Cơn bão nhiệt đới mạnh nhất hành tinh

Trong tiếng Anh, bão có ba cách gọi, tùy vào nơi chúng hình thành. Hurricane là từ chỉ bão ở bắc Đại Tây Dương và phía đông/trung tâm bắc Thái Bình Dương. Rất hiếm khi hiện tượng này hình thành ở nam Đại Tây Dương. Cyclone là từ chỉ bão ở tây nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Còn Typhoon là từ chỉ bão ở tây bắc Thái Bình Dương (xung quanh Philippines, Nhật Bản và Trung Quốc). Giới khí tượng học dùng thuật ngữ “tropical cyclone” để chỉ chung những cơn bão trên khắp thế giới. Ảnh: Reuters.

Theo Washington Post, thành mắt bão là vành đai mây dày đặc, nơi hội tụ những đám mây vũ tích cao ngất và hoạt động đối lưu mạnh mẽ. Thành mắt bão là khu vực nguy hiểm nhất của bão với gió giật cực mạnh, mưa lớn và nguy cơ cao xảy ra sét, vòi rồng. Mức độ tàn phá ở vùng này thường là nghiêm trọng nhất khi bão đổ bộ. Ảnh: CIRA.

Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Melissa mạnh cấp 5 - cấp cao nhất trong thang phân loại bão Saffir-Simpson - với sức gió duy trì lên tới 282 km/h, đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng khi tiến sát đảo quốc Jamaica. Đây là cơn bão mạnh nhất thế giới từ đầu năm 2025, đồng thời nằm trong nhóm bão mạnh kỷ lục từng được ghi nhận tại Đại Tây Dương. Ảnh: ABC News.

Theo Independent, bão Melissa hình thành từ một sóng nhiệt đới bắt nguồn từ khu vực Tây Phi. Sau đó, nó di chuyển qua giữa Đại Tây Dương về phía tây, đi qua quần đảo Windward (thuộc Tiểu Antilles), và cuối cùng phát triển thành bão nhiệt đới rồi mạnh lên thành siêu bão ở khu vực biển Caribe trước khi tiến vào vùng Greater Antilles (như Jamaica, Cuba). Ảnh: Reuters.

Theo CNN, những tác động liên quan đến nước từ cơn bão Melissa có thể gây ra thảm họa lớn hơn. Melissa được dự báo sẽ trút xuống hàng mét nước mưa khắp phía Bắc Caribe. Jamaica phải đối mặt với tình hình tồi tệ nhất, với lượng mưa có thể đạt từ 500-760 mm. Tại những khu vực núi phía đông, tổng lượng mưa riêng lẻ có thể vượt hơn 1 m. Lượng mưa khổng lồ đồng nghĩa với lũ quét và sạt lở đất đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng. Miền Nam Haiti có thể hứng chịu tới 300 mm mưa, các khu vực phía đông Cuba có thể nhận tới 635 mm, đủ để gây ra lũ lụt và lở đất trên diện rộng. Thêm vào đó, sức gió mạnh mẽ thổi vào bờ của Melissa sẽ đẩy nước dâng do bão cao tới khoảng 4 m, dọc theo bờ biển phía nam Jamaica vào sáng sớm ngày 29/10. Lượng nước này có thể tràn sâu vào đất liền và cô lập hoàn toàn các cộng đồng dân cư. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, Melissa tăng cường độ nhanh chóng. Sức mạnh của Melissa được “tiếp năng lượng” bởi nhiệt độ đại dương vùng Caribe cao bất thường. Theo tổ chức nghiên cứu Climate Central, nhiệt độ đại dương dọc theo đường đi của bão cao hơn khoảng 1,4 độ C so với trung bình nhiều năm. Đây là yếu tố góp phần thúc đẩy sự bùng nổ sức mạnh của Melissa. Ảnh: ABC News.

Danh sách tên các cơn bão được sắp xếp và sử dụng luân phiên theo từng năm. Tuy nhiên, nhiều cái tên buộc phải loại bỏ và thay thế do trường hợp nhạy cảm. Cụ thể, nếu cơn bão đó gây thiệt hại nặng nề về người và của, cơ quan chịu trách nhiệm đặt tên sẽ thay thế cái tên mới. Ví dụ, cái tên Katrina đã bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi danh sách. Năm 2005, cơn bão Katrina đổ bộ vào Mỹ khiến 1.833 người thiệt mạng, gây thiệt hại 108 tỷ USD . Ảnh: Moon Black.

