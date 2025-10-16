Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

2 tiểu thư cưới anh em thiếu gia Phan Thành giàu, giỏi cỡ nào?

  • Thứ năm, 16/10/2025 07:17 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Khánh Linh và Primmy Trương đều xuất thân từ gia đình danh giá, có học vấn tốt, là những gương mặt nổi bật của hội con nhà giàu Việt Nam.

thieu gia phan hoang anh 1

Sáng 15/10, ảnh cưới cặp đôi Khánh Linh - Phan Hoàng chụp tại Huế do bà Nguyễn Thị Sơn (bà chủ gia tộc Sơn Kim) đăng tải thu hút sự chú ý. Cặp đôi sẽ tổ chức lễ vu quy vào ngày 16/10. Primmy Trương, chị dâu tương lai của Khánh Linh, cũng chia sẻ ảnh trang trí tiệc hỷ tại gia đình. Gia thế, học vấn và nhan sắc của hai cô nàng làm dâu nhà đại gia Phan Quang Chất lập tức được quan tâm. Ảnh: Son Kim Nguyen/Facebook.

thieu gia phan hoang anh 2

Nguyễn Khánh Linh hay còn được biết đến là Ruby Nguyễn, sinh năm 2000. Cô là thành viên trong gia đình sở hữu Tập đoàn Sơn Kim - một trong những đế chế kinh doanh lâu đời tại Việt Nam. Ảnh: @ruberryrum/Instagram.

thieu gia phan hoang anh 3thieu gia phan hoang anh 4

Ngày 16/5, Khánh Linh nhận bằng thạc sĩ Đại học George Washington (Mỹ). Trước đó, cô tốt nghiệp Đại học Boston (Mỹ). Tháng 3/2021, Khánh Linh được bà nội hướng theo học chương trình International Business Law của Viện IBLA trong 3 tháng và được tuyển làm trợ lý Hội đồng Quản trị tại Tập đoàn Sơn Kim. Cùng năm, cô tham gia quảng bá cho một dự án bất động sản của gia đình. Ảnh: @ruberryrum/Instagram.. Ảnh: @ruberryrum/Instagram.

thieu gia phan hoang anh 5thieu gia phan hoang anh 6

Xuất thân danh giá nhưng Khánh Linh sống khá kín tiếng, không phô trương. Ái nữ gia tộc Sơn Kim xây dựng hình tượng nhẹ nhàng, sang trọng nhưng vẫn cá tính trên mạng xã hội. Ở tuổi 25, cô sở hữu nhiều túi xách đắt tiền đến từ thương hiệu nổi tiếng thế giới. Ảnh: @ruberryrum/Instagram.

thieu gia phan hoang anh 7

Khánh Linh thường xuất hiện trong trang phục đơn giản ít họa tiết, điểm nhấn là chiếc túi hàng hiệu. Ảnh: @ruberryrum/Instagram.

thieu gia phan hoang anh 8

Trong khi đó, xuất thân của Primmy Trương (tên thật là Trương Minh Xuân Thảo, sinh năm 1993), vợ thiếu gia Phan Thành, cũng bề thế không kém. Ảnh: @primmytruong/Instagram.

thieu gia phan hoang anh 9

Primmy Trương là con gái hiệu trưởng trường Phát triển Cá Nhân & Đào tạo Tài Năng John Robert Powers Việt Nam (JRP). Tiểu thư Sài thành tốt nghiệp ngành Thương mại, Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, từng theo học xây dựng hình ảnh cá nhân tại những hệ thống khác của trường John Robert Powers ở Manila (Philippines), Bangkok (Thái Lan) và New York (Mỹ)

thieu gia phan hoang anh 10

Sở hữu ngoại hình sáng, Primmy Trương từng lọt top 10 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012, dành thêm giải phụ "Người đẹp khả ái", "Người đẹp Ảnh". Cô cũng từng góp mặt trong MV của ca sĩ Jun Phạm. Ngoài ra, Primmy Trương có mối quan hệ thân thiết với nhiều bạn bè rich kid và người nổi tiếng, đặc biệt là Ngọc Thanh Tâm. Ảnh: @primmytruong/Instagram.

thieu gia phan hoang anh 11thieu gia phan hoang anh 12

Sau khi kết hôn với thiếu gia Phan Thành vào năm 2021, Primmy Trương tạm gác sự nghiệp trong giới giải trí, lui về chăm sóc chồng, con và tham gia các dự án của gia đình. Cô có mối quan hệ thân thiết với em dâu tương lai là Khánh Linh. Ảnh: @primmytruong/Instagram.

Cuốn sách viết cho mẹ

Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Thiếu gia Phan Hoàng sắp cưới 'tiểu thư nghìn tỷ'

Thông tin thiếu gia Sài thành Phan Hoàng sắp kết hôn Khánh Linh, ái nữ Tập đoàn Sơn Kim, thu hút sự chú ý.

27:1630 hôm qua

Vi Lê

thiếu gia phan hoàng Phan Thành tiểu thư khánh linh tập đoàn kim sơn gia tộc kim sơn thiếu gia phan thành

  • Phan Quang Thành

    Phan Quang Thành

    Phan Quang Thành sinh ra trong gia đình danh giá, giàu có bậc nhất Sài thành. Anh thừa kế trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn cùng nhiều doanh nghiệp từ cha là đại gia Phan Quang Chất. Thiếu gia có bộ sưu tập siêu xe trị giá gần 100 tỷ đồng gồm các thương hiệu như Roll Royce Phanthom, Bentley, Lexus GX570, Ferrari 458. Anh nhiều lần dự các sự kiện có sao quốc tế sang Việt Nam và từng chụp hình cùng David Beckham. 30/12/2014, Phan Thành đã bí mật tổ chức lễ đính hôn với hot girl Midu nhưng đã chia tay vào năm 2015.

    Bạn có biết: Công ty Phan Thành chuyên kinh doanh phụ gia dầu nhờn nhập khẩu được đánh giá có chất lượng hàng đầu Việt Nam mà hầu hết các dòng xe hơi thường sử dụng.

    • Ngày sinh: 17/04/1989
    • Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
    • Học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
    • Công ty: Công ty TNHH TMDV Phan Thành

    Facebook

Đọc tiếp

Thieu gia Phan Hoang giau co nao? hinh anh

Thiếu gia Phan Hoàng giàu cỡ nào?

11:28 15/10/2025 11:28 15/10/2025

0

Thiếu gia Phan Hoàng, con trai đại gia Phan Quang Chất, tốt nghiệp thạc sĩ tại Mỹ và hiện tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý