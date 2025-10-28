Đây là vùng biển khiến con người không thể chìm

Theo cuốn 10 vạn câu hỏi vì sao, con người không thể chìm ở Biển Chết vì nồng độ mặn trong nước cực kỳ cao. Hiện nay, ước tính vùng biển này mặn gấp 9,7 lần so với đại dương. Lượng muối và khoáng chất dồi dào làm tăng mật độ nước, tạo ra lực nổi lớn hơn cả trọng lượng cơ thể con người, khiến bạn dễ dàng nổi bồng bềnh trên mặt nước.

Biển Chết nằm ở vùng biên giới phía tây của Jordan, là chiếc hồ thấp nhất thế giới, lọt thỏm trong vùng có địa hình xung quanh tương đối cao. Thực ra, Biển Chết không phải là biển thực sự mà chỉ là một cái hồ không có đường ra, với một số con sông không lớn mang nước đổ vào.

Xung quanh các sông chảy vào Biển Chết phần lớn là sa mạc và nham thạch đá vôi. Các tầng nham thạch đó có chứa rất nhiều muối khoáng. Vì thế, nước sông chảy vào Biển Chết đều có hàm lượng muối rất cao. Do biển không có đường ra nên những khoáng chất này đều bị giữ lại toàn bộ. Đồng thời Jordan lại là vùng hanh khô, ít mưa. Mặt trời gay gắt không ngừng làm cho nước bốc hơi rất mạnh. Trong khi đó, một nguồn nước chính của Biển - sông Jordan - lại bị rút bớt đáng kể để phục vụ tưới tiêu. Lâu dần, hàm lượng muối trong biển ngày càng nhiều và đậm đặc.

Do nồng độ muối cực cao, hầu hết sinh vật sống đều không thể tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt này. Sinh vật sống chủ yếu được tìm thấy trong Biển Chết là các vi sinh vật ưa mặn.

Nước Biển Chết có khả năng chữa bệnh, do lượng bào tử vi khuẩn trong hồ cực thấp và không có chất gây dị ứng. Trong nước hồ cũng có rất nhiều loại khoáng chất. Lượng tia UV trong ánh nắng ở biển Chết rất thấp, cộng với áp suất không khí cao (do ở vị trí thấp) tạo nhiều ích lợi cho sức khỏe con người.

