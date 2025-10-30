Luật giáo dục gây phản ứng của ông Trump

Chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu loại bỏ vấn đề người chuyển giới khỏi chương trình giáo dục giới tính, 11 bang làm theo nhưng 16 bang khác lại đệ đơn kiện.

Chính quyền ông Trump đòi rút tài trợ với những bang không tuân thủ. Ảnh: Reuters.

Ít nhất 11 bang và 2 vùng lãnh thổ của Mỹ đã chấp thuận yêu cầu từ chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc loại bỏ mọi nội dung liên quan nhận dạng giới cũng như sự tồn tại của người chuyển giới và người phi nhị nguyên giới khỏi chương trình giáo dục giới tính liên bang.

Trong khi đó, 16 bang khác lại đệ đơn kiện chính quyền ông Trump. Thông tin này được các quan chức xác nhận với The Guardian hôm 28/10.

Đòi rút tài trợ nếu không tuân thủ

Tháng 4 vừa qua, chính quyền ông Trump yêu cầu tất cả bang và vùng lãnh thổ nhận kinh phí từ Prep gửi chương trình giảng dạy cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) - cơ quan phụ trách chương trình Prep và Cục Quản lý Trẻ em và Gia đình - để “kiểm định độ chính xác về mặt y khoa”.

Bốn tháng sau, chính quyền gửi thư tới 46 bang và vùng lãnh thổ, cho biết trong quá trình rà soát, họ phát hiện nhiều nội dung vượt ngoài phạm vi luật định của Prep.

Cụ thể, chính quyền cho rằng chương trình dạy của các bang này có bằng chứng về ý thức hệ về giới (gender ideology) - thuật ngữ mà phe bảo thủ thường dùng để chỉ quan điểm coi giới là khái niệm xã hội linh hoạt và thừa nhận sự tồn tại của người chuyển giới, phi nhị nguyên giới.

Illinois là một trong những bang bị "sờ gáy" đầu tiên. Bang này bị chính quyền ông Trump yêu cầu xóa nội dung giảng dạy rằng “thanh thiếu niên có thể thể hiện bản thân theo những cách không phù hợp với giới tính sinh học của mình”.

Tại North Carolina, ngành giáo dục buộc phải loại bỏ một nội dung trong bài học ở bậc trung học. Nội dung này như sau: “Mọi người thuộc mọi xu hướng tính dục và bản dạng giới đều cần biết cách giúp bản thân hoặc bạn bè ngăn ngừa mang thai và bệnh lây qua đường tình dục".

Ngoài ra, thư của chính quyền cũng chỉ đạo rằng các nhà giáo dục giới tính ở nhiều bang sẽ không được phép hướng dẫn “thể hiện sự chấp nhận và tôn trọng đối với tất cả học sinh, bất kể đặc điểm cá nhân như chủng tộc, nền văn hóa, tôn giáo, tầng lớp xã hội, xu hướng tính dục hay bản dạng giới.

“Nguồn quỹ liên bang sẽ không được dùng để đầu độc tâm trí thế hệ trẻ hoặc thúc đẩy những chương trình nguy hiểm về ý thức hệ", ông Andrew Gradison, quyền trợ lý bộ trưởng tại Cục Quản lý Trẻ em và Gia đình, tuyên bố khi công bố thư gửi các bang.

Chương trình giáo dục giới tính tại các bang ở Mỹ có nhiều nội dung liên quan người chuyển giới, người phi nhị nguyên giới. Ảnh: Reuters.

16 bang đệ đơn kiện

Trong một thông báo, chính quyền ông Trump đã đặt thời hạn đến ngày 26/10 để các bang thực hiện việc này. Nếu không thực hiện, các bang có thể bị cắt hàng triệu USD tiền tài trợ liên bang.

Trước tình hình đó, 11 bang đã tuân thủ còn 16 bang và đặc khu Washington DC đệ đơn kiện Nhà Trắng, cáo buộc yêu cầu trên vi phạm quyền hạn của Quốc hội. Từ năm 2010, Quốc hội Mỹ đã ban hành chương trình trị giá 75 triệu USD cho ngành giáo dục mang tên Chương trình Giáo dục Trách nhiệm Cá nhân (Prep).

Tại Mỹ, chương trình Prep được triển khai nhằm giáo dục thanh thiếu niên về mối quan hệ lành mạnh, phòng tránh mang thai và bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Xác nhận với The Guardian, các bang Alaska, Georgia, Iowa, Kentucky, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, West Virginia và Wyoming cho biết họ đã hoặc sẽ gỡ bỏ các nội dung bị yêu cầu. Hai vùng lãnh thổ là quần đảo Virgin và quần đảo North Mariana cũng có động thái tương tự.

Hai bang khác là Alabama và South Dakota nói rằng chương trình Prep của họ vốn không chứa các thuật ngữ liên quan bản dạng giới.

Trước động thái của chính quyền ông Trump, khi phán quyết được ban hành hôm 26/10, thẩm phán Ann Aiken tại bang Oregon đã ra lệnh ngăn Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) - cơ quan phụ trách chương trình Prep - cắt ngân sách của các bang nếu họ từ chối tuân thủ.

Trước động thái mới của chính quyền ông Trump, bà Cindi Huss, Giám đốc tổ chức Rise, đơn vị cung cấp giáo dục giới tính tại bang Tennessee, bày tỏ sự thất vọng, đồng thời lo lắng sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của học sinh.

"Nếu mục tiêu của chúng ta là hỗ trợ thanh thiếu niên và mang đến cho các em một không gian an toàn, tôi không hiểu vì sao chúng ta lại đang chà đạp lên những đứa trẻ dễ tổn thương nhất", nữ giám đốc nêu quan điểm.