Chàng trai TQ cưới cô dâu châu Phi 47 tuổi, bố mẹ 'đơ mặt' suốt lễ

Hôn lễ của chàng trai 27 tuổi và cô dâu da màu lớn hơn 20 tuổi đã trở thành chủ đề nóng tại Trung Quốc. Nhiều người nhận ra suốt buổi lễ, bố mẹ chú rể không cười lấy một lần.

Tình yêu đôi khi vượt qua mọi ranh giới. Nhưng không phải lúc nào sự khác biệt ấy cũng dễ được chấp nhận. Câu chuyện của Chen (27 tuổi) là một ví dụ điển hình.

Đám cưới của anh với một cô dâu da màu hơn mình 20 tuổi đã khiến mạng xã hội Trung Quốc xôn xao nhiều ngày qua, không chỉ vì chênh lệch tuổi tác, mà còn bởi những tin đồn xung quanh thân thế cô dâu, theo 163.

Đám cưới gây tranh cãi

Ngày 6/10, tại thành phố Tân Thái, đám cưới của Chen nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không chỉ vì cô dâu là người nước ngoài, vóc dáng đầy đặn, mà còn vì cô hơn chồng 20 tuổi và từng trải qua một cuộc hôn nhân, có con trai đã trưởng thành.

Nhiều người khi xem ảnh cưới còn ngạc nhiên hơn khi thấy bố mẹ chú rể suốt buổi không nở nổi một nụ cười.

Thời điểm đó là kỳ nghỉ Quốc khánh, khắp nơi tưng bừng tiệc cưới. Chen cũng chọn ngày đẹp để tổ chức, chuẩn bị kỹ lưỡng từ nửa tháng trước. Khi ảnh cưới được đăng tải lên mạng, thay vì lời chúc phúc, phần bình luận lại tràn ngập những ý kiến trái chiều.

Trong ảnh, cô dâu người da màu đứng cạnh chú rể dáng gầy gò. Mái tóc dài búi gọn cùng làn da trắng khiến nhiều người bình luận đùa rằng "nhìn lướt qua còn tưởng hai cô gái cưới nhau".

Dù là người ngoại quốc, cô dâu vẫn chọn tổ chức theo nghi lễ truyền thống Trung Hoa.

Cô dâu 47 tuổi da màu trùm khăn voan che mặt khi ra ngoài sảnh tiệc.

Sáng hôm đó, cô dâu mặc chiếc váy đỏ trễ vai, nhẹ nhàng giúp chú rể cài hoa lên áo. Khi di chuyển ra sảnh tiệc, cô đổi sang bộ lễ phục đỏ, trùm khăn voan che mặt. Chen ân cần đỡ tay, sợ vợ vấp váy ngã.

Đoàn xe vừa đến nơi, người thân bạn bè ùa ra chật kín sân, ai cũng tò mò muốn nhìn tận mặt cô dâu ngoại quốc. Trong tiếng chúc phúc rộn ràng, cả hai đọc lời thề và chính thức nên duyên vợ chồng.

Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau khi hình ảnh lễ cưới lan truyền, mạng xã hội lại "dậy sóng". Nhiều người bình luận rằng suốt buổi, bố mẹ chú rể gần như không cười, nét mặt căng cứng.

Một người quen của gia đình tiết lộ, bố mẹ Chen vốn phản đối kịch liệt mối nhân duyên này. Họ lo tuổi tác chênh lệch, khác biệt văn hóa và lối sống. "Hai ông bà khuyên can nhiều lần nhưng con trai kiên quyết, cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý, dự lễ cho phải phép", người này nói.

Thân thế bất ngờ của cô dâu

Giữa lúc dư luận còn bàn tán chuyện tuổi tác, thông tin về thân thế cô dâu lại khiến mạng xã hội dậy sóng.

Một người tự xưng "biết rõ nội tình" khẳng định, cha cô dâu là tù trưởng ở Nam Phi, gia đình sở hữu mỏ khai thác và mang sang Trung Quốc của hồi môn hàng chục triệu USD, kèm cổ phiếu Nvidia và nhiều căn nhà.

Tin đồn này khiến dân mạng không khỏi xôn xao: "Hèn chi chú rể quyết tâm cưới đến thế".

Tuy nhiên, vài ngày sau lại xuất hiện một luồng thông tin trái ngược. Theo đó, cô dâu chỉ là giáo viên tiếng Anh tại một trường đại học địa phương, sống giản dị, ăn cơm cùng sinh viên trong căn-tin. Khi nhắc đến cha mẹ, cô chỉ nói "làm công việc bình thường ở nước ngoài".

Mẹ anh Chen không nở được một nụ cười trong suốt hôn lễ.

Câu chuyện vì thế chia đôi dư luận. Một bên cho rằng tình yêu vượt qua tuổi tác và màu da là điều đáng trân trọng. "Cô dâu chịu học phong tục Trung Hoa, mặc lễ phục truyền thống. Như vậy là đủ thấy thành tâm", một cư dân mạng bình luận.

Nhưng bên kia lại nghi ngờ, khi phát hiện trước cưới, anh Chen từng than không đủ tiền trả tiền thuê nhà, còn sau đám cưới lại khoe đồng hồ và điện thoại đời mới. "Có thể đây chỉ là cuộc hôn nhân đôi bên cùng có lợi", một người nhận xét.

Hiện Chen đã khóa bình luận trên mạng xã hội, còn cô dâu cũng không xuất hiện công khai. Dù người ủng hộ hay phản đối, câu chuyện tình xuyên biên giới này vẫn chưa có lời giải. Trên mạng, người nói "đó là tình yêu thật sự", kẻ lại khẳng định "có điều gì đó mờ ám".