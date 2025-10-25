Người phụ nữ thấp nhất thế giới cao bao nhiêu?

Năm 2011, Jyoti Amge (sinh năm 1993, quê ở Ấn Độ) được Kỷ lục Guinness công nhận là người phụ nữ thấp nhất thế giới với chiều cao 62,8 cm. Cô mắc chứng rối loạn sản sụn Achondroplasia, ảnh hưởng đến sự phát triển của tay chân. Rối loạn này xảy ra trong giai đoạn đầu phát triển của thai nhi trong bụng mẹ và ảnh hưởng đến mô sụn - mô sẽ phát triển thành tay và chân của trẻ. Cô gái này có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và cũng đã xuất hiện trong loạt phim truyền hình Mỹ American Horror Story: Freak Show với vai Ma Petite. Ảnh: Reuters.

Năm 2021, Rumeysa Gelgi (sinh năm 1997, ở Thổ Nhĩ Kỳ) được Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận là người phụ nữ cao nhất thế giới (còn sống) với chiều cao 215,16 cm. Chiều cao của cô Gelgi là do hội chứng Weaver - một tình trạng di truyền hiếm gặp, khiến một người phát triển nhanh chóng và tuổi xương tăng đáng kể. Chiều cao và tình trạng cơ thể buộc cô Gelgi di chuyển bằng xe lăn và chỉ có thể đi bộ trong thời gian ngắn. Ảnh: Guinness World Records.

Theo Daily Mail, năm 2022, hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines đã tháo 6 hàng ghế trên một chiếc máy bay, lắp vào đó cáng chuyên dụng để Rumeysa có thể bay từ San Francisco đến California. Cô mô tả chuyến bay đầu tiên trong đời là "hoàn hảo từ đầu đến cuối". Từ đó đến nay, cô thực hiện ít nhất một chuyến bay mỗi năm, lần lượt khám phá Tây Ban Nha, Italy, Anh và Mỹ. Trước mỗi chuyến bay, cô phải đến sân bay trước 4 tiếng để làm việc với đội ngũ y tế và thanh toán chi phí không gian chiếm dụng tương đương 6 chỗ ngồi. Ảnh: Daily Mail.

Tháng 2/2022, Kỷ lục Guinness xác nhận cô Gelgi đã phá vỡ thêm 3 kỷ lục - bao gồm phụ nữ có ngón tay dài nhất (11,2 cm); phụ nữ có bàn tay to nhất (24,93 cm tay phải, 24,26 cm tay trái); phụ nữ có lưng dài nhất (59,9 cm). Ảnh: FBNV.

Theo tuyên bố từ Kỷ lục Guinness Thế giới, vào ngày 20/11/2024, Rumeysa Gelgi và Jyoti Amge đã gặp nhau tại khách sạn Savoy (London, Anh). Dù khó khăn khi giao tiếp bằng mắt nhưng Gelgi và Amge vẫn uống trà, trò chuyện rôm rả cùng nhau trong suốt sự kiện. Ảnh: Reuters.

