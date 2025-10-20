Nghịch lý sinh viên Harvard lười học

Báo cáo nội bộ của Đại học Harvard (Mỹ) đã chỉ ra nhiều sinh viên của trường bỏ học, lười đọc tài liệu được giao, nhưng vẫn tốt nghiệp với điểm số cao.

Báo cáo gây nên tranh cãi về môi trường học thuật và tư duy học tập của sinh viên ở Harvard. Ảnh: Reuters.

Đại học Harvard là một trong những trường khó trúng tuyển nhất, với tỷ lệ trúng tuyển chỉ 3-4% mỗi năm. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Trách nhiệm xã hội tại lớp học, khi đã vào trường, nhiều sinh viên bị phát hiện trốn học, không đọc tài liệu được giao.

Nghịch lý ở Đại học Harvard

Báo cáo được thực hiện từ tháng 2/2024 và hoàn tất vào tháng 1/2025. Theo đó, dù có mặt trong lớp, sinh viên thường tập trung vào thiết bị của mình và ngại phát biểu. Lý do là họ sợ bị bạn học phản đối hoặc đơn giản là chưa đọc đủ tài liệu để đóng góp ý kiến.

Omosefe Noruwa, một sinh viên năm thứ ba tại Harvard, cho rằng báo cáo đã đúng. Những bài giảng được ghi hình sẵn càng khiến sinh viên dễ cúp học hơn.

“Nếu có thể đạt điểm cao mà không cần đến lớp, họ sẽ không đến lớp nữa”, cô nói.

TS Hopi Hoekstra, Trưởng khoa Nghệ thuật và Khoa học, thừa nhận báo cáo đã chỉ ra một số sự thật khó nghe về văn hóa học tập của Harvard.

Giáo sư kinh tế David Laibson, đồng chủ tịch ủy ban Harvard, cho rằng đã đến lúc phải thay đổi. "Các sinh viên nên biết rằng khi họ xem điện thoại, họ sẽ không thực sự nghe được tôi đang nói gì", theo vị giáo sư.

Phân tích thêm, vị giáo sư cho rằng việc sinh viên bỏ học đã khiến họ bỏ lỡ cơ hội học cách đối thoại với những ý tưởng thách thức. Thậm chí, ngay cả khi có mặt, sinh viên thường thì giả vờ đã đọc bài. Do đó, các cuộc thảo luận trong lớp kém hiệu quả hơn rất nhiều.

"Đó là sự lãng phí thời gian", ông nói.

Các lớp học lẽ ra phải là nơi trao đổi ý tưởng tự do. Tuy nhiên, theo báo cáo của ủy ban, chỉ một 1/3 sinh viên năm cuối cảm thấy hoàn toàn tự do để bày tỏ cảm xúc và niềm tin cá nhân về các chủ đề gây tranh cãi.

Nguyên nhân là sinh viên sợ bị tẩy chay xã hội, xấu hổ vì bị coi là ngu ngốc và cảm thấy phải đồng quan điểm với giáo sư để đạt điểm cao. Ngoài ra, họ chọn lớp học dựa trên khả năng đạt được điểm tốt, thay vì thu nạp thêm kiến thức.

Tuy nhiên, báo cáo kết luận rằng tình trạng này trở nên trầm trọng hơn do tình trạng lạm phát điểm số. TS Amanda Claybaugh, Trưởng khoa Giáo dục đại học của Harvard, cho hay năm 2015, tỷ lệ điểm A của trường chỉ khoảng 40%, trong khi giờ đây, tỷ lệ này tăng lên 60%.

Một nửa sự gia tăng đó xảy ra từ việc học từ xa. Song song đó, Covid-19 góp phần gia tăng tình trạng lo âu của người trẻ, vì vậy, nhiều giáo sư đã nới tiêu chuẩn chấm điểm để giúp sinh viên giảm áp lực. Ngoài ra, các giảng viên cũng lo lắng về việc nhận được các đánh giá tiêu cực từ sinh viên nếu họ quá khắt khe trong việc chấm điểm.

Hệ quả là nhiều sinh viên tốt nghiệp mà không được hưởng lợi từ việc trao đổi với giảng viên và bạn bè, khiến họ mắc kẹt trong "bong bóng ý thức hệ", không sẵn lòng hoặc không thể đối diện với các ý tưởng thách thức.

Khi ai cũng được điểm A, sinh viên phải ưu tiên hoạt động ngoại khóa để làm bản thân nổi bật với các nhà tuyển dụng tương lai. Những câu lạc bộ mà họ tham gia đều tuyển chọn ngặt nghèo, nhiều đầu việc không khác gì một công ty thật.

Từ đó, sinh viên tiếp tục lơ là việc học. Nhiều người đã lợi dụng việc ghi âm bài giảng để bỏ tiết, thay vì sử dụng chúng đúng mục đích ban đầu là hỗ trợ ôn tập hoặc học bù khi lịch học bị trùng.

Việc sinh viên vắng mặt và thành tích học tập giảm sút không chỉ xảy ra ở Harvard. Ảnh: Nytimes.

Sinh viên là vấn đề thực sự?

Harvard không phải duy nhất. Việc sinh viên vắng mặt và thành tích học tập giảm sút là vấn đề khiến các nhà giáo dục trên khắp nước Mỹ lo lắng. Tỷ lệ sinh viên vắng mặt tại các trường công đã tăng vọt trong đại dịch.

Các giáo sư lo ngại sinh viên ở khắp nơi đang mất đi sức chịu đựng cần thiết để đọc hết một cuốn sách. Hậu quả là thành tích học thuật đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Trước tình hình trên, Đại học Harvard và các giáo sư đã cố gắng thay đổi trải nghiệm học tập, mục đích là giúp sinh viên cởi mở và tích cực tham gia học thuật hơn.

Một số giảng viên đã thực hiện điểm danh. Sinh viên được khuyến khích ghi chép bằng tay thay vì trên điện thoại hoặc máy tính để tránh bị phân tâm bởi thiết bị.

Và để giúp sinh viên vượt qua nỗi sợ phát biểu, các giáo sư đang áp dụng quy tắc yêu cầu sinh viên bảo mật nội dung bạn học chia sẻ trong lớp.

Harvard thậm chí còn kiểm tra sự cởi mở của sinh viên trước khi họ được nhận. Trường đã thêm một câu hỏi mới vào đơn đăng ký năm 2024, yêu cầu các thí sinh viết đoạn văn 150 chữ về một lần họ hoàn toàn không đồng ý với ai đó.

Tuy nhiên, một số sinh viên Harvard phản đối quan điểm cho rằng chính họ là vấn đề. Họ cho rằng sự cạnh tranh để giành được suất thực tập và công việc trong các lĩnh vực như luật và tài chính rất khốc liệt.

Vì vậy, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đầu tư thời gian đáng kể vào các câu lạc bộ để thể hiện kỹ năng và phân biệt mình với những sinh viên Harvard khác (vốn đều đạt điểm A).

Joshua Schultzer, sinh viên năm hai, lập luận rằng việc thúc đẩy sinh viên cởi mở là điều nên làm, nhưng môi trường Harvard vẫn rất nhỏ. Ngoài ra, Harvard cũng phải chịu một phần lỗi khi cho phép sinh viên đăng ký hai lớp học diễn ra cùng một lúc, điều này thúc đẩy việc vắng mặt.