Pexels.

5. Vui vẻ bất thường: Một đứa trẻ đột nhiên trở nên vui vẻ quá mức hoặc quá háo hức làm hài lòng người khác là dấu hiệu cần lưu ý. Đây có thể là một cơ chế phòng vệ - cách mà trẻ dùng để tránh đối mặt với cảm xúc tiêu cực hoặc không muốn bị người lớn phát hiện ra điều gì đó đang làm con tổn thương. Ngoài ra, cũng có thể trẻ sợ bị đánh giá, sợ gây rắc rối hoặc sợ không còn được yêu thương nếu bộc lộ cảm xúc thật.

6. Thay đổi trong cách hành xử thường ngày : Khi một đứa trẻ vốn hoạt bát, vui vẻ bỗng trở nên cáu kỉnh, thu mình, hay ngược lại, một trẻ vốn trầm lặng lại trở nên bốc đồng, dễ nổi giận thì đó là lời cảnh báo không nên bỏ qua. Những thay đổi này có thể xuất hiện trong các hoạt động hàng ngày như ăn uống, giấc ngủ, giao tiếp hoặc học tập. Đây có thể là cách trẻ thể hiện sự bất ổn trong cảm xúc mà các em chưa biết cách diễn đạt bằng lời.

7. Cảm giác buồn bã kéo dài: Mối lo ngại có thể nảy sinh khi một đứa trẻ không thể thoát khỏi sự buồn bã hoặc tâm trạng tồi tệ kéo dài, đồng thời mất hứng thú với các hoạt động mà chúng từng yêu thích. Ngoài ra, trẻ có thể trở nên cáu kỉnh và mệt mỏi liên tục. Nếu không được can thiệp kịp thời, trẻ sẽ ngày càng chìm sâu vào trạng thái tiêu cực, thậm chí dẫn đến những hành vi tự làm tổn thương bản thân.

