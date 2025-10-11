Hà Nội ngập một số tuyến phố sau cơn dông 20 phút

Trận mưa lớn khiến một số khu vực trũng ở nội thành Hà Nội ngập nhẹ song nước rút khá nhanh, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, sinh hoạt.

Khoảng 8h40 sáng 11/10, cơn dông lớn bất ngờ xuất hiện ở một số khu vực nội thành Hà Nội như phường Thanh Xuân, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa khiến một số tuyến phố bị ngập.

Ở Thanh Xuân, một đoạn đường Nguyễn Huy Tưởng ngập nhẹ khiến người tham gia giao thông phải đi chậm, một số phương tiện quay đầu do lo ngại mực nước tăng hoặc ùn ứ.

Tuy nhiên, tình trạng không kéo dài lâu. Chị Bảo Anh, sinh sống gần ngã tư Nguyễn Tuân - Nguyễn Huy Tưởng, cho Tri Thức - Znews biết sau khoảng 20 phút, trời tạnh, nước trên đường nhanh chóng rút chỉ còn võng vãnh.

"Mọi khi mưa lớn kéo dài, cả con đường trước cửa nhà tôi thường ngập hết nhưng nay may mắn chỉ ngập nhẹ một đoạn", chị nói, cho biết vào khoảng 9h30, 10h, giao thông ở khu vực này đã bình thường trở lại.

Mưa lớn gây ngập ở khu vực đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Tuân sáng 11/10. Ảnh: Kim Chi, Trần Trần.

Ở khu vực Cầu Giấy, chị Hải Yến, làm việc tại phố Khúc Thừa Dụ, cũng bất ngờ trước cơn mưa lớn sáng cùng ngày. Chị cho biết đợt mưa ngày 30/9, đây là một trong những khu vực ngập nặng ở phường Cầu Giấy song cơn dông sáng 11/10 tạnh nhanh cũng không gây ảnh hưởng nhiều.

Trên đường Hồ Tùng Mậu gần Học viện Múa Việt Nam, chị Kim Chi chia sẻ cơn mưa lớn cũng khiến một đoạn đường bị ngập nhẹ song vì trời tạnh nhanh, khu vực nhanh chóng rút nước và trở lại thông thoáng.

Tại đường Phùng Hưng (đoạn gần cầu Trắng, Hà Đông) hướng đi Thanh Bình, tình trạng ngập nước xuất hiện sau khi mưa lớn khoảng 15 phút, khiến việc di chuyển gặp khó khăn. Tuy nhiên tương tự nhiều khu vực, đoạn đường này cũng không bị ngập nặng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cơn dông sáng 11/10 do vùng mây đối lưu phát triển, gây mưa cho khu vực Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Ứng Hòa, sau đó mở rộng sang nội thành.

Từ ngày 13/10, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo có mưa rào và dông trở lại, cục bộ có nơi có mưa lớn do rãnh áp thấp ở miền Trung nâng trục lên phía bắc kết hợp cùng khối không khí lạnh yếu di chuyển từ phía bắc xuống.