7 dấu hiệu của người coi mình là 'rốn vũ trụ'

1. Đòi hỏi đặc quyền bằng mọi cách: Họ sẽ không ngần ngại sử dụng các chiến thuật cực đoan như la hét, đe dọa hoặc dùng cảm xúc để ép buộc người khác cho đến khi đạt được mục đích. Trớ trêu là những người này thường không nhận ra mức độ gây khó chịu của mình, hoặc nhu cầu được đối xử đặc biệt của họ đã đẩy người khác ra xa. Ảnh: Phương Lâm.

2. Khó duy trì tình bạn lâu dài: Lý do phổ biến nhất khiến mọi người rời bỏ họ là cảm thấy bị lợi dụng hoặc lấn át. Các nghiên cứu đã chỉ ra thái độ đòi hỏi đặc quyền thường là nguồn cơn dẫn đến xung đột và thái độ thù địch trong các mối quan hệ. Nếu bạn thường xuyên thấy mình cô đơn và không thể duy trì tình bạn, bạn cần nghiêm túc nhận ra có thể chính bạn là nguyên nhân của vấn đề. Ảnh: Phương Lâm.

3. Kỳ vọng phi thực tế và đòi hỏi thái quá: Người mắc hội chứng đòi hỏi quyền lợi đặc biệt có những kỳ vọng phi thực tế đối với người khác. Cùng với đó, họ đòi hỏi nhiều hơn rất nhiều so với những gì họ sẵn sàng cho đi. Họ ý thức được rằng mình đang đòi hỏi quá đáng, tuy nhiên, họ lại tự thuyết phục bản thân rằng nhu cầu của mình quan trọng hơn, hoặc người khác mắc nợ họ nên phải đáp ứng yêu cầu họ đưa ra. Ảnh: Pexels.

4. Thích thao túng hoặc bắt nạt: Các nghiên cứu tâm lý học chỉ ra hai đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa ái kỷ là đòi hỏi đặc quyền và xu hướng lợi dụng. Điều này khiến họ có hành vi gây hấn và thao túng. Họ có thể thổi phồng câu chuyện, đổ lỗi cho người khác, đe dọa hoặc chơi trò tâm lý để đạt được điều họ muốn. Ảnh: Pexels.

5. Nổi cơn thịnh nộ khi bị từ chối: Khi không được chiều theo ý, những người có tâm lý thích đặc quyền thường trở nên hung hăng, chỉ trích và coi thường người khác. Họ có thể sử dụng lời lẽ mỉa mai, thâm độc để hạ thấp người đối diện, nhằm gây tổn thương và buộc người khác phải phục tùng theo mong muốn của mình. Ảnh: Pexels.

6. Áp dụng tiêu chuẩn kép: Những người có tâm lý đặc quyền thường áp đặt các tiêu chuẩn cao hơn lên người khác. Trong khi đó, họ lại dễ dàng biện hộ cho hành vi của bản thân hoặc tìm kiếm sự đối xử đặc biệt khi phạm sai lầm. Sự không cân xứng trong cách đánh giá này khiến họ trở nên khó gần, dễ gây tổn thương cho người xung quanh và làm rạn nứt các mối quan hệ cá nhân lẫn xã hội. Ảnh: Pexels.

7. Luôn tin mình vượt trội và xứng đáng được đối xử đặc biệt: Họ tin rằng mình thông minh hơn, xứng đáng hơn hoặc vượt trội hơn hầu hết mọi người. Tâm lý "trên cơ" này khiến họ dễ dàng bỏ qua nhu cầu và cảm xúc của người xung quanh, dẫn đến việc không thể xây dựng được các mối quan hệ lành mạnh và bình đẳng. Ảnh: Phương Lâm.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.