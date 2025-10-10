Tin vui cho học viên trường công an

Bộ Công an đề xuất học viên các trường công an được phép học thêm văn bằng hoặc chứng chỉ tại các trường trong và ngoài ngành.

Học viên năm ba Đại học Cảnh sát Nhân dân tham gia A50. Ảnh: Duy Hiệu.

Nội dung trên nằm trong dự thảo thông tư quy định về công tác quản lý giáo dục học viên trong các học viện, trường công an nhân dân, do Bộ Công an xây dựng và đang lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, về quyền của học viên, dự thảo thông tư bổ sung quy định học viên có quyền học thêm văn bằng hoặc chứng chỉ của các ngành, chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo hợp pháp trong và ngoài ngành công an.

Việc học văn bằng, chứng chỉ khác phải được hiệu trưởng phê duyệt, chịu sự quản lý của nhà trường, đảm bảo không ảnh hưởng đến yêu cầu học tập theo chương trình đào tạo chính khóa và công tác quản lý giáo dục học viên trong công an nhân dân.

Theo tờ trình, đề xuất quy định này xuất phát từ thực tế nhiều học viên có nhu cầu học thêm văn bằng, chứng chỉ mà nhà trường (nơi học viên học hoặc các trường công an nhân dân khác) không đào tạo.

Mặt khác, nhu cầu học tập mở rộng kiến thức và kỹ năng là hoàn toàn chính đáng. Bên cạnh đó, nội dung này cũng được Học viện An ninh nhân dân kiến nghị, đề xuất.

Quy định tại dự thảo thông tư cũng cho phép học viên nữ được phép trở lại trường học trước khi kết thúc thời gian nghỉ sinh con theo chế độ nếu họ có nguyện vọng.

Học viên phải có kết luận chính thức từ cơ quan y tế cấp tỉnh xác nhận rằng sức khỏe của họ đảm bảo điều kiện để tiếp tục học tập và rèn luyện theo chương trình đào tạo. Đồng thời, học viện phải có đơn xin được tiếp tục học tập (có ý kiến của gia đình).

Hiệu trưởng sẽ xem xét toàn bộ hồ sơ trước khi chính thức quyết định cho học viên tiếp tục chương trình học tập và rèn luyện.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất bổ sung đối tượng học viên được làm thủ tục kết hôn trong quá trình đào tạo tại trường, bao gồm học viên là cán bộ đi học, hạ sĩ quan nghĩa vụ, công dân tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành công an.

Nhóm này phải bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật và Bộ Công an; đồng thời phải bảo đảm các yêu cầu về học tập và rèn luyện. Nếu có hiệu lực, thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 32/2021 của bộ trưởng Bộ Công an.