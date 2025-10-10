Học phí ở các trường đại học doanh thu nghìn tỷ

Học phí đang là nguồn thu lớn nhất của các trường đại học có doanh thu nghìn tỷ. Năm 2025-2026, học phí hệ đại học chính quy dao động từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST.

Theo số liệu được trích từ thông tin tuyển sinh và báo cáo thường niên của các trường đại học, trong năm 2024, nhiều trường có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên.

Nhìn chung, các đại học đều tăng doanh thu so với năm 2023, chủ yếu đến từ 4 nguồn, gồm ngân sách; học phí và lệ phí; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; nguồn hợp pháp khác (dịch vụ hợp tác đào tạo, tài trợ từ doanh nghiệp, nhà xuất bản, doanh nghiệp trực thuộc...).

Đáng chú ý, học phí đang là nguồn thu lớn nhất của các trường đại học. Một số trường có học phí chiếm tới 98-99% tổng doanh thu như Đại học FPT ( 3.955 tỷ đồng ), Đại học Nguyễn Tất Thành ( 1.654,63 tỷ đồng ), Đại học Công nghệ TP.HCM ( 1.309,6 tỷ đồng ).

Năm học 2025-2026, đối với khóa nhập học năm nay, mức học phí đại học chính quy dao động từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Mức học phí cụ thể như sau:

STT Trường Doanh thu (tỷ đồng) Học phí năm học 2025-2026 (khóa nhập học 2025) 1 Đại học FPT 4.376,8 - Tại Hà Nội: 22,1-35,8 triệu đồng/học kỳ

- Tại Đà Nẵng: 15,4-25 triệu đồng/học kỳ

- Tại Quy Nhơn: 11-17,9 triệu đồng/học kỳ

- Tại TP.HCM: 22,1-35,8 triệu đồng/học kỳ

- Tại Cần Thơ: 15,4-25 triệu đồng/học kỳ

(Một năm học có ba học kỳ) 2 Đại học Văn Lang 2.603,3 - Chương trình tiêu chuẩn: 1-2 triệu đồng/tín chỉ

- Chương trình đặc biệt: 2-2,7 triệu đồng

- Chương trình liên kết quốc tế: 80-252 triệu đồng/năm học (tùy trường/quốc gia liên kết) 3 Đại học Kinh tế TP.HCM 1.887 33,8-39,9 triệu đồng/năm học 4 Đại học Nguyễn Tất Thành 1.669,1 - Chương trình chuẩn: 25-39 triệu đồng/năm học

- Chương trình chất lượng cao: 37,2 triệu đồng/năm học 5 Đại học Bách khoa Hà Nội 1.502,7 - Chương trình chuẩn: 28-35 triệu đồng/năm học

- Chương trình ELITECH: 35-45 triệu đồng/năm học

- Chương trình song bằng Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế: 51 triệu đồng/năm học

- Chương trình liên kết: 78-90 triệu đồng/năm học 6 Đại học Kinh tế Quốc dân 1.381,6 - Chương trình chuẩn: 18-25 triệu đồng/năm học. - Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE), đào tạo bằng tiếng Anh: 41-65 triệu đồng/năm học 7 Đại học Công nghệ TP.HCM 1.380,1 - Ngành đào tạo cử nhân: 14,5 triệu đồng/học kỳ

- Ngành đào tạo kỹ sư: 13 triệu đồng/học kỳ

- Ngành đào tạo đặc thù: 15,5 triệu đồng/học kỳ

(Mỗi ngành học 14-18 học kỳ/khóa, mức trên chưa áp dụng học bổng giảm 25%) 8 Đại học Tôn Đức Thắng 1.224,2 - Chương trình tiêu chuẩn: 29,77-66,79 triệu đồng/năm học

- Chương trình tiên tiến: 53-64 triệu đồng/năm học

- Chương trình đại học bằng tiếng Anh: 78-84 triệu đồng/năm học

- Chương trình liên kết quốc tế: 76-83 triệu đồng/năm học

- Phân hiệu Khánh Hòa: 20,5-24 triệu đồng/năm học 9 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) 1.184,1 - Chương trình tiêu chuẩn: 30 triệu đồng/năm học - Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, chương trình tiên tiến: 80 triệu đồng/năm học - Chương trình định hướng Nhật Bản: 60 triệu đồng/năm học 10 Đại học Y Dược TP.HCM 1.123 30-84,7 triệu đồng/năm học 11 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 1.120 - Chương trình chuẩn: 16-20 triệu đồng/học kỳ

- Chương trình đặc thù: 16,4-18,3 triệu đồng/học kỳ

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, Việt - Nhật: 27-32 triệu đồng/học kỳ

- Liên kết quốc tế: 80-170 triệu đồng/năm học 12 Đại học Cần Thơ 1.115 - Chương trình chuẩn: 22,2-25,9 triệu đồng/năm học

- Chương trình chất lượng cao: 37-40 triệu đồng/năm học