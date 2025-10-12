Đại học đầu tiên công khai phản đối ông Trump

Khi chính quyền ông Trump đưa ra bản thỏa thuận với 9 trường đại học, lãnh đạo của một trường lên tiếng công khai phản đối.

Ông Trump bị MIT phản đối bản thỏa thuận. Ảnh: Reuters.

Reuters đưa tin Hiệu trưởng Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) Sally Kornbluth mới đây đã tuyên bố không thể ủng hộ bản thỏa thuận mà Nhà Trắng gửi đến 9 trường đại học danh tiếng của Mỹ.

Trong thỏa thuận này, chính quyền ông Trump nêu rằng các trường sẽ nhận được khoản tài trợ liên bang "đáng kể" nếu đồng ý đóng cửa những khoa bị cho là chống đối tư tưởng, đồng thời phải giới hạn số lượng sinh viên quốc tế ở mức 15%, chấp nhận định nghĩa về giới tính của chính quyền và loại bỏ yếu tố chủng tộc/giới tính trong tuyển dụng, tuyển sinh.

Thỏa thuận cũng yêu cầu đóng băng học phí 5 năm, hạn chế để nhân viên phát ngôn về chính trị và xử lý tình trạng “lạm phát điểm số”.

Chính quyền ông Trump cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ trường đại học nào không chấp nhận thỏa thuận do chính quyền Tổng thống Trump đề ra sẽ “ngay lập tức” mất nguồn ngân sách từ tiểu bang, trong đó có cả quỹ hỗ trợ sinh viên Cal Grants trị giá 2,8 tỷ USD .

Người phát ngôn Nhà Trắng Liz Huston khẳng định bản thỏa thuận chỉ nhằm chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử” trong hệ thống giáo dục đại học. Người này thậm chí còn gọi đây là cơ hội "có một không hai" để cải tổ giáo dục.

Viết thư ngỏ gửi Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon, bà Sally Kornbluth cho rằng một số quy định trong bản thỏa thuận này sẽ xâm phạm quyền tự chủ và tự do học thuật của MIT.

“Cơ sở của tài liệu này không phù hợp với niềm tin cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi luôn tin rằng việc cấp kinh phí nghiên cứu phải dựa trên giá trị khoa học thuần túy”, nữ hiệu trưởng nhấn mạnh.

Reuters nói rằng chính quyền ông Trump sử dụng đòn bẩy tài chính để kiểm soát nội dung giảng dạy và tệp sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu ở Mỹ. Tới nay, MIT là trường đầu tiên công khai phản đối bản thỏa thuận. Trong khi đó, các trường khác cho biết vẫn đang nghiên cứu yêu cầu của chính quyền và chuẩn bị phản hồi.

Đại học Brown, một trong những trường nhận được bản thỏa thuận, cho biết nhà trường đang phối hợp với cộng đồng học thuật để soạn phản hồi.

Tháng 7 vừa qua, trường này đã đạt thỏa thuận với chính phủ liên bang, đồng ý chi 50 triệu USD trong 10 năm nhằm hỗ trợ phát triển lực lượng lao động ở bang Rhode Island, đổi lại chính phủ phải giải ngân 510 triệu USD tài trợ cho các dự án nghiên cứu y tế và khoa học sức khỏe.

Đại học Virginia cũng thông báo thành lập nhóm công tác để xem xét phản ứng, song thừa nhận “sẽ rất khó để đồng ý với một số điều khoản”.

Nhiều trường khác như Đại học Dartmouth, Đại học Arizona, Đại học Southern California và Đại học Vanderbilt cho biết trường đang đánh giá hướng đi phù hợp, trong khi Đại học Texas bày tỏ “nhiệt tình hợp tác” với chính quyền.