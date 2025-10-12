Cô gái Nhật Bản 'đổi đời' sau chuyến du lịch TP.HCM

Chuyến đi chữa lành sau cú sốc tuổi 18 đã đưa Yuko đến Việt Nam - nơi cô tìm thấy tình yêu, niềm tin và cuộc sống mà mình mơ ước.

Yuko và Quốc Vĩnh trong ngày cưới tại TP.HCM.

Huynh Yuko (họ cũ là Inoue, sinh năm 1995, đến từ Osaka, Nhật Bản) hiện là quản lý tại một công ty ở Bình Dương (cũ). Chồng cô, Huỳnh Quốc Vĩnh (sinh năm 1995, quê Đà Nẵng) làm nghề thiết kế nội thất.

Sau nhiều năm sinh sống tại Việt Nam, đầu năm nay, hai vợ chồng trở lại Nhật để đón con gái đầu lòng.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Cơ duyên khiến Yuko gắn bó với Việt Nam bắt đầu từ một biến cố tuổi 18. Sau một thất bại lớn trong học tập, cô được cha đưa đi du lịch TP.HCM để tạm rời khỏi áp lực. Chuyến đi ngắn ngày ấy đã để lại ấn tượng mạnh.

Yuko bị cuốn hút bởi nhịp sống sôi động, sự cởi mở của con người, đặc biệt là âm điệu của tiếng Việt. "Khi lần đầu tiên nghe người Việt nói chuyện, tôi cảm thấy như họ đang hát vậy", cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ấn tượng ấy thôi thúc Yuko tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Năm ba đại học, cô quyết định tạm gác việc học, sang TP.HCM du học một năm. Thời gian sống xa nhà giúp cô tìm lại sự tự tin, niềm vui và cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống.

Yuko gặp lần đầu gặp được Quốc Vĩnh trong phòng tập gym.

Sau khi tốt nghiệp, Yuko quay lại Việt Nam làm việc. Cô chọn Bình Dương (cũ) làm nơi bắt đầu hành trình mới, thường xuyên đi lại giữa nơi đây và trung tâm TP.HCM.

Một ngày năm 2020, tại phòng gym, Yuko gặp Quốc Vĩnh - chàng trai Việt có nụ cười hiền và ánh mắt ấm áp. Cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong tính cách và lối sống.

"Ngay từ đầu, anh ấy luôn quan tâm một cách chân thành, không màu mè. Chính sự giản dị ấy khiến tôi cảm thấy tin tưởng", Yuko kể.

Sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi quyết định gắn bó lâu dài. Khoảnh khắc cầu hôn diễn ra ở thành phố Kyoto trong một buổi tuyết đầu mùa khẽ rơi. Khi cả hai đang chụp ảnh trong trang phục kimono, Quốc Vĩnh bất ngờ quỳ xuống, cầu hôn bằng tiếng Nhật và trao cho cô bó hoa hồng xếp hình trái tim.

"Đó là lần đầu tiên anh ấy thấy tuyết. Cảnh tượng ấy vừa ấm áp vừa lãng mạn như trong một giấc mơ. Đây là giây phút tôi cảm nhận rõ ràng nhất rằng, mình đã gặp đúng người", Yuko nói trong niềm xúc động.

Quốc Vĩnh và Yuko kết hôn vào tháng 4/2024.

Cuộc sống hôn nhân

Buổi gặp mặt đầu tiên giữa hai bên gia đình được tổ chức tại một quán cà phê nhỏ ở trung tâm TP.HCM - nơi mang phong cách Pháp cổ, phục vụ những món ăn Việt Nam giản dị.

Yuko chọn địa điểm này vì muốn ba mẹ hai bên cảm thấy thoải mái như đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Cô còn trang trí trên tường bằng những bức ảnh gia đình và hình thời thơ ấu của hai vợ chồng, để mọi người có thể hiểu thêm về nhau.

Sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ nhanh chóng tan biến khi hai bên bắt đầu trò chuyện. Không khí buổi gặp gỡ trở nên thân mật, ấm áp với những tiếng cười và câu chuyện đời thường.

"Ba mẹ hai bên rất thân thiện và cởi mở, nhờ vậy mà buổi gặp gỡ diễn ra nhẹ nhàng hơn tôi tưởng", Yuko tiết lộ.

Theo truyền thống Nhật Bản, đám cưới thường chỉ được tổ chức một lần. Vì vậy, khi biết ở Việt Nam có hai buổi lễ là vu quy và thành hôn, gia đình Yuko không khỏi ngạc nhiên.

Lễ cưới của Yuko và Vĩnh được tổ chức tại Quảng Nam với khoảng 400 khách, sau đó là tiệc ở TP.HCM với 250 khách mời. Trong ngày cưới ở quê chồng, Yuko chọn mặc furisode - bộ kimono dành cho các cô gái chưa lập gia đình, món quà cha mẹ tặng trong lễ trưởng thành tuổi 20.

"Tôi muốn họ hàng bên chồng có thể cảm nhận nét đẹp văn hóa Nhật. Ngày hôm đó cũng là lần cuối cùng tôi được khoác lên bộ kimono đặc biệt ấy", cô kể.

Quốc Vĩnh cầu hôn Yuko trong một ngày chụp hình ở thành phố Kyoto (Nhật Bản).

Với Yuko và gia đình cô, đám cưới Việt Nam là một kỷ niệm khó quên. "Số lượng khách mời thật sự khiến tôi bất ngờ. Có những người đến dự cùng cả đại gia đình. Không khí ấy khiến tôi cảm thấy được chào đón, ấm áp như đang ở nhà", cô nói.

Hai tháng trước khi sinh, Yuko trở về Nhật Bản và đón con gái đầu lòng vào cuối tháng 3. Cô cùng chồng chăm sóc con với sự giúp đỡ của ông bà ngoại sống gần nhà. Tháng 7 vừa qua, cả gia đình đưa bé sang Việt Nam hơn hai tháng rưỡi để thăm bên nội.

“Có một gia đình nhỏ, được nhìn con khôn lớn mỗi ngày, đó là ước mơ lớn nhất đời tôi”, Yuko bộc bạch.

Sống trong một mái nhà có 2 nền văn hóa, Yuko cho rằng khác biệt là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng chính là cơ hội để vợ chồng thấu hiểu nhau hơn.

Cô tin rằng chỉ cần cùng nhau chia sẻ những điều quý giá trong cuộc sống, dù đến từ hai quốc gia khác nhau, con người vẫn có thể trở thành một gia đình thật sự.

Theo Yuko, trong hôn nhân, điều quan trọng nhất không phải là ai đúng ai sai, mà là khả năng lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của người kia. Vợ chồng đôi khi vẫn có tranh luận, nhưng luôn chọn cách ngồi lại cùng nhau, thẳng thắn chia sẻ và tìm tiếng nói chung.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đáng nhớ với Yuko và Vĩnh khi cả hai cùng bước sang tuổi 30 và chào đón con gái đầu lòng. Với họ, hạnh phúc bây giờ không còn là những điều lớn lao, mà là từng khoảnh khắc bình yên bên nhau.

Trong tương lai, vợ chồng Yuko dự định tiếp tục học ngôn ngữ của nhau để hiểu hơn về văn hóa Việt và Nhật.

Trong mắt Yuko, Quốc Vĩnh là người chồng lúc nào cũng quan tâm và đối xử với cô bằng tất cả sự chân thành và yêu thương.