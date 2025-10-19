Đại học Harvard lỗ nặng vì ông Trump

Những chính sách đóng băng tài trợ do chính quyền Tổng thống Trump đặt ra khiến Đại học Harvard lỗ nặng gấp chục lần so với giai đoạn Covid-19.

Đại học Harvard lỗ 113 triệu USD. Ảnh: The Independent.

Đại học Harvard ghi nhận khoản lỗ hoạt động 113 triệu USD trong năm 2025, đánh dấu tình trạng thâm hụt ngân sách đầu tiên kể từ năm 2020.

Theo The Crimson, báo cáo tài chính mới do Harvard công bố cho thấy nền tảng tài chính của trường đang chao đảo do gián đoạn nguồn tài trợ liên bang, dù tổng giá trị quỹ tài trợ vẫn tăng 11,9%, đạt 56,9 tỷ USD .

Khoản lỗ này tương đương mức thâm hụt 1,7% trên tổng doanh thu 6,7 tỷ USD của Đại học Harvard. Nhà trường cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chính quyền ông Trump chấm dứt gần như toàn bộ các khoản tài trợ nghiên cứu liên bang vào đầu năm 2025, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tài chính của trường.

Harvard từng báo cáo thâm hụt 10 triệu USD vào năm 2020 do tác động của đại dịch Covid-19. Nhưng khác với thời điểm đó, lãnh đạo trường khẳng định tình hình năm nay là hệ quả của “chính sách có chủ đích từ liên bang” chứ không phải khủng hoảng y tế.

Thủ quỹ Harvard Timothy R. Barakett và Giám đốc tài chính Ritu Kalra nhận định hậu quả tài chính từ các “đòn tấn công” của Nhà Trắng mới chỉ bắt đầu, hệ quả có thể sẽ còn tồi tệ hơn.

"Kết quả này phản ánh không chỉ mức độ nghiêm trọng của sự gián đoạn, mà còn thể hiện tính kỷ luật của cộng đồng Harvard khi hành động nhanh chóng và kiên định”, hai lãnh đạo viết trong báo cáo, đồng thời nêu Harvard sẽ áp dụng các biện pháp thắt chặt ngân sách như tạm dừng tăng lương, sa thải nhân viên và áp dụng lệnh đóng băng tuyển dụng.

Đến nay, ít nhất bốn khoa của trường đã cắt giảm nhân sự. Tuần trước, trường Kỹ thuật và Khoa học Ứng dụng thuộc Đại học Harvard thông báo sẽ sa thải 25% nhân viên hành chính và kỹ thuật thuộc công đoàn, cùng nhiều nhân viên không thuộc công đoàn khác, dù phần lớn nguồn quỹ đã được khôi phục.

Dù thực hiện hàng loạt biện pháp tiết kiệm, chi phí hoạt động của Harvard vẫn tăng thêm 367 triệu USD trong năm 2025. Báo cáo cho biết nguyên nhân chính đến từ việc tăng lương, phúc lợi trước khi áp dụng lệnh đóng băng tuyển dụng hồi tháng 3, chi phí pháp lý và đầu tư vào hạ tầng công nghệ.

Ông Barakett và bà Kalra cho rằng lợi nhuận đầu tư mạnh mẽ từ quỹ tài trợ là yếu tố then chốt giúp trường trụ vững trước biến động chính trị và tài chính.

Tại Harvard, quỹ tài trợ hiện đóng góp 37% doanh thu hoạt động của trường, tương đương 2,5 tỷ USD chi tiêu trong năm vừa qua. Ngoài ra, trường đã rút 250 triệu USD từ quỹ dự phòng để hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong thời gian chờ nguồn tài trợ liên bang được khôi phục.

Tuy nhiên, các lãnh đạo Harvard cảnh báo khoản quỹ này không thể được sử dụng lâu dài như giải pháp tạm thời, bởi 80% nguồn vốn bị ràng buộc theo mục đích cụ thể và không thể tùy ý điều chỉnh.

Sau khi bị đình chỉ gần như toàn bộ các khoản nghiên cứu liên bang đầu năm nay, doanh thu từ nguồn này giảm 8%, xuống còn 629 triệu USD . Nếu không có lệnh đóng băng và cắt giảm, con số này lẽ ra đã tăng 9% so với năm trước. Trong khi đó, doanh thu từ tài trợ phi liên bang tăng 6% (đạt 345 triệu USD ) nhờ các hợp đồng nghiên cứu nhiều năm mới được ký kết.