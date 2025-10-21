Ông Trump lại bị từ chối

Kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận chung vào ngày 21/10, nhưng đến nay, 7 trong số 9 trường đại học đã từ chối ông Trump.

Ông Trump bị 7 trường đại học từ chối ký thỏa thuận. Ảnh: Reuters.

New York Times đưa tin 7 trong số 9 trường đại học mà Nhà Trắng tiếp cận để đề xuất ký thỏa thuận nâng cao chất lượng học thuật trong giáo dục đại học đã từ chối ủng hộ.

Tới tối 20/10, trường thứ tám cho biết còn nhiều băn khoăn với thỏa thuận này, chỉ duy nhất Đại học Texas tỏ ý có thể sớm đồng ý tham gia.

Các trường nói không với đề xuất của ông Trump bao gồm: Đại học Arizona, Đại học Brown, Dartmouth College, Viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Pennsylvania, Đại học Southern California và Đại học Virginia. Đại học Vanderbilt chưa đưa ra quan điểm chính thức nhưng hiệu trưởng thừa nhận trường có những nghi ngại về nội dung của kế hoạch.

Bản thỏa thuận dài 10 trang được Nhà Trắng gửi đến 9 trường đại học hàng đầu vào đầu tháng 10, kèm theo lời hứa “ưu tiên đặc biệt trong việc tiếp cận nguồn quỹ liên bang” cho những trường chấp thuận ký kết.

Đổi lại, các cơ sở giáo dục phải đồng ý với hàng loạt điều khoản của ông Trump như đóng băng học phí, giới hạn sinh viên quốc tế, loại bỏ yếu tố chủng tộc và giới tính trong tuyển sinh. Tuy nhiên, hầu hết trường đại học đều cho rằng những điều khoản này không thể chấp nhận.

Trong thư gửi Nhà Trắng, Hiệu trưởng Dartmouth College Sian Beilock bày tỏ ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa chính phủ và các trường nghiên cứu, nhưng phản đối mô hình bản thỏa thuận.

“Tôi không tin rằng việc chính phủ can dự thông qua một bản thỏa thuận là cách đúng đắn để định hướng các trường đại học hàng đầu", bà viết.

Trong khi đó, Hiệu trưởng Đại học Vanderbilt Daniel Diermeier cho biết trường sẽ tiếp tục đối thoại với chính quyền, nhưng vẫn nhấn mạnh tự do học thuật, tự do ngôn luận và quyền độc lập là yếu tố thiết yếu để các trường đại học có thể đóng góp cho xã hội.

Hiệu trưởng Đại học Washington Andrew Martin lại cho biết ông chưa ký hiệp ước nhưng sẵn sàng đối thoại. “Vì lợi ích của giáo dục đại học, chúng tôi tin rằng cần tham gia một cách có xây dựng để chia sẻ chuyên môn và góp phần định hình chính sách", ông nói.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức, song vào tuần trước, người phát ngôn Liz Huston cảnh báo rằng bất kỳ cơ sở nào không sẵn sàng đối mặt với những cải cách cần thiết sẽ có nguy cơ mất đi sự hỗ trợ của chính phủ.

Các trường được yêu cầu phản hồi bằng văn bản trước ngày 20/10, với kỳ vọng đạt thỏa thuận vào 21/11. Tuy nhiên, sau khi nhiều trường lần lượt từ chối, chính quyền ông Trump đã mời thêm các trường khác như Đại học Washington, Đại học Kansas và Đại học Arizona State tham gia.

Bất chấp lời kêu gọi từ Nhà Trắng, làn sóng phản đối vẫn lan rộng. Giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên tại nhiều trường đại học đã tổ chức biểu tình và ra tuyên bố chung phản đối.

Hơn 30 hiệp hội giáo dục đại học cũng lên tiếng, cho rằng các điều kiện trong hiệp ước đi ngược lại lợi ích của các cơ sở, học giả và quốc gia. Một liên minh cựu sinh viên cũng đã được thành lập để phản đối kế hoạch này.