Dù bận công việc, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các con.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đăng tải hình ảnh con trai cả Subeo tới công ty thực tập trong hai tuần. Ảnh: FBNV.

Ngày 28/10, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh họp phụ huynh cho con.

Trong bức ảnh, doanh nhân sinh năm 1982 mặc vest chỉn chu, ngồi ngay ngắn trước máy tính và tham gia buổi họp phụ huynh online cho con trai lớn Subeo (tên thật Nguyễn Quốc Hưng).

Subeo (15 tuổi) là con đầu lòng của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Sau khi cha mẹ chia tay, cậu bé ở luân phiên hai bên gia đình. Theo chia sẻ trong bức ảnh, Subeo học tại trường Quốc tế Anh tại phường An Khánh, TP.HCM (BIS TP.HCM). Mức học phí của trường này dao động từ 238-956 triệu đồng/năm học, tùy lớp và thời gian học.

Hình ảnh doanh nhân Nguyễn Quốc Cường họp phụ huynh cho con trai. Ảnh: FBNV.

Trước đó, giữa tháng 10, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cũng chia sẻ hình ảnh đi họp phụ huynh cho con gái Suchin - con chung với người mẫu Đàm Thu Trang - tại trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SISS). Bên dưới bài đăng, Đàm Thu Trang chia sẻ niềm vui của vị doanh nhân là đi họp phụ huynh.

SISS nằm tại phường Tân Hưng (TP.HCM). Năm 2025, học phí nếu thanh toán một lần dao động 479-829 triệu đồng.

Dù công việc kinh doanh rất bận rộn nhưng doanh nhân 2 con vẫn luôn sắp xếp để có nhiều thời gian ở bên gia đình và các con. Trang cá nhân của anh luôn tràn ngập những khoảnh khắc vui vẻ khi vui đùa cùng các bé.

Mỗi lúc rảnh rỗi, ông bố đại gia vẫn làm những công việc thường nhật như cho con ăn, chơi cùng con, đưa các con đi chơi, đi học, đọc truyện cho con...

Hồi tháng 8, khi chia sẻ hình ảnh đưa con trai nhập học, Nguyễn Quốc Cường viết: “Welcome back to school Henry. Anh hai, chị ba đi học hết rồi, nhà chỉ còn mỗi Tin. Không biết ai chỉ mà mỗi lần hỏi Sutin đi học giống anh chị nha thì câu trả lời luôn luôn là ‘hâm’”.

Mùa hè năm nay, Subeo có khoảng 2 tuần thực tập tại công ty của bố. Với mục đích tìm hiểu môi trường và trau dồi kinh nghiệm, Subeo được thử sức ở nhiều vị trí khác nhau. Ở tuổi 15, Subeo bắt đầu được cha hướng dẫn và chỉ dạy công việc kinh doanh.