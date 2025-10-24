Giá khó tin của cuốn sách đắt nhất thế giới

Codex Sassoon là cuốn kinh thánh tiếng Do Thái gần như hoàn chỉnh và cổ nhất, từ khoảng cuối thế kỷ thứ 9 hoặc đầu thế kỷ thứ 10. Sau khi sở hữu Codex Sassoon từ năm 1989, nhà tài chính kiêm nhà sưu tập người Thụy Sĩ Jacqui Safra đã đấu giá cuốn sách tại Sotheby's vào năm 2023 và đạt được mức giá kỷ lục là 38,1 triệu USD . Ảnh: Sotheby's.

Theo Sotheby's, nghiên cứu ở hiện tại cho thấy Codex Sassoon được viết bởi một người ghi chép ở Israel hoặc Syria ngày nay. Tập ghi chép này được tặng cho giáo đường Do Thái ở Makisin (Đông Bắc Syria) vào thế kỷ 13. Khi giáo đường Do Thái này bị phá hủy, có lẽ vào cuối thế kỷ 14, tác phẩm được giao cho một thành viên trong cộng đồng bảo vệ nó cho đến khi giáo đường Do Thái được xây dựng lại. Tuy nhiên, có vẻ như giáo đường Do Thái trên không bao giờ được khôi phục nên tập ghi chép không còn thu hút sự chú ý của cộng đồng trong nhiều thế kỷ. Năm 1929, bản ghi chép xuất hiện trở lại và được bán cho David Solomon Sassoon (1880-1942), một học giả, nhà sưu tầm sách nổi tiếng. Do đó, tác phẩm này đặt theo tên của ông. Ảnh: BI.

Năm 1994, người sáng lập Microsoft Bill Gates đã mua lại cuốn Codex Leicester với giá gần 31 triệu USD , lập kỷ lục thời điểm đó về mức giá cao nhất từng được trả cho một cuốn sách. Bản thảo đáng chú ý năm 1510 này được dùng làm sổ tay khoa học của Leonardo da Vinci, chứa những bản phác thảo, lý thuyết và quan sát phức tạp của ông. Trong các trang sách của mình, da Vinci cho mọi người thấy sự đa dạng của các chủ đề như chuyển động của nước, độ sáng của mặt trăng và tại sao hóa thạch của sinh vật biển thường được tìm thấy trên núi. Ảnh: Boardgamegeek.

Codex Leicester được viết bằng kỹ thuật viết ngược (mirror writing) độc đáo của Leonardo Da Vinci. Đây nhiều khả năng là kỹ thuật ông sử dụng để giữ bí mật các ý tưởng và ghi chú. Để đọc được cuốn sách này, độc giả phải dùng gương chiếu các trang viết.

Ngày 19/11/2021, một trong những phiên đấu giá kỳ lạ nhất của Sotheby's khép lại. Bản in hiếm của Hiến pháp Mỹ nguyên bản đã được bán với mức giá 43,2 triệu USD . Mức giá này cao gấp đôi con số dự tính ban đầu, và phá kỷ lục của Sotheby's về vật phẩm thuộc thể loại sách, bản in hoặc văn bản lịch sử. Người thắng đấu giá là Kenneth Griffin, nhà sáng lập và CEO công ty quản lý quỹ Citadel. Đây là một trong 11 bản in còn lại được những người khai sinh ra nước Mỹ ký ngày 17/9/1787 tại Hội trường Độc lập Philadelphia, bao gồm George Washington, Benjamin Franklin và James Madison, và được phê chuẩn một năm sau đó. Ảnh: Thehindu.

