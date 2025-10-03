Ông Trump lại khiến các trường khó xử

Ông Trump đưa ra thỏa thuận mới, ép các trường ở California tuân theo để đổi lấy tài trợ liên bang nhưng thống đốc bang này tuyên bố trường nào tuân theo sẽ mất tài trợ tiểu bang.

Ông Trump đưa ra thỏa thuận mới cho 9 trường đại học ở bang California. Ảnh: Reuters.

Thống đốc bang California Gavin Newsom mới đây đã tuyên bố bất kỳ trường đại học nào ở bang chấp nhận với thỏa thuận do chính quyền Tổng thống Trump đề ra sẽ “ngay lập tức” mất nguồn ngân sách từ tiểu bang, trong đó có cả quỹ hỗ trợ sinh viên Cal Grants trị giá 2,8 tỷ USD .

Theo The Guardian, thỏa thuận mà chính quyền tổng thống đưa ra là thỏa thuận nâng cao chất lượng học thuật trong giáo dục đại học, được gửi đến 9 trường đại học danh tiếng tại bang California.

Trong thỏa thuận này, chính quyền ông Trump nêu rằng các trường sẽ nhận được khoản tài trợ liên bang "đáng kể" nếu đồng ý đóng cửa những khoa bị cho là chống đối tư tưởng, đồng thời phải giới hạn số lượng sinh viên quốc tế ở mức 15%, chấp nhận định nghĩa về giới tính của chính quyền và loại bỏ yếu tố chủng tộc/giới tính trong tuyển dụng, tuyển sinh.

Thỏa thuận cũng yêu cầu đóng băng học phí 5 năm, hạn chế để nhân viên phát ngôn về chính trị và xử lý tình trạng “lạm phát điểm số”.

Văn phòng Thống đốc bang California gọi đây là “một cuộc tiếp quản thù địch đối với các trường đại học Mỹ”. Họ cho rằng thỏa thuận mà chính quyền đưa ra đang áp đặt định nghĩa học thuật cho các trường đại học, xóa bỏ sự đa dạng, tước quyền tự chủ của lãnh đạo nhà trường và thay thế bằng hệ tư tưởng bảo thủ do chính phủ áp đặt.

Không dừng lại ở đó, văn phòng còn chỉ trích phía ông Trump vì đã quy định các trường phải chi tiêu quỹ tài trợ như thế nào. Điểm đáng chú ý là những trường chống đối đều có nguy cơ chịu mức phạt khổng lồ hoặc bị cắt nguồn tài trợ nghiên cứu liên bang.

“Nếu bất kỳ trường đại học nào ở California ký thỏa thuận cực đoan này, họ sẽ mất hàng tỷ USD ngân sách tiểu bang, bao gồm cả Cal Grants, ngay lập tức. California sẽ không tài trợ cho những ngôi trường bán đứng sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và từ bỏ tự do học thuật”, Thống đốc Newsom khẳng định.

Trong số 9 trường đại học được chính quyền ông Trump gửi thỏa thuận, Đại học Southern California là trường đại học nghiên cứu tư thục, có quỹ tài trợ trị giá 8,2 tỷ USD . Theo Los Angeles Times, bỏ qua khía cạnh tự do học thuật, một số đề xuất trong thỏa thuận này cũng sẽ gây thách thức về kinh tế cho trường.

Hiện tại, hơn 1/4 sinh viên năm nhất khóa 2025 của trường này là sinh viên quốc tế, trong đó hơn một nửa đến từ Trung Quốc hoặc Ấn Độ. Điều đáng chú ý là thỏa thuận của chính quyền ông Trump không chỉ giới hạn tỷ lệ sinh viên quốc tế ở mức 15%, mà còn yêu cầu không quá 5% đến từ một quốc gia.

“Chúng tôi đang xem xét yêu cầu của chính quyền", đại diện trường đưa ra thông báo để phản hồi thỏa thuận của ông Trump. Về phía bang California, trường này chưa có phản hồi sau khi Thống đốc Newsom dọa cắt tài trợ tiểu bang nếu đặt bút ký thỏa thuận.