Kỷ lục chưa từng có trên xếp hạng đại học thế giới

Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới năm 2026 của Times Higher Education (THE) bất ngờ ghi nhận số lượng cơ sở giáo dục được xếp hạng cao kỷ lục.

Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 của THE có hơn 2.100 trường tham gia. Ảnh: Pexels.

Cụ thể, tổng cộng có 2.191 trường đại học tham gia bảng xếp hạng lần này, tăng 5% so với năm 2025. Đây mới là lần thứ hai số lượng cơ sở giáo dục đại học vượt ngưỡng 2.000. Số quốc gia và vùng lãnh thổ được đại diện vẫn giữ ổn định ở mức 115.

Cũng theo THE, Ấn Độ lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ hai thế giới về số lượng trường, tổng cộng 128 cơ sở, tăng mạnh so với 107 trường trong bảng xếp hạng 2025 và chỉ 19 trường vào năm 2016. Quốc gia này chỉ xếp sau Mỹ (171 trường) và đã vượt qua Nhật Bản.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghi dấu ấn khi vươn lên ngang với Vương quốc Anh, chia sẻ vị trí thứ 4 với 109 cơ sở, tăng từ mức 91 trường trong xếp hạng 2025.

Đáng chú ý, đây là năm thứ hai liên tiếp Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ có mức tăng lớn nhất về số lượng trường đại học trong bảng xếp hạng.

Số cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng ngày càng tăng. Ảnh: THE.

Ukraine cũng ghi nhận bước tiến đáng kể với 22 cơ sở được xếp hạng, tăng 29% so với 17 trường của năm trước. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Libya, Senegal và Yemen góp mặt, mỗi nước có một trường được đưa vào bảng xếp hạng.

Ông Phil Baty, Giám đốc phụ trách toàn cầu của THE, bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến sự gia tăng năng lực nghiên cứu và quốc tế hóa trong giáo dục đại học, giúp nhiều trường, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển, đủ điều kiện tham gia bảng xếp hạng của THE.

"Ngày càng nhiều cơ sở tự nguyện tham gia quy trình đánh giá độc lập, nghiêm ngặt để hỗ trợ sự phát triển của mình", ông Baty thông tin.

Để được THE xếp hạng trong bảng xếp hạng đại học thế giới 2026, cơ sở giáo dục đại học phải tiến hành nghiên cứu đa lĩnh vực và công bố tối thiểu 1.000 công trình trong giai đoạn 2020-2024, trung bình ít nhất 100 công trình mỗi năm.

Nguồn dữ liệu này cũng sẽ được dùng để xây dựng bảng xếp hạng theo ngành 2026 cùng nhiều bảng xếp hạng khu vực và chuyên đề khác, bao gồm xếp hạng đại học hàng đầu châu Á, xếp hạng đại học hàng đầu Mỹ Latinh...