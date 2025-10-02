Loạt đại học Việt Nam có doanh thu nghìn tỷ đồng

Năm 2024, cả nước có ít nhất 12 cơ sở giáo dục đại học công lập và tư thục đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/năm.

Năm 2024, Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) có doanh thu 1.184 tỷ đồng. Ảnh: FBNT.

Theo số liệu được trích từ thông tin tuyển sinh và báo cáo thường niên của các trường đại học, trong năm 2024, nhiều trường có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên.

Dẫn đầu về tổng thu là Đại học FPT với 4.376,8 tỷ đồng , tăng 1.458,8 tỷ đồng so với năm 2023. Trong đó, thu từ học phí chiếm phần lớn với 3.955 tỷ đồng , chiếm hơn 99% doanh thu giáo dục đào tạo. Trường chỉ thu về 1,6 tỷ đồng từ nghiên cứu khoa học.

Tiếp đến là Đại học Văn Lang với 2.603,2 tỷ đồng (tính đến tháng 6/2025), tăng 80 tỷ đồng so với năm trước đó.

Theo sau là Đại học Kinh tế TP.HCM với 1.887 tỷ đồng , tăng so với mức 1.686,5 ở năm 2023. Học phí cũng chiếm phần lớn doanh thu của trường này, lên tới 1.281,1 tỷ đồng . Nguồn thu từ khoa học và công nghệ chỉ 520,85 tỷ đồng .

Các trường cũng có doanh thu nghìn tỷ gồm Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Bách khoa Hà Nội, Kinh tế Quốc dân, Công nghệ TP.HCM, Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Đại học Cần Thơ.

Trong đó, 2 cái tên mới là Đại học Y Dược TP.HCM ( 1.123 tỷ đồng ) và Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ( 1.120 tỷ đồng ). Năm 2024, Đại học Cần Thơ đạt doanh thu 1.115 và quay trở lại nhóm nghìn tỷ (năm 2023 giảm xuống còn hơn 950 tỷ).

Doanh thu của các đại học năm 2024

Nhãn Đại học FPT Đại học Văn Lang Đại học Kinh tế TP.HCM Đại học Nguyễn Tất Thành Đại học Bách khoa Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân Đại học Công nghệ TP.HCM Đại học Tôn Đức Thắng Đại học Bách khoa TP.HCM Đại học Y Dược TP.HCM Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Đại học Cần Thơ Trường Tỷ đồng 4376.8 2603.3 1887 1669.1 1502.7 1381.6 1380.1 1224.2 1184.1 1123 1120 1115

Nhìn chung, các đại học đều tăng doanh thu so với năm 2023. Doanh thu của các trường chủ yếu đến từ 4 nguồn, gồm ngân sách; học phí và lệ phí; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; nguồn hợp pháp khác (dịch vụ hợp tác đào tạo, tài trợ từ doanh nghiệp, nhà xuất bản, doanh nghiệp trực thuộc...).

Đáng chú ý, học phí đang là nguồn thu lớn nhất của các trường đại học. Một số trường có học phí chiếm tới 98-99% tổng doanh thu như Đại học FPT (như nêu trên), Đại học Nguyễn Tất Thành (nguồn thu học phí là 1.654,63 tỷ đồng ), Đại học Công nghệ TP.HCM ( 1.309,6 tỷ đồng ).