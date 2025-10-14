Cô gái Việt làm ra ổ bánh mì Tạ Đình Phong khen 'ngon nhất từng ăn'

Từ các video nói tiếng Quảng Đông giới thiệu món ăn Việt, Kiki Phụng đưa ổ bánh mì quê hương đến Hong Kong (Trung Quốc), chinh phục cả Michelin và trái tim người bản xứ.

Với Kiki Phụng, ổ bánh mì Việt Nam trông giản dị nhưng chứa đựng cả câu chuyện về quê hương, ký ức và niềm tự hào.

"Đây là loại bánh mì kẹp thịt ngon nhất tôi từng ăn", Tạ Đình Phong vừa xuýt xoa khen, vừa say sưa thưởng thức chiếc bánh mì Việt Nam mua từ quán Bánh Mì Nếm nằm giữa khu Wan Chai sầm uất của Hong Kong (Trung Quốc). Hình ảnh từ video mới nhất thuộc series ẩm thực trên trang cá nhân của nam tài tử khiến nhiều khán giả thích thú.

Người đứng sau tiệm nhỏ ấy là Kiki Phụng (tên thật Đặng Kiên Di, 39 tuổi) - một phụ nữ Việt đã sinh sống gần hai thập kỷ ở Hong Kong. Nhiều người biết đến chị qua kênh YouTube và Instagram chia sẻ về ẩm thực Việt bằng tiếng Quảng Đông cho người dân xứ Cảng Thơm.

Ít ai biết rằng đằng sau nụ cười rạng rỡ của nữ YouTuber hơn 54.000 người theo dõi là những năm tháng chị tưởng chừng không thể đứng dậy nổi.

Mang hương vị Việt đến Hong Kong

Trước khi mở tiệm, Kiki Phụng dành suốt 5 năm làm YouTube. Khi nhận thấy người Hong Kong ít xem YouTube hay TikTok, chị chuyển sang Instagram và bắt đầu giới thiệu món Việt bằng tiếng Quảng Đông.

Những video của Kiki nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Các quán Việt mà chị đến review đều đông khách hơn, chủ quán gửi lời cảm ơn liên tục. "Lúc đó tôi nghĩ nếu mình có thể giúp người khác lan tỏa ẩm thực Việt, tại sao mình không tự tạo nên một không gian của riêng?", chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Với nữ YouTuber, bánh mì là món ăn gắn liền với sở thích cá nhân. Mỗi lần về Việt Nam, chị và chồng - một người Hong Kong mê bánh mì - đều đi khắp nơi để thưởng thức. Chị yêu món ăn này vì "đa dạng, dễ ăn" và cảm thấy đã đến lúc mang hương vị Việt đến với người Hong Kong

Tuy nhiên, trước đó, bạn bè và người thân đều khuyên can: "Khởi nghiệp ở Hong Kong không đơn giản, bánh mì thì khô, ai ăn?". Nhưng chị quyết định không nghe quá nhiều ý kiến xung quanh. "Tôi nghĩ ít nhất mình phải thử, xem khả năng của mình tới đâu", Kiki nói.

Đầu năm 2024, Bánh Mì Nếm ra đời. Thế nhưng, khó khăn ập đến ngay từ tháng đầu tiên khi nhân sự là vấn đề lớn nhất. Ở Hong Kong, tuyển người làm F&B rất khó vì chi phí cao, thủ tục phức tạp, ít người chịu làm việc vất vả.

Từ một tiệm nhỏ ở Wan Chai đến cửa hàng thứ hai ở khu Central, hành trình của Kiki Phụng là minh chứng cho sức hút bền bỉ dành cho ẩm thực Việt.

Theo Kiki, mức lương cơ bản cho một nhân viên toàn thời gian ít nhất phải khoảng 2.500 USD /tháng, trong khi quán chỉ đủ chỗ cho 4 người đứng cùng lúc. Nhiều nhân viên thử việc rồi bỏ vì không chịu nổi áp lực.

Khi thiếu nhân viên, Kiki phải một mình gồng gánh mọi thứ đến nỗi không thể giữ được em bé 2 tháng trong bụng. "Tôi làm tới 23h, 0h mới về, sáng 7h lại có mặt ở tiệm. Hàng từ Việt Nam gửi sang một lần có khi tới 600 kg, tôi phải tự đi lấy, khiêng vác, dọn dẹp, làm mọi thứ", chị nhớ lại.

Giữa những tháng ngày kiệt quệ nhất về tinh thần, bên cạnh Kiki luôn có một người phụ nữ đặc biệt - người cô 60 tuổi, mẹ của một người bạn Hong Kong.

"Trước kia, cô từng bán bánh. Khi biết tôi mở tiệm, cô nhận lời giúp đỡ. Không ngờ đến giờ cô vẫn ở lại, bên tôi mỗi ngày. Mẹ tôi không ở đây, nên tôi coi cô như mẹ", Kiki chia sẻ.

Không bỏ tiền thuê Tạ Đình Phong review

Đầu năm nay, quán Bánh Mì Nếm ở khu Wan Chai được Michelin Guide vinh danh. Từ thời điểm ấy, Kiki Phụng bắt đầu thu hồi vốn sau gần một năm khởi nghiệp.

Sự đón nhận nồng nhiệt của thực khách tiếp thêm cho chị nguồn động lực mạnh mẽ. Chỉ một tháng sau, vào tháng 2, chị khai trương chi nhánh thứ hai tại Central - khu trung tâm sầm uất bậc nhất Hong Kong.

"Để hiện thực hóa giấc mơ này, tôi đầu tư hơn 150.000 USD cho cơ sở mới", chị tiết lộ.

Theo thời gian, lượng khách Hong Kong ngày một tăng, trong đó có nhiều người lớn tuổi ở độ tuổi 40, 50, thậm chí 60. Phần lớn, họ chưa từng đến Việt Nam, cũng chưa từng biết bánh mì Việt thực sự là gì.

Tiệm Bánh Mì Nếm được vinh danh ở hạng mục Best Vietnamese Restaurant ở giải thưởng Foodie Forks 2025 tại Hong Kong (Trung Quốc).

Nhiều người ngạc nhiên khi cắn thử ổ bánh đầu tiên và nhận ra "bánh mì Việt mềm, không cứng như bánh Pháp hay sandwich đóng gói".

Kiki tự hào nhất khi chứng kiến nhiều thực khách Hong Kong sau khi thưởng thức bánh mì đã bày tỏ mong muốn được đến Việt Nam du lịch và tìm hiểu thêm về đất nước nơi món ăn ấy ra đời.

Với chị, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất, bởi ẩm thực không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là cầu nối giúp con người đến gần nhau hơn, để hiểu và yêu một nền văn hóa.

Đến hiện tại, Kiki mới có dịp "ngồi xuống và thở". Và giải thưởng Michelin không chỉ là vinh quang mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ suốt thời gian dài.

"Tôi từng nghĩ danh hiệu Michelin chỉ dành cho những nhà hàng lớn, sang trọng. Nhưng khi chính mình được xướng tên, tôi hiểu rằng, phần thưởng ấy là dành cho những người làm nghề bằng cả trái tim", chị bộc bạch.

Không chỉ được Michelin vinh danh, Kiki Phụng còn được Tổng Lãnh sự quán Hong Kong mời tham dự sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đặc biệt, nam diễn viên nổi tiếng Tạ Đình Phong cũng bất ngờ ghé tiệm để quay video review.

"Tôi không ngờ anh ấy tìm đến và quay clip tại tiệm. Nhiều người tưởng tôi bỏ tiền mời, nhưng thật ra không hề có chuyện đó", chị cười cho biết.

Trong tương lai, nữ YouTuber 39 tuổi ấp ủ ước mơ kết nối Việt Nam và Hong Kong bằng con đường ẩm thực. Chị muốn đưa thêm món Việt sang Hong Kong, và mang món Hong Kong về Việt Nam - như một nhịp cầu văn hóa hai chiều, nơi hương vị có thể nói thay cho tình người.

Bánh Mì Nếm được Michelin Guide vinh danh vào tháng 1 vừa qua.