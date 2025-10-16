2 tiểu thư cưới anh em thiếu gia Phan Thành giàu, giỏi cỡ nào?

|
Sáng 15/10, ảnh cưới cặp đôi Khánh Linh - Phan Hoàng chụp tại Huế do bà Nguyễn Thị Sơn (bà chủ gia tộc Sơn Kim) đăng tải thu hút sự chú ý. Cặp đôi sẽ tổ chức lễ vu quy vào ngày 16/10. Primmy Trương, chị dâu tương lai của Khánh Linh, cũng chia sẻ ảnh trang trí tiệc hỷ tại gia đình. Gia thế, học vấn và nhan sắc của hai cô nàng làm dâu nhà đại gia Phan Quang Chất lập tức được quan tâm. Ảnh: Son Kim Nguyen/Facebook.
Nguyễn Khánh Linh hay còn được biết đến là Ruby Nguyễn, sinh năm 2000. Cô là thành viên trong gia đình sở hữu Tập đoàn Sơn Kim - một trong những đế chế kinh doanh lâu đời tại Việt Nam. Ảnh: @ruberryrum/Instagram.
Ngày 16/5, Khánh Linh nhận bằng thạc sĩ Đại học George Washington (Mỹ). Trước đó, cô tốt nghiệp Đại học Boston (Mỹ). Tháng 3/2021, Khánh Linh được bà nội hướng theo học chương trình International Business Law của Viện IBLA trong 3 tháng và được tuyển làm trợ lý Hội đồng Quản trị tại Tập đoàn Sơn Kim. Cùng năm, cô tham gia quảng bá cho một dự án bất động sản của gia đình. Ảnh: @ruberryrum/Instagram.. Ảnh: @ruberryrum/Instagram.
Xuất thân danh giá nhưng Khánh Linh sống khá kín tiếng, không phô trương. Ái nữ gia tộc Sơn Kim xây dựng hình tượng nhẹ nhàng, sang trọng nhưng vẫn cá tính trên mạng xã hội. Ở tuổi 25, cô sở hữu nhiều túi xách đắt tiền đến từ thương hiệu nổi tiếng thế giới. Ảnh: @ruberryrum/Instagram.
Khánh Linh thường xuất hiện trong trang phục đơn giản ít họa tiết, điểm nhấn là chiếc túi hàng hiệu. Ảnh: @ruberryrum/Instagram.
Trong khi đó, xuất thân của Primmy Trương (tên thật là Trương Minh Xuân Thảo, sinh năm 1993), vợ thiếu gia Phan Thành, cũng bề thế không kém. Ảnh: @primmytruong/Instagram.
Primmy Trương là con gái hiệu trưởng trường Phát triển Cá Nhân & Đào tạo Tài Năng John Robert Powers Việt Nam (JRP). Tiểu thư Sài thành tốt nghiệp ngành Thương mại, Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, từng theo học xây dựng hình ảnh cá nhân tại những hệ thống khác của trường John Robert Powers ở Manila (Philippines), Bangkok (Thái Lan) và New York (Mỹ)
Sở hữu ngoại hình sáng, Primmy Trương từng lọt top 10 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012, dành thêm giải phụ "Người đẹp khả ái", "Người đẹp Ảnh". Cô cũng từng góp mặt trong MV của ca sĩ Jun Phạm. Ngoài ra, Primmy Trương có mối quan hệ thân thiết với nhiều bạn bè rich kid và người nổi tiếng, đặc biệt là Ngọc Thanh Tâm. Ảnh: @primmytruong/Instagram.
Sau khi kết hôn với thiếu gia Phan Thành vào năm 2021, Primmy Trương tạm gác sự nghiệp trong giới giải trí, lui về chăm sóc chồng, con và tham gia các dự án của gia đình. Cô có mối quan hệ thân thiết với em dâu tương lai là Khánh Linh. Ảnh: @primmytruong/Instagram.
