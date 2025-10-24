Cuối tháng 10, hai trường công an vẫn tuyển bổ sung

Đại học Phòng cháy chữa cháy và Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển bổ sung hệ đại học chính quy, thí sinh nộp hồ sơ từ nay đến trước 17h ngày 27/10.

Thí sinh trong kỳ thi đánh giá công an. Ảnh: Ngọc Bích.

Căn cứ thực tế thí sinh nhập học đến thời điểm hiện tại, Đại học Phòng cháy chữa cháy đã thông báo xét tuyển bổ sung 2 chỉ tiêu (1 chỉ tiêu thí sinh nữ phía bắc, 1 thí sinh nam phía nam) vào ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Các phương thức xét tuyển bao gồm xét tuyển thẳng, xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Trong khi đó, Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển bổ sung 4 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

Vùng Chỉ tiêu Phương thức tuyển sinh Vùng 1 Các tỉnh miền núi phía Bắc cũ: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. 2 chỉ tiêu nam Xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an. Vùng 2 Các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ cũ: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh. 1 chỉ tiêu nam Xét tuyển thẳng Vùng 2 1 chỉ tiêu nam Xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Ở cả hai trường, đối tượng dự tuyển là những thí sinh đã thi bài thi đánh giá CA1, CA2 thuộc các tổ hợp A00, A01, D07, D01 (riêng D01, Đại học Phòng cháy chữa cháy yêu cầu trong học bạ phải có môn Vật lý hoặc Hoá học), nhưng không trúng tuyển hoặc chưa nhập học vào các trường ngoài ngành công an, đủ điều kiện sơ tuyển về học lực THPT và học lực của từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

Trường hợp không có thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển thẳng hay xét kết hợp, các trường sẽ xét tuyển theo điểm bài thi đánh giá, xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Công thức tính điểm như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an + (Điểm ưu tiên và điểm thưởng)*10/3.

Nếu nhiều thí sinh bằng điểm xét tuyển nhưng vượt chỉ tiêu, các trường sẽ xét lần lượt từ theo thứ tự điểm bài thi đánh giá (cao xuống thấp) rồi đến điểm trắc nghiệm bài thi đánh giá.

Năm 2025, các trường được Bộ Công an giao tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu. Điểm chuẩn đợt 1 các trường công an từ 15,95 đến 26,28 điểm.