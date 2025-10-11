Cô gái Anh bị liệt, tử vong vì hút bóng cười

Amy Louise Leonard đã đăng bài cảnh báo về tác hại của bóng cười chỉ vài ngày trước khi tử vong do hít khí nitrous oxide (N2O).

Amy thừa nhận với mẹ rằng cô đã hút bóng cười ngay sau khi cảm thấy không khỏe. Ảnh: SWNS.

Amy Louise Leonard (20 tuổi), thợ trang điểm được người thân gọi là Amy Lou, chia sẻ đoạn video quay từ trong xe cấp cứu. Trong bài đăng cuối cùng, cô cho biết mình không thể đi lại suốt 3 ngày sau khi hít khí N2O.

"Tôi chỉ muốn nói về những gì bóng cười đang tàn phá cơ thể bạn. Chúng có thể khiến não thiếu oxy, gây chóng mặt, ngất xỉu, tai nạn, tổn thương thần kinh lâu dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim, phổi. Nghe thì tưởng chỉ là vài giây 'phê pha', nhưng hậu quả là thật. Tôi đã không thể đi lại suốt 3 tuần vì dùng chúng", cô gái Anh nói.

Amy mô tả cảm giác bắp chân đau rát, hệ thần kinh ở lưng gần như tê liệt. Cô rơi vào trầm cảm, không thể di chuyển và phải nằm viện điều trị. "Hãy từ bỏ bóng cười, đừng như tôi", cô cảnh báo.

Theo People ngày 29/9, Amy - sống tại thành phố Bolton - được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Khí bóng cười đã khiến cô hình thành cục máu đông ở tim và phổi. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, cô qua đời sau 3 ngày.

Amy được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Amy Louise Leonard/Facebook.

Mẹ Amy, bà Catrina Proctor (39 tuổi) nói gia đình vẫn chưa thể chấp nhận được mất mát này, nhưng bà sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp của con gái.

Bà chia sẻ: "Amy Lou luôn là người mang lại niềm vui cho cả căn phòng, lúc nào cũng tươi cười và khiến người khác cảm thấy được chào đón".

Làm việc tại chuỗi cửa hàng nội thất Dunelm, bà Proctor cho biết bà muốn nâng cao nhận thức về hiểm họa của bóng cười. Đây là thứ đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ Anh.

"Bóng cười không hề vô hại. Tại sao không thể vui vẻ với bạn bè mà không cần dùng đến chất kích thích? Chỉ cần vài ly rượu và chút âm nhạc là đủ rồi. Cái gọi là 'phê 3 giây' đó chẳng đáng để đánh đổi cả mạng sống", người mẹ bày tỏ.

Khí N2O thường được bơm vào bóng bay từ những ống nhỏ màu bạc. Khi hít vào, nó tạo cảm giác hưng phấn chỉ kéo dài vài giây. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc lạm dụng có thể gây tê liệt, hình thành cục máu đông hoặc đột tử.

Từ năm 2023, N2O đã bị xếp vào nhóm ma túy loại C tại Anh. Người sử dụng hoặc buôn bán có thể bị truy tố hình sự.