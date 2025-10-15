Không chồng, không con khi ngoài 40 tuổi

Ngày càng nhiều phụ nữ ở Singapore chọn lối sống không kết hôn, không con cái. Họ sớm chuẩn bị về kinh tế, đầu tư cho sức khỏe và các mối quan hệ xã hội khác.

Theo Cục Thống kê Singapore, tính đến năm 2024, có 19,6% phụ nữ ở nước này (cả công dân và thường trú nhân) trong độ tuổi 35-39, 14,7% phụ nữ trong độ tuổi 40-44 và 14,6% phụ nữ trong độ tuổi từ 45-49 chưa kết hôn.

Khi tuổi nghỉ hưu đến gần, hình dung về cuộc sống không bạn đời khi về già là câu hỏi lớn. Bên cạnh niềm vui được sống theo cách riêng của mình, phụ nữ độc thân phải đối mặt với những vấn đề thực tế về tình bạn, tài chính cá nhân, chăm sóc sức khỏe và ai sẽ ở bên họ trong những năm tháng cuối đời.

Với nhiều người, độc thân cả đời là lựa chọn có tính toán, nhưng với một số người khác thì chấp nhận sống một mình là bởi "một nửa phù hợp" chưa bao giờ xuất hiện.

CNA Women đã trò chuyện với những phụ nữ Singapore đang độc thân ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, lắng nghe họ chia sẻ về con đường sắp tới, từ kế hoạch sức khỏe và tài chính đến nghỉ hưu và xây dựng mạng lưới hỗ trợ xã hội, để sống những năm tháng cuối đời một cách độc lập và có mục đích.

Độc thân không hề cô đơn

Annie Tan (67 tuổi), quản trị viên bán thời gian

Trong 40 năm qua, tôi tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng sự nghiệp và chăm sóc gia đình. Mặc dù đã hẹn hò và trải qua nhiều mối quan hệ, tôi vẫn chưa gặp được người nào đủ xứng đáng để kết hôn.

Độc thân ở tuổi này chẳng hề cô đơn chút nào. Tôi luôn bận rộn từ thứ hai đến chủ nhật. Tôi làm việc, tập thể dục, đi chơi với bạn bè cũng như dành thời gian cho gia đình.

Không kết hôn, không con cái, nhiều phụ nữ Singapore gắn kết với bạn bè, công việc để không thấy cô đơn.

Có lẽ vì tính cách hướng ngoại nên tôi có nhiều bạn bè - từ những người bạn chơi mạt chược và nhảy zumba, bạn đi bộ, đến những đồng nghiệp cũ, cũng như những người bạn sống ở nước ngoài mà tôi thường xuyên gặp gỡ. Cũng có đôi lúc tôi thấy cô đơn, song những khoảnh khắc đó rất hiếm hoi và thoáng qua. Tôi nhanh chóng lấp đầy cảm xúc bằng việc nhà, sở thích, bất cứ điều gì để bận rộn.

Nhưng thực tế tuổi già vẫn còn đó. Điều tôi sợ nhất là già đi và bệnh tật. Tôi không muốn làm phiền hay gây phiền hà cho gia đình (cụ thể là hai anh trai, cháu trai và hai cháu gái mà tôi rất thân thiết) hay thậm chí là bạn bè thân thiết. Vì vậy, tôi giữ gìn sức khỏe thông qua việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, uống thuốc đều đặn, theo dõi chế độ ăn uống và duy trì hoạt động bằng cách giãn cơ, đi bộ đường dài, tập khí công và zumba.

Về kế hoạch nghỉ hưu, tôi bắt đầu xây dựng kế hoạch tài chính khi còn làm việc toàn thời gian - từ các kế hoạch đầu tư nhỏ đến nhà ở và tiết kiệm để lo cho những năm tháng cuối đời. Nếu một ngày nào đó tôi không thể đi lại được nữa, tôi sẽ tự gửi mình vào viện dưỡng lão.

"Tôi không có khái niệm nghỉ hưu"

Sheryl Khong (51 tuổi), giám đốc nhân sự

Độc thân mang lại cho tôi sức mạnh vì tôi là chính mình. Tôi không phải chịu áp lực phải cân bằng lịch trình bận rộn của gia đình, chi phí sinh hoạt hay chạy việc vặt liên tục, nhưng việc độc thân cũng có nghĩa là tôi bỏ lỡ trải nghiệm quý giá khi có con và xây dựng gia đình.

Những người chọn độc thân cả đời cho rằng tài chính là vấn đề quan trọng cần chuẩn bị sớm.

Lớn lên trong một gia đình mẫu hệ, những người phụ nữ hình mẫu của tôi đều là những người không sợ hãi, độc lập và dường như không hề chậm lại về mặt xã hội ngay cả khi đã ở độ tuổi 80. Vì vậy, tôi không còn lo sợ về việc già đi khi vẫn còn độc thân nữa, trừ chút cảm giác bất lực khi nghĩ đến việc mình gặp sự cố sức khỏe mà không có ai ở gần phát hiện để cứu sống.

Ngoài nghỉ ngơi một thời gian, tôi không hoàn toàn đồng tình với khái niệm nghỉ hưu. Mẹ tôi vẫn làm việc ở tuổi 75, vẫn nhanh nhẹn và trẻ trung trong tâm hồn.

Nhưng việc có một kế hoạch tài chính dài hạn là rất quan trọng đối với bất kỳ ai, bất kể tuổi tác và tình trạng hôn nhân, và kế hoạch của tôi bao gồm cả việc đầu tư vào cổ phiếu. Là một phụ nữ độc thân, tôi thấy kỹ năng này rất quan trọng và tôi ước nhiều phụ nữ dành thời gian, sự quan tâm để tìm hiểu về những khoản đầu tư như vậy.

Bên cạnh việc quản lý tài chính, tôi khá chắc chắn rằng nếu tôi cần giúp đỡ khi về già, có rất nhiều hệ thống hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại Singapore và với bảo hiểm phù hợp, tôi sẽ được tiếp cận với người chăm sóc có trả lương hoặc được đưa vào cơ sở chăm sóc.

Tôi rất may mắn khi có những người bạn thân ở độ tuổi 30, 40, 50 mà tôi có thể tin tưởng và là những người hình thành nên mạng lưới xã hội của tôi. Tôi luôn cố gắng liên lạc thường xuyên với họ, dù là trực tiếp hay qua điện thoại.

Chọn chỗ sớm trong viện dưỡng lão

Nellie Tan (59 tuổi), người giám hộ riêng

Tôi đã độc thân hơn 12 năm. Cho đến nay, tôi rất thoải mái khi ở một mình, tận hưởng sự cô đơn và tự do. Ngoài việc có một gia đình rất gắn bó bao gồm các chị em gái, cháu trai và cháu gái, tôi còn có một vòng tròn xã hội năng động, thường xuyên gặp gỡ nhiều nhóm bạn khác nhau để dùng bữa.

Điều quan trọng với người độc thân là có một nhóm bạn tốt mà bạn có thể tin tưởng. Có lẽ họ là một phần lý do lớn khiến tôi không quá lo lắng khi phải tìm kiếm một nửa của mình.

Nhiều phụ nữ độc thân chuẩn bị kinh tế, chọn vào viện dưỡng lão khi về già.

Tôi đã lên kế hoạch cho việc nghỉ hưu của mình trong một thời gian dài, với một số khoản đầu tư tài chính tốt.

Mặc dù tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào, nhưng tôi đã cân nhắc việc đặt lịch vào một viện dưỡng lão tư nhân có cơ sở vật chất tốt khi cần. Một lựa chọn khác là thuê một người giúp việc có kinh nghiệm điều dưỡng, nhưng đó sẽ là phương án cuối cùng.

Nỗi sợ duy nhất của tôi khi già đi là té ngã, mất khả năng vận động và mất ngủ. Đó là lý do tôi bắt đầu tập pilates và tập luyện với huấn luyện viên cá nhân hai lần một tuần, và tôi biết mình đang đi đúng hướng khi thấy sức khỏe được cải thiện đáng kể.

Nỗi sợ chết không ai biết

Grace Sim (45 tuổi), công chức

Tôi chọn không kết hôn vì tôi đã chứng kiến ​​nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng đôi khi cũng cảm thấy cô đơn khi không có bạn đời để chia sẻ những trải nghiệm hàng ngày.

Điều tôi sợ nhất về tuổi già và cuộc sống độc thân là khả năng chết trong cô đơn mà không ai hay biết. Tôi đã đọc những bài báo về những người cao tuổi ở Singapore qua đời trong nhà, chỉ được phát hiện vài ngày sau đó vì mùi hôi thối của sự phân hủy.

Hình ảnh đó ám ảnh tôi, nó cho thấy những người độc thân lớn tuổi có thể trở nên vô hình như thế nào. Tuy hiện tại thích sự độc lập của cuộc sống độc thân, tôi vẫn sợ sự cô đơn và tổn thương mà tuổi già có thể mang lại. Tôi đảm bảo rằng những vấn đề quan trọng như Quyền ủy quyền lâu dài, kế hoạch chăm sóc và di chúc của tôi đều được thực hiện đúng cách.

Tôi không tin vào việc làm việc đến chết, vì vậy tôi đang cân nhắc se dừng làm việc toàn thời gian khi tôi khoảng 52 tuổi, để có thêm thời gian và sự cân bằng cho những điều mình coi trọng.

Ngoài ra, tôi đang lên kế hoạch duy trì sự năng động cho đến năm 90 tuổi. Tôi rất lấy cảm hứng từ những người hàng xóm lớn tuổi của mình khi thấy họ đi bộ đến chợ mỗi ngày để ăn sáng.