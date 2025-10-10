Vụ hai cô gái bị trói, cưỡng hôn thô bạo gây phẫn nộ ở Trung Quốc

Đoạn video hai phù dâu bị trói vào xe điện và ép hôn người lạ ở Trung Quốc gây phẫn nộ, làm dấy lên tranh cãi về hủ tục cưới xin phản cảm và xâm hại, theo SCMP.

Hai phù dâu bị trói, ép hôn người lạ. Ảnh: Douyin.

Sự việc xảy ra hồi tháng 9 tại tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc. Trong đoạn video lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, một nhóm đàn ông đã dùng băng keo trói hai phù dâu vào xe điện bên đường. Một người giữ chặt đầu, trong khi một người khác cưỡng hôn họ trước sự chứng kiến của đám đông.

Hai cô gái mặc lễ phục tỏ rõ sự hoảng loạn, la hét và đỏ mặt vì xấu hổ. Thay vì can ngăn, nhiều người đứng xem còn cười đùa, cổ vũ, thậm chí giúp giữ chặt nạn nhân. Người quay video cho biết sự việc kéo dài vài phút và những người cưỡng hôn là phù rể, vốn không quen biết hai phù dâu.

Hiện cô dâu và chú rể chưa lên tiếng về vụ việc. Chính quyền địa phương xác nhận đây là một phần của “trò đùa đám cưới” truyền thống, song khẳng định địa phương đã có chiến dịch chấn chỉnh các hủ tục phản cảm này.

Trên mạng xã hội, dư luận bày tỏ phẫn nộ. “Hai cô gái rõ ràng rất đau khổ, gần như bật khóc. Đây là hành vi quấy rối tình dục”, một người dùng viết. “Đám đông im lặng và cổ vũ là đang tiếp tay cho tội ác”, một người khác bình luận.

Hủ tục trong đám cưới

Trò đùa đám cưới, gọi là “hun nao”, là phong tục có từ lâu đời ở nhiều vùng nông thôn Trung Quốc, với quan niệm tiếng cười và sự náo nhiệt có thể xua đuổi tà khí, giúp cô dâu chú rể bớt căng thẳng và gắn kết khách mời. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều trò đùa đã vượt quá giới hạn, biến thành hành vi phản cảm, bạo lực, thậm chí mang yếu tố xâm hại tình dục.

Phù dâu bị trói trong một trò đùa đám cưới gây phẫn nộ ở Trung Quốc. Ảnh: Douyin.

Năm ngoái, một cô dâu ở tỉnh Sơn Tây bị trói vào cột điện thoại nhưng không ai can thiệp. Trước đó, năm 2016, một chú rể ở miền Đông Trung Quốc bị trói vào cây, bôi kem đánh răng, đốt pháo dưới chân và châm thuốc lá vào bàn chân.

Năm 2018, một chú rể khác bị tạt mực đen, ném trứng, đánh bằng gậy tre khi đi đón dâu, sau đó gặp tai nạn khi cố gắng bỏ chạy. Trong một vụ khác, ba người đàn ông trói chú rể khiến anh bị thương tật vĩnh viễn và phải bồi thường hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD ).

Giới quan sát cho rằng sự dung túng của cộng đồng và lỗ hổng pháp lý đã khiến những trò đùa phản cảm này kéo dài. “Ở một số vùng nông thôn, áp lực xã hội khiến mọi người im lặng, trong khi sự lỏng lẻo của pháp luật khiến những trò đùa phản cảm tiếp diễn. Họ không nhận ra mức độ tổn thương mà mình gây ra”, một người dùng mạng bình luận.

Trấn áp

Chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần phát động chiến dịch kêu gọi bỏ các hủ tục đám cưới phản cảm, nhưng nhiều nơi vẫn tiếp tục duy trì. Vụ việc tại Thiểm Tây đang tạo sức ép buộc chính quyền địa phương siết chặt quản lý, nhằm ngăn những hành vi xâm hại núp bóng “trò vui”.

Trong nhiều năm qua, các chiến dịch nhằm xóa bỏ những hủ tục cưới hỏi phản cảm đã liên tục được phát động, song kết quả thực thi vẫn còn nhiều hạn chế.

Từ năm 2022, một kế hoạch kéo dài hai năm do 8 ban ngành trung ương ban hành đã kêu gọi “chỉnh đốn các tục lệ xấu ở nông thôn”, bao gồm việc hạn chế các trò đùa cưới dung tục, phản cảm.

Những trò đùa này, được gọi là "hun nao", phổ biến ở vùng nông thôn Trung Quốc và có niềm tin từ nhiều thế kỷ rằng tiếng ồn và tiếng cười có thể xua đuổi tà ma. Ảnh: Shutterstock.

Một số địa phương, như thành phố Zouping (tỉnh Sơn Đông) hay huyện Đông Trung (tỉnh Giang Tô), cũng đã đưa ra quy định cấm các hành vi như trói người, ép hôn, bôi mực, buộc mặc đồ phản cảm trong đám cưới, đồng thời cảnh báo sẽ xử lý hành chính hoặc hình sự nếu vi phạm.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc quản lý và kiểm soát các hành vi này vẫn gặp nhiều khó khăn. Ở nhiều vùng nông thôn, các trò cưới “náo nhiệt” được xem là nét văn hóa truyền thống, khiến nỗ lực siết chặt của chính quyền vấp phải sự phản đối ngầm từ cộng đồng.

Trong khi đó, ranh giới giữa trò đùa và hành vi xâm hại rất mong manh, khiến việc xử lý pháp lý trở nên phức tạp. Không ít vụ việc gây phẫn nộ trên mạng xã hội nhưng nạn nhân không khởi kiện, chế tài xử phạt cũng không rõ ràng.

Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chiến dịch tuyên truyền, Trung Quốc cần có khung pháp lý cụ thể hơn, cơ chế giám sát thực tế và biện pháp xử lý nghiêm để ngăn chặn những hành vi xâm hại núp bóng “trò vui” trong đám cưới.