Hoàng tử 'quyến rũ nhất châu Á' sắp có con đầu lòng

Hoàng tử Abdul Mateen và Công nương Anisha Rosnah của Brunei thông báo sắp đón con đầu lòng sau hơn một năm kết hôn, nhận nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Vợ chồng Hoàng tử Brunei.

Ngày 14/10, Hoàng tử Abdul Mateen của Brunei (34 tuổi) và Công nương Anisha Rosnah (30 tuổi) đã chia sẻ tin vui chuẩn bị chào đón con đầu lòng thông qua một bài đăng trên Instagram.

Bức ảnh công bố cho thấy cặp đôi diện trang phục trắng đồng điệu, Hoàng tử Mateen nhẹ nhàng nắm tay vợ trong khi Công nương Anisha đặt tay lên bụng bầu. Trong phần chú thích, Hoàng tử Mateen viết ngắn gọn nhưng đầy hạnh phúc: “And then there were three” (tạm dịch: Và rồi chúng tôi thành ba người).

Tin vui đến sau hơn một năm kể từ lễ cưới kéo dài 10 ngày của họ được tổ chức hồi tháng 1/2024, một trong những sự kiện hoàng gia thu hút sự chú ý đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á. Sau khi thông báo được đăng tải, người hâm mộ cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có diễn viên người Malaysia Henry Golding, đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi.

Bài đăng thông báo tin vui của Hoàng tử Mateen.

Hoàng tử Mateen là con trai thứ 4 và là người con thứ 10 của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Trước khi lập gia đình, anh từng được truyền thông gọi là “một trong những hoàng tử độc thân quyến rũ nhất châu Á”.

Ngoài vai trò hoàng gia, Mateen còn đam mê thể thao, từng đại diện Brunei thi đấu môn polo tại các kỳ SEA Games 2017 và SEA Games 2019, nơi đội tuyển giành huy chương đồng. Anh cũng là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với trang Instagram có hơn 3,1 triệu follow.

Mateen và Anisha đính hôn vào tháng 10/2023 sau nhiều năm hẹn hò. Lễ cưới hoàng gia đầu năm 2024 đã thu hút sự chú ý lớn nhờ quy mô long trọng và phong cách lộng lẫy của cô dâu.

Từ khi kết hôn, cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trong các chuyến công du và hoạt động hoàng gia. Sự kiện mang thai lần này đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc sống hôn nhân của họ, đồng thời mở ra một chương mới cho Hoàng gia Brunei.