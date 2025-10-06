Sinh viên Harvard vẫn chưa hết khổ vì ông Trump

Được trấn an chính quyền ông Trump sẽ không gây ảnh hưởng, nhưng cuối cùng, nhiều sinh viên thực tập tại Harvard vẫn mất việc vì văn phòng đa dạng đã phải đóng cửa.

Lệnh đóng cửa các văn phòng đa dạng và hòa nhập do ông Trump đưa ra khiến sinh viên thực tập tại Harvard mất việc. Ảnh: Reuters.

Khi 3 văn phòng đa dạng của Harvard College đóng cửa vào tháng 7/2025, 35 sinh viên đại học đang thực tập tại đây đã mất việc. Đáng chú ý hơn, trong nhiều tuần sau đó, không ai thông báo cho họ biết về chuyện đóng cửa này.

Hiện nay, Harvard Foundation - trung tâm được thành lập để thay thế ba văn phòng này - chỉ nhận 12 sinh viên làm việc trong năm học 2025. Những người từng thực tập tại văn phòng đa dạng cũng không có suất để làm việc ở cơ quan mới.

Trong mùa hè năm nay, đội ngũ nhân viên của các văn phòng về đa dạng được điều chuyển sang Foundation - trung tâm mới trực thuộc Văn phòng Văn hóa và Cộng đồng. Nhưng sinh viên thực tập, những người vốn không được cảnh báo trước về việc đóng cửa, lại không bao giờ được thông báo chính thức rằng họ đã mất việc.

Một số thực tập sinh chia sẻ với The Crimson rằng họ chỉ biết tin khi danh sách tuyển dụng của Foundation được đăng tải, tức là hai tuần sau khi năm học bắt đầu.

"Chúng tôi không nhận được thông báo thống nhất nào từ trường, rằng chúng tôi sẽ không còn công việc khi quay lại vào mùa thu", Aaryan K. Rawal (26 tuổi) chia sẻ. Rawal nói rằng anh từng làm việc tại văn phòng dành cho sinh viên BGLTQ trong vòng 2 năm. Nhưng hiện tại, mọi thứ đang rất hỗn loạn.

Trước đây, sinh viên thực tập không cần nộp lại đơn xin việc giữa các học kỳ, dù một số được yêu cầu gửi email cho giám đốc văn phòng để xác nhận muốn tiếp tục.

Những thực tập sinh giành được vị trí tại Foundation trong học kỳ này có thể sẽ phải chấp nhận làm việc với mức lương thấp hơn. Thông thường, sinh viên tiếp tục làm việc tại Harvard Foundation có thể kỳ vọng được tăng lương khi bước sang năm học mới. Nhưng đơn vị mới hiện tại chỉ trả cho sinh viên mức lương khởi điểm tương đương với thực tập sinh mới tại các văn phòng đa dạng trước đây.

Ông Jonathan Palumbo, người phát ngôn của Harvard College, cho biết trong email rằng trường đã cập nhật thông tin về văn phòng mới tới các nhân viên và sinh viên bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhiều thực tập sinh khẳng định họ hoàn toàn không được thông báo chi tiết về việc này.

Đáng chú ý, ngay từ đầu học kỳ mùa xuân, một số sinh viên lo ngại nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump có thể khiến các văn phòng đa dạng bị giải thể. Nhưng những lo lắng này dần lắng xuống khi ban lãnh đạo QuOffice trấn an rằng chính quyền ông Trump sẽ không cản trở các chương trình hỗ trợ sinh viên LGBTQ.

Đến tháng 3, khi Harvard ban hành lệnh ngừng tuyển dụng, nhiều sinh viên nghĩ rằng chỉ việc tuyển dụng mới bị tạm dừng, còn công việc hiện tại vẫn được giữ.

Nhưng vào ngày 10/7, khi The Crimson đưa tin các trang web của văn phòng đồng loạt biến mất, nhiều người mới nhận ra vị trí việc làm của họ không còn.

Ngay cả các giám đốc văn phòng cũ cũng chỉ được thông báo về quyết định đóng cửa vài giờ trước khi email được gửi tới nhân viên Harvard College vào ngày 23/7. Thông báo này không hề đề cập đến tình trạng việc làm của sinh viên và trong nhiều tuần, thực tập sinh liên tục rơi vào cảnh mơ hồ, thậm chí nhận được những thông tin trái ngược từ lãnh đạo.

Amber M. Simons (26 tuổi) đã từng trực tiếp hỏi Meagan von Rohr, Giám đốc cũ của QuOffice, nay giữ chức tại Harvard Foundation, rằng liệu thực tập sinh có tự động được giữ vị trí hay không. Meagan lấp lửng khiến thực tập sinh nghĩ sẽ giữ được việc, nhưng thực tế không phải vậy.

Đến khi tham gia cuộc họp công đoàn sinh viên, những thực tập sinh mới được thông báo chính thức về chuyện mất việc.

“Harvard nói rằng nếu từng là nhân viên sinh viên, bạn phải nộp lại đơn, nhưng cũng không có gì được đảm bảo", Aaryan K. Rawal chia sẻ.